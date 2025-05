La Repubblica Dominicana più vera nell’ospitalità su misura di Viva Miches by Wyndham

Natura incontaminata e paesaggi da togliere il fiato: in Viva Miches by Wyndham, cambia il modo di vivere i Caraibi

In una delle aree più naturali e ancora poco esplorate della Repubblica Dominicana, Viva Miches by Wyndham apre le sue porte a un nuovo modo di vivere i Caraibi. Siamo nella provincia di El Seibo, affacciati su Playa Esmeralda, lungo un tratto di costa che conserva intatto il suo fascino naturale. 25 chilometri di spiaggia libera, foreste rigogliose, panorami incontaminati e un’energia che arriva diretta, senza filtri.

La struttura si raggiunge facilmente, in appena 90 minuti di auto dall’Aeroporto Internazionale di Punta Cana, ma il cambio di atmosfera è immediato. Qui non ci sono skyline di resort e strade trafficate, ma vegetazione lussureggiante, sabbia dorata e un territorio ancora poco toccato dal turismo di massa. Ed è proprio questo il cuore del progetto. Non replicare modelli esistenti, ma integrarsi armoniosamente nel contesto. Viva Miches by Wyndham è una nuova costruzione che risponde alle esigenze di ogni viaggiatore realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile, con un’attenzione che si rivolge all’ambiente e all’impatto sul territorio.

Tra natura e adrenalina: sport, escursioni e un territorio da esplorare

Per chi trova nel movimento una forma di benessere, Viva Miches by Wyndham risponde con una ricca proposta di attività: una piscina con acqua di mare, campi da tennis e padel, una palestra attrezzata e una varietà di sport acquatici da praticare con corsi collettivi o noleggiando individualmente l’attrezzatura (inclusa). I più piccoli, dai 4 ai 12 anni, possono divertirsi al miniclub Vivito, con spazi e piscina dedicati. Un soggiorno di 9 giorni e 7 notti – trasferimenti inclusi e trattamento all inclusive – da vivere tutto d’un fiato: per le partenze di maggio la quota, a persona, parte da 1.014 €.

Ma è fuori dal resort che la vacanza trova la sua vera anima. A pochi passi si trova Media Luna, una piscina naturale di rara bellezza, ideale per lo snorkeling. L’entroterra, invece, è un vero paradiso per gli amanti del turismo attivo: dalla Montaña e Laguna Redonda alle escursioni a cavallo tra i ranch locali, fino ai tour in buggy, mountain bike, parapendio e trekking.

Da non perdere la Ruta del Cacao, un itinerario immerso nel verde delle piantagioni che racconta il cioccolato, una delle eccellenze dominicane. È in queste terre che nascono le varietà più pregiate, esportate e riconosciute in tutto il mondo.

E c’è anche la possibilità di spingersi oltre. La vicina penisola di Samaná regala scenari spettacolari come il Parco Nazionale Los Haitises, la cascata El Limón, l’idilliaco Cayo Levantado e, da gennaio a marzo, l’imperdibile avvistamento delle balene jorabadas, che ogni anno tornano in queste acque per la stagione degli amori.

Un resort, 538 sistemazioni, cinque ristoranti tematici

La struttura conta 538 sistemazioni per accogliere viaggiatori con esigenze diverse, ma sempre alla ricerca di semplicità e comfort. Il fiore all’occhiello della proposta gastronomica è La Laguna, il ristorante a buffet con piatti internazionali disponibili a colazione, pranzo e cena. Gli ambienti, dominati da toni verdi salvia, trasmettono un senso di tranquillità e relax.

Chi ama la cucina di mare troverà nel ristorante Atlantis un’esperienza sensoriale completa: dominano i toni crema e seppia, separé a cupola in midollino intrecciato e un’atmosfera ovattata che richiama l’ambientazione di un rifugio elegante. Il Fusión Latina è un omaggio ai colori e ai sapori tipici del Centro America, un piccolo pueblo gastronomico dove lasciarsi travolgere dall’energia latina.

Il Mediterraneo, invece, combina i piatti della tradizione europea a un patio esterno informale e piacevole, con sedute azzurre e richiami alla costa mediterranea. Infine, il Fusión Oriental soddisfa gli amanti della cucina asiatica con ambienti raffinati in legno scuro e luci soffuse, dove le lampade fluttuano come lanterne leggere.

Viva Vibe, il ritmo coinvolgente delle feste a tema

Ma qui le giornate non finiscono mai. Viva Miches by Wyndham propone un calendario di party tematici che prende vita attraverso il format Viva Vibe, delle vere e proprie feste a tema che si tengono di giorno e di sera e che danno un’anima festosa al soggiorno. Un modo per vivere la vacanza anche attraverso la musica, il ritmo e la condivisione.

A rendere ancora più accogliente l’esperienza, è presente anche uno staff italiano, che affiancherà il team internazionale del resort, gestito in collaborazione con Bravo, brand di Alpitour World. Un presidio di attenzione e cura per rispondere al meglio alle esigenze degli ospiti italiani per un’esperienza accessibile ma sempre ricca di qualità.