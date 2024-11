Lubiana e i suoi mercatini di Natale: luci, bontà e tanta atmosfera speciale

Fonte: iStock Lubiana sotto le feste

Lubiana è una città davvero interessante sotto molti punti di vista è, senza dubbio, una delle più conosciute e amate della Slovenia La sua vicinanza geografica la rende una meta ideale per i tanti viaggiatori che, dall’Italia, organizzano viaggi per visitare i più bei mercatini di Natale fuori dai nostri confini.

La Slovenia, con il suo carattere unico fatto di influenze austriache, italiane e suggestioni dall’Est Europa offre un’atmosfera unica e davvero degna di nota dove immergersi per vivere una o più giornate a contatto con bancherelle artigianali, sapori che sanno di festività e tanta bellezza.

I mercatini di Natale sono pronti a impossessarsi anche delle vie centrali di Lubiana: dove trovarli e cosa occorre sapere per organizzare una visita perfetta in questa città della Slovenia? Ecco qualche informazione per ottenere il meglio da un momento così magico come la visita a un mercatino dell’Avvento.

Come raggiungere i mercatini di Lubiana dall’Italia

Lubiana dista davvero poco dal confine italiano, per la precisione da quello del Friuli-Venezia Giulia. Se viaggi in auto, ti basterà sapere che questa città della Slovenia è raggiungibile in circa un’ora di strada da Trieste. Se vuoi viaggiare con i mezzi pubblici, sappi che sono attivi e presenti alcuni treni transfrontalieri. La linea parte sia da Udine che da Trieste e tocca luoghi spettacoli come Palmanova o Postumia, con le sue famose grotte. Il tempo di percorrenza Trieste-Lubiana è di poco più di due ore e il costo del biglietto è di 8€, per singola tratta.

Trieste è anche il punto di riferimento per chi vuole raggiungere Lubiana volando. L’aeroporto triestino è lo scalo più vicino per raggiungere, successivamente, la Slovenia. In alternativa, si possono prendere in considerazione dei voli verso Klagenfurt, in Austria, o, restando in Italia, quello l’Aeroporto Venezia-Marco Polo.

Fonte: iStock

Dove trovare i mercatini di Natale a Lubiana

Passeggiare per Lubiana è sempre un’ottima scelta e il centro cittadino è perfetto per essere esplorato a piedi. Anche durante il periodo dei mercatini di Natale. Le bancherelle sono dislocate in punti diversi del centro ma tutte in un’area non troppo grande, compresa proprio tra le vie più storiche e il lungo fiume.

Potrai trovare i Mercatini di Natale di Lubiana nei seguenti luoghi:

Piazza Prešeren (Prešernov trg)

Questa è una delle piazze centrali più conosciute e si trova vicino al Triplo Ponte

Questa è una delle piazze centrali più conosciute e si trova vicino al Triplo Ponte Piazza del Congresso (Kongresni trg)

Un’altra importante area centrale resa ancora più bella dalle decorazioni natalizie e dalle bancherelle.

Un’altra importante area centrale resa ancora più bella dalle decorazioni natalizie e dalle bancherelle. Mestni trg

Questa parte di città è quella maggiormente occupata dagli artigiani locali e dai produttori gastronomici sloveni.

Questa parte di città è quella maggiormente occupata dagli artigiani locali e dai produttori gastronomici sloveni. Lungo gli argini Breg, Cankar, Gallus e Petkovšek

Il lungo fiume è il luogo in cui si trovano le tipiche casette da mercatini di Natale, dove acquistare decorazioni fatte a mano, artigianato e prodotti culinari sloveni​

Come in molte località sia dentro che fuori i nostri confini nazionali, anche i mercatini di Natale di Lubiana iniziano molto prima dell’Avvento stesso. Per l’edizione 2024, la data di apertura prevista è il 25 novembre e quella di chiusura sarà il giorno 8 gennaio 2025.

A livello di orari, i mercatini saranno presenti tutti i giorni, dalle 10 del mattino alle 21, arricchendo la città – già molto bella – di luci e profumi tipici delle festività natalizie. Nel week-end i mercatini terranno aperto fino alle 22. Nei giorni importanti come il 25 o il 31 dicembre, le bancherelle chiuderanno alle 18.

Per quanto riguarda le bancherelle alimentari, esse saranno aperte tutti i giorni fino alle 24. Al sabato chiuderanno alle 3 di notte. Saranno operative anche la notte di Capodanno.

Fonte: iStock

La sfilata dei Krampus durante i mercatini di Natale di Lubiana

Tutti i paesi che toccano l’arco alpino orientale sono legati alla tradizione dei Krampus e molti “diavoli” sono pronti a sfilare anche tra le vie di Lubiana. Dato il fitto calendario che ogni gruppo di Krampus si trova a vivere durante l’Avvento, le sfilate variano di data e, anno dopo anno, possono avvenire in momenti diversi.

Per quanto riguarda il 2024, i Krampus sfileranno a Lubiana il 22 e 23 Novembre, a partire dalle 18. Ci sarà una Krampuslauf, che in sloveno si chiama Parkelj, nel centro città ma la più bella sarà quella del villaggio di Goricane, che si trova circa 13 km fuori città. In occasione di questo evento, non ti sarà difficile avere la possibilità di assaggiare il Parkeljni, ovvero il pane dei Krampus. Si tratta di una trazione prettamente slovena. Questo prodotto da forno è un dolce a forma di stella ed è fatto di un impasto con molta cannella e uvetta, proprio per regalare sia il gusto che il sapore delle feste.

Gli eventi da non perdere a Lubiana durante i mercatini

Una città come Lubiana è sempre pronta a sorprendere e a soddisfare anche gli ospiti più curiosi in cerca di eventi o momenti speciali da vivere in concomitanza on i mercatini di Natale.

La prima cosa da sapere è che, come per le edizioni passate, sarà allestita una pista da pattinaggio sul ghiaccio. Essa sarà presente in Piazza del Congresso, pronta a lasciarsi contornare dalle tante bancherelle presenti in loco.

L’evento prenderà il nome de “La terra dei ghiacci” e prevede, oltre alla possibilità di pattinare sul ghiaccio, anche un’esposizione di sculture di ghiaccio pronte a scintillare sotto le luci festive.

Per gli amanti della musica, Lubiana ospita regolarmente una serie di concerti gratuiti durante tutto il periodo natalizio, con spettacoli dal vivo che si svolgono principalmente in Piazza del Congresso o nelle zone limitrofe. Il programma non è ancora stato reso noto ma sarà di sicuro capace di regalare ottimi momenti da vivere in compagnia ballando e cantando.

Sul lungofiume Gallusovo nabrežje verrà allestito un presepe unico con figure a grandezza naturale realizzate in paglia, per rendere omaggio a una tradizione popolare della Slovenia. Le figure uniscono una grande ispirazione artistica, artigianato e tradizioni religiose e culturali della città. Questo presepe, infatti, vuole ricordare il primo mai allestito in Slovenia nel 1644. ​

Fonte: iStock

Le luci durante i mercatini di Natale a Lubiana

Di anno in anno, l’arte trova spazio fertile a Lubiana, anche durante il periodo dei mercatini di Natale. Ci sono, illuminazioni, molte illuminazioni di stampo artistico che abbelliscono le già incantevoli vie del centro.

Esse trasformano Lubiana in un paesaggio incantato con oltre 850 elementi decorativi. Il tema di quest’anno celebra il senso di comunità e la connessione tra elementi della natura e della vita. Il 2024 porta alcune nuove installazioni luminose mai viste prima, come una piramide rovesciata che simboleggia un luogo centrale di Lubiana stessa oppure una catena di luci che collegherà gli alberi tra di loro, formando una sorta di linea continua che, se misurata in tutta la sua lunghezza, coprirebbe ben 50 km.

Le luci del periodo festivo a Lubiana non seguono quasi mai i motivi classici (come stelle o fiocchi di neve), ma prendono ispirazione da concetti cosmici, scientifiche e, come noterai durante il tuo viaggio in Slovenia, visioni artistiche originali. Puoi ammirare elementi che rappresentano costellazioni, pianeti e forme astratte che evocano l’universo, il tempo e la creazione. Uno dei punti della città dove ammirare questo spettacolo luminoso è l’iconico Ponte dei Draghi, le rive del fiume Ljubljanica.

Una curiosità sugli alberi di Natale che addobberanno Lubiana

Gli abeti addobbati non mancheranno di certo in una città come Lubiana, la cui posizione geografica l’ha spesso e volentieri avvicinata di molto alla tradizioni natalizie dei paesi di lingua tedesca.

I Tannenbaum, infatti, si mostreranno in tutta la loro grandezza e bellezza e ce ne saranno alcuni che saranno restituiti ai territori sloveni dai quali provengono, per essere restituiti ai loro ambienti naturali dopo le festività.

Se decorare l’albero è qualcosa che ti appassiona, sappi che, durante il periodo dei mercatini di Natale, sarà possibile partecipare ai momenti in cui si predisporranno gli addobbi su alcuni abeti. Si tratta di quelli che troverai in via Stritarjeva e via Čopova.

Le delizie da assaggiare durante i mercatini di Natale di Lubiana

Non si può fare un giro ai mercatini di Natale di Lubiana senza aver assaggiato alcune delizie slovene davvero autentiche. Sarà meglio arrivare in città con un po’ di fame!

La prima cosa da cercare tra le casette dei mercatini sono i Krof, che per noi italiani potrebbero essere i Krapfen. Questo dolce è molto diffuso in tutta l’Europa che ha avuto a che fare, a suo tempo, con l’Impero Austroungarico e, a Lubiana, sono ripieni di marmellata.

Se ti piace di più il salato, non puoi lasciare Lubiana e i suoi mercatini senza aver ordinato le Klobasa. Si tratta di piccole salsicce molto speziate e affumicate. Si servono con la senape o, se ti senti coraggioso, con il rafano.

Non c’è Natale a Lubiana o in tutta la Slovenia senza un po’ di Potica, un dolce fatto di un impasto ben lievitato e ripieno di noci, miele e ogni dolcezza possibile. Questo dolce simboleggia la speranza di un domani prospero e felice.

Infine, se il vin brulè è un classico di ogni mercatino di Natale, lo Šnops lo è solo di quelli che potrai visitare in Slovenia. Si tratta di un liquore molto forte e capace di farsi ricordare.