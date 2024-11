Mercatini di Natale a Budapest: quando andare e cosa sapere

Fonte: iStock La splendida Basilica di Santo Stefano a Budapest illuminata a festa

Quando il Natale scende come un velo di magia sui tetti di Budapest, resistere al suo incanto è davvero impossibile. La capitale magiara con il possente Danubio che divide a metà Buda e Pest, a Natale si trasforma in una fiaba incantata, con la neve che che si appoggia delicata come zucchero a velo e che dà un tocco unico all’aspetto della sua città. In questo periodo dell’anno, ad amplificare l’atmosfera magica e festosa, vengono allestiti meravigliosi villaggi natalizi dove potrai fare acquisti per i tuoi regali di Natale, assaggiare pietanze tipiche e lasciarti coccolare dai profumi avvolgenti di cioccolata calda, mandorle caramellate, zucchero filato e vin brulè. Se hai deciso di visitare la splendida capitale dell’Ungheria allora prendi nota: stiamo per raccontarti tutto quello che devi sapere sui mercatini di Natale di Budapest, considerati tra i mercatini più belli d’Europa.

Mercatini di Natale a Budapest: dove trovarli

Rispetto ad altre città europee come Vienna o Parigi dove i mercatini sono tanti e distribuiti per tutto il centro storico e le piazze principali della città, i mercatini di Natale di Budapest si concentrano principalmente in due aree: Piazza Vörösmarty e alla Basilica di Santo Stefano. In questa guida ti accompagniamo in un viaggio tra le bancarelle di entrambi i mercatini, alla scoperta delle loro peculiarità e differenze.

Mercatino di Natale in Piazza Vörösmarty

Fonte: iStock

Il primo mercatino che vi presentiamo è il più longevo d’Ungheria, celebre per le sue casette bianche in legno che vendono prodotti d’artigianato o delizie di tutti i tipi. Qui potrai gustare cioccolate calde on-the-go, frutta candita e alcune delle pietanze più tipiche della cucina ungherese come il kürtőskalács, un dolce tipico composto da un cilindro di pastella ricoperto di zucchero e cannella; il lángos, una focaccia fritta e condita con ingredienti a piacere e altre prelibatezze locali. Nelle giornate più fredde, un piatto fumante di Goulash è sempre molto apprezzato. Oltre al buon cibo, qui potrai trovare molte idee per i tuoi regali fatte esclusivamente a mano da sapienti artigiani ungheresi come gioielli, ceramiche, decorazioni natalizie e oggettistica di tutti i tipi. Oltre alla bellezza del mercatino in sé, ciò che toglie il fiato è anche l’atmosfera che si respira in piazza: le luci delle luminarie creano giochi di ombre sugli edifici, il presepe di legno fatto a mano sembra quasi prendere vita e il palazzo che ospita il Café Gerbeaud – storico caffè nato a metà del 1800 – si trasforma in un maestoso e scintillante calendario dell’Avvento con 24 finestre illuminate per l’occasione. Passeggiare per il mercatino di Piazza Vörösmarty è un’esperienza unica capace di trasportarti in un’atmosfera festosa anche grazie al fitto programma di spettacoli dal vivo e musica tradizionale che animano la piazza in questi giorni di festa.

Mercatino di Natale alla Basilica di Santo Stefano

Più contenuto rispetto al primo mercatino, il mercatino della Basilica di Santo Stefano regge con estrema tranquillità il confronto con il cugino situato a Piazza Vörösmarty. Con oltre un centinaio di bancarelle che offrono dolci e pietanze tipiche ungheresi e un vasto assortimento di prodotti d’artigianato ricercati e di altissima qualità, questo mercatino saprà stupirti con la sua atmosfera intima e accogliente. Qui potrai trovare delle vere chicche in vetro soffiato, legno, pelle e lana; esclusivamente realizzate a mano. E quando le temperature scenderanno di parecchio e vorrai trovare un po’ di calore, potrai recarti in una delle tante bancarelle di street food e coccolare il tuo palato con il gusto avvolgente di una scodella di Goulash o di una zuppa oppure, se sei più avvezzo alle prelibatezze zuccherine, in una calda e fumante tazza di cioccolata. Durante tutto il periodo di attività, ogni sera, un incantevole spettacolo di luci 3D viene proiettato sulla facciata della Basilica di Santo Stefano – icona per antonomasia della città di Budapest – accompagnando i visitatori in un viaggio visivo tra le pagine di alcune famose storie natalizie. Un’altra tradizione che caratterizza questo mercatino è la celebre ghirlanda adornata con quattro candele le quali, durante le quattro domeniche d’Avvento, vengono accese con delle grandi cerimonie. Se viaggi con i bambini, qui potrai trovare un’enorme pista di pattinaggio sul ghiaccio dove tutta la famiglia potrà divertirsi tra uno slalom e l’altro. È proprio per questa cura dei dettagli, per le piccole tradizioni e per gli eventi che animano il mercatino che, nonostante anche quello di Piazza Vörösmarty sia spettacolare, quello della Basilica di Santo Stefano ha conquistato il cuore di grandi e piccini fino al punto di incoronarlo come miglior mercatino di Natale di Budapest.

Mercatini di Natale minori: Parco del Municipio e Piazza Erzsébet

I mercatini di Natale di Budapest che vi abbiamo presentato sono i due più grandi e famosi di tutta la città. Ce ne sono altri due molto più contenuti e meno suggestivi ma che comunque rappresentano un’ottima alternativa per chi preferisce i luoghi meno affollati e i contesti più intimi. Si tratta del Mercatino di Natale al Parco del Municipio e quello del Mercatino di Natale di Piazza Erzsébet. Il primo si trova all’interno del parco del Municipio e presenta alcune bancarelle ricercate e decorazioni e installazioni perfette per intrattenere i più piccini. Il secondo è un mercatino che si focalizza sulle specialità gastronomiche natalizie da gustare sul momento o da acquistare come idea regalo ed è collocato appena sotto la grande ruota panoramica di Budapest.

Mercatini di Natale a Budapest: quando andare

Essendo pochi i villaggi natalizi di Budapest, si potrebbe pensare che tutti aprano e chiudano nello stesso momento. Tuttavia il mercatino di Piazza Vörösmarty, quello della Basilica di Santo Stefano e i mercatini minori hanno un programma differente. Per organizzare al meglio il tuo viaggio li abbiamo riassunti in questo schemino:

Mercatino di Natale di Budapest – Piazza Vörösmarty

Il mercatino avrà inizio il 15 novembre e terminerà il 7 gennaio. Come orari di apertura dalla domenica al giovedì dalle 10:00 alle 20:00 per le bancarelle di artigianato, mentre quelle di gastronomia chiuderanno alle 21:00. Il venerdì e il sabato, invece, l’orario viene esteso per un’ora: artigianato fino alle 21:00; gastronomia fino alle 22:00.

Mercatino di Natale di Budapest – Basilica di Santo Stefano

Questo mercatino, invece, avrà inizio il 15 novembre e terminerà il 1° gennaio. Come orari di apertura troviamo dal lunedì al giovedì dalle 11:00 alle 21:00, il venerdì e il sabato dalle 11:00 alle 23:00, la domenica dalle 11:00 alle 21.00. Nei giorni festivi il mercatino della Basilica di Santo Stefano subisce alcune variazioni di orario, nello specifico:

Vigilia di Natale: aperto dalle 11:00 alle 15:00.

aperto dalle 11:00 alle 15:00. Natale: aperto dalle 11:00 alle 20:00.

aperto dalle 11:00 alle 20:00. Santo Stefano: aperto dalle 11:00 alle 20:00.

Mercatino di Natale di Budapest – Parco del Municipio

Il mercatino minore di Piazza del Municipio è in attività dal 23 novembre al 28 dicembre e sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00.

Mercatino di Natale di Budapest – Piazza Erzsébet

Il Mercatino di Natale di Piazza Erzsébet, invece, è in attività dal 27 novembre al 23 dicembre ed è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:00.

Mercatini di Natale a Budapest: come arrivare

Per vedere i mercatini di Natale di Budapest devi, innanzitutto, raggiungere la città. Arrivare nella capitale ungherese dall’Italia è facile e veloce: puoi prendere un volo diretto con una compagnia low-cost dai principali aeroporti italiani come Milano, Roma, Venezia e Napoli. In un’ora di viaggio – due al massimo – sarai atterrato all’aeroporto Budapest Ferenc Liszt. Da lì puoi raggiungere comodamente il centro città con un bus diretto che arriva a pochi passi da Piazza Vörösmarty. Anche raggiungere i mercatini di Natale è facile e comodo poiché si trovano in pieno centro città. Puoi arrivare al mercatino di Natale in Piazza Vörösmarty a piedi o prendendo la linea M1 della metro e scendendo alla fermata “Vörösmarty tér.” Mentre, per il mercatino di Natale alla Basilica di Santo Stefano, che dista solo dieci minuti a piedi da Piazza Vörösmarty, puoi prendere la stessa linea M1 e scendere a “Bajcsy-Zsilinszky út”. Se vuoi provare un’esperienza magica di totale immersione nell’atmosfera della città a Natale puoi prendere il tram e godere di uno scenario unico.

Non è un caso che i mercatini di Natale di Budapest si siano aggiudicati più volte la prima posizione nella lista dei Migliori Mercatini di Natale d’Europa. Con le loro bancarelle in legno bianco, gli spettacoli luminosi e gli eventi che punteggiano il calendario natalizio della capitale ungherese, passeggiare in questi villaggi sarà un’esperienza davvero magica che incanterà grandi e piccini.