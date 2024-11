Voglia di Natale? Guida ai migliori mercatini della Toscana

Scopriamo quali e dove sono i mercatini di Natale in Toscana da non perdere

Fonte: iStock Scegli i tuoi regali tra i banchi dei mercatini natalizi

Senti già l’atmosfera festosa del Natale che si avvicina e ti senti felice nel vedere luci, decorazioni e i primi dolci che cominciano ad apparire sugli scaffali di negozi e supermercati? Allora è proprio il caso di programmare una visita ai mercatini e ai villaggi di Natale che animano i più bei borghi della Toscana. Scopriamo insieme dunque quali e dove sono i mercatini di Natale in Toscana da non perdere per vivere le tue giornate all’insegna del calore delle tradizioni e delle più golose proposte enogastronomiche della regione.

Il mercatino di Natale di Firenze

C’è sempre un buon motivo per andare a Firenze e vivere il Natale nella culla del Rinascimento ha un fascino davvero unico. I mercatini si svolgono in diversi luoghi della cità, in piazza Santa Croce, in piazza del Duomo e nella Fortezza da Basso, dal 20 novembre 2024 fino al giorno della Vigilia. Quello di piazza Santa Croce è il mercato più grande e importante del natale fiorentino, il Weihnachtsmarkt, ispirato a quelli della tradizione tedesca e ricco di prodotti artigianali, decorazioni e idee regalo, oltre a tante specialità gastronomiche locali e non solo. Se desideri acquistare regali unici e speciali grazie alle bancarelle di prodotti tipici della tradizione fiorentina, il mercatino migliore è quello di Piazza del Duomo, dove potrai approfittare della vista sulla Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Fortezza da Basso invece ospita una versione più estesa di un tradizionale mercatino, una vera e propria fiera con stand internazionali a rendere il tutto più interessante. Ad ogni modo, in tutti gli appuntamenti fiorentini troverai prodotti artigianali come sculture di legno, ceramiche, tessuti e gioielli fatti a mano, stand con prodotti gastronomici da provare sul posto e da regalare, laboratori per intrattenere e far divertire i bambini, e naturalmente, una vasta esposizione di decorazioni natalizie. Non sottovalutare inoltre due importanti esperienze che potrai vivere a Firenze nel periodo del Natale, dalla visita ai vari presepi artistici distribuiti tra le chiese e gli angoli più suggestivi del centro storico, ai tanti concerti che si tengono nelle piazze fiorentine. Infine, se desideri sfrecciare sui pattini, approfitta della pista di ghiaccio allestita vicino alla Fortezza da Basso.

Fonte: iStock

I Mercatini di Natale di Firenze si svolgeranno dal 20 novembre 2024 al 24 dicembre 2024, dalle 10:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì, fino alle 22:00 il sabato e la domenica. Il 24 dicembre, la chiusura è anticipata alle 18:00.

Come arrivare e come muoversi a Firenze

Firenze è ben collegata e facilmente raggiungibile in treno ma se devi usare l’auto per arrivare in città, utilizza i parcheggi a pagamento più vicini ai mercatini per non avere problemi:

Parcheggio Fortezza Fiera, vicino alla Fortezza da Basso;

vicino alla Fortezza da Basso; Parcheggio Garage Europa , vicino alla stazione di Santa Maria Novella;

, vicino alla stazione di Santa Maria Novella; Parcheggio Parterre, a breve distanza da Piazza del Duomo;

a breve distanza da Piazza del Duomo; Parcheggio Porta al Prato, più lontano dal centro ma ben collegato con i mezzi pubblici.

Fonte: iStock

Il mercatino di Natale di Arezzo

Quello di Arezzo è considerato uno dei mercatini più interessanti della Toscana. Un enorme villaggio di Natale che, giunto ormai alla sua IX edizione, torna ad animare piazza Grande, in pieno centro storico, dal 16 novembre al 29 dicembre. Artigianato e oggettistica, idee regalo, prodotti della tradizione gastronomica e appuntamenti per degustazioni in quello che è definito il mercato tirolese più grande d’Italia, arricchito da un variegato programma di eventi e attrazioni come gli show di luci sui palazzi che circondano la piazza. Nelle tre Baite del Gusto, arrivate in Toscana direttamente dal Tirolo, potrai provare brezel, formaggio fuso, polenta, birra e tanti altri prodotti tipici. La grande novità del 2024 è la Casa di Babbo Natale: oltre 10.000 metri quadrati ospitati dalla Fortezza Medicea offriranno a grandi e bambini la possibilità di incontrare gli elfi e Babbo Natale all’interno di un originale percorso fatto di giochi, laboratori, grandi installazioni e il Planetario. Un’altra novità di questo natale è la Brick House, la casa Lego di Natale all’interno del Palazzo di Fraternita, sempre in piazza Grande. Non mancherà neanche una delle attrazioni più amate del mercatino di Arezzo: lo spettacolo di luci, Big Lights, che dalle 17 alle 21 illumina le facciate dei palazzi. Una gita ad Arezzo per visitare il villaggio natalizio può offrire anche l’occasione per approfondire la storia della città, grazie allo speciale pacchezzo Arezzo e la magia del Natale, un tour guidato in partenza ogni sabato e domenica dalle 15:00 dal Duomo di Arezzo e che si conclude proprio in piazza Grande, dove è allestito il Villaggio Tirolese.

Il Villaggio Tirolese di Arezzo apre i battenti il 16 novembre 2024, dal giovedì alla domenica, dalle 10:00 alle 21:00, fino al 19 dicembre. Dal 20 al 29 dicembre è aperto tutti i giorni. Il 24 e il 29 dicembre la chiusura è anticipata alle 18:00.

Fonte: iStock

I mercatini di Natale di Empoli

Il Natale di Empoli prende il via dal 16 novembre e si protrae fino al 12 gennaio 2025 grazie alle 70 baite del mercatino tra cui gironzolare in cerca del regalo più originale o del più gustoso. La novità del 2024 è rappresentata dal Winter Park, dove tornare bambini: le giostre, laa pista di pattinaggio e la possibilità di sfrecciare con gli slittini sul ghiaccio renderà il tutto ancora più divertente. Come ad Arezzo, anche ad Empoli i giochi di luce illumineranno i palazzi della città e regaleranno ai visitatori un’atmosfera davvero indimeticabile.

Lucca e il suo Magico Natale

Si chiama proprio così, Lucca Magico Natale, la manifestazione che dal 23 novembre al 6 gennaio porta in città l’allegria delle feste. Si tratta di un appuntamento adatto a grandi e piccini. Per gli adulti, la possibilità di attraversare le belle strade della città e osservare chiese e palazzi storici illuminati, alberi di Natale, presepi tradizionali e più moderni, gironzolando tra un mercatino di artigiani e produttori locali e l’altro. Il Villaggio di Babbo Natale, allestito sempre nel centro storico, attirerà in particolare la curiosità dei bambini, che potranno giocare in un ambiente protetto e ovviamente lasciare le loro letterine agli elfi.

Il grande mercatino di Montepulciano

Tra le infinite caratteristiche che hanno reso famosa Montepulciano, c’è anche il più grande mercatino natalizio dell’Italia centrale, in programma dal 16 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 in piazza Grande e nelle vie limitrofe. Si tratta di un tradizionale e amatissimo appuntamento con una selezione particolarmente attenta di artigiani, sia per quanto riguarda il settore gastronomico che per l’oggettistica. La Fortezza medievale diventa il Castello di Babbo Natale e dei suoi amatissimi elfi, che accompagneranno i visitatori all’interno delle varie stanze, dalla cucina al giardino d’inverno, fino alla sala del trono dove incontrare Babbo Natale. Se ami il buon vino, a Montepulciano quest’anno potrai gustarlo dalla Christmas Terrace, da cui ammirare tutta la Val d’Orcia.

Fonte: iStock

Il Mercato nel Campo di Siena

La celeberrima piazza del Campo di Siena ospita come ogni anno, il primo week end di dicembre, il Mercato nel Campo. Qui troverai in particolare, ma non solo, i prodotti della tradizione senese, dall’artigianato alla gastronomia, distribuiti sui 140 banchi disposti secondo le antiche indicazioni emanate dalle autorità comunali nel XIV secolo.