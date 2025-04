La magia delle Terme in uno dei luoghi più benefici d’Italia

Fonte: Hotel Terme Salus Hotel Terme Salus

Le vacanze, si sa, implicano relax. C’è però un motto, d’epoca romana, che può rafforzare proprio il concetto di rilassamento: mens sana in corpore sano. Per godere appieno dei momenti liberi dobbiamo, in sostanza, incoraggiare la comunicazione tra corpo e mente perché sì, quando la mente è in pace, lo è anche il corpo. E viceversa. Va da sé, allora, che nello scegliere il luogo perfetto per passare delle giornate lontane dallo stress siano le terme. Anzi, precisamente l’Hotel Terme Salus, che si trova in uno dei luoghi più benefici d’Italia: Abano Terme.

Non tutti sanno che Abano Terme, incastonata ai piedi dei Colli Euganei in Veneto, è celebre fin dall’antichità per le sue acque termali rigeneranti. Le sue sorgenti sotterranee, ricche di sali minerali e naturalmente calde, sgorgano a una temperatura che sfiora i 90°C, offrendo benefici eccezionali, che possono diventare straordinari e avere un potere dimagrante se ci si affida a una struttura che conta su professionisti in grado di offrire anche dei trattamenti ad hoc, come la dieta detossinante.

Un luogo con acque da record

Per chi non lo sapesse, le acque di Abano Terme detengono un primato significativo: fanno parte del Bacino Termale Euganeo, riconosciuto come la più grande stazione termale d’Europa, dato che si estende su un’area di circa 36 km². Le acque termali di Abano sono classificate come salso-bromo-iodiche ipertermali e sono note per le loro proprietà terapeutiche, utilizzate in trattamenti come la fangoterapia, la balneoterapia e le terapie inalatorie.

Inoltre, il bacino termale di Abano e Montegrotto è alimentato da acque meteoriche millenarie provenienti dalle Prealpi Vicentine. Durante il loro percorso sotterraneo di circa 80 km, queste acque si arricchiscono di sali minerali e si riscaldano grazie all’energia geotermica, conferendo loro caratteristiche uniche che hanno anche un effetto snellente. Già soltanto per questo recarsi all’Hotel Terme Salus è un’esperienza magica, che si arricchisce con la possibilità di affiancare i benefici alla dieta detossinante.

Un vero e proprio cammino benefico che aiuta anche a raggiungere il peso forma, pensato con la supervisione dello chef Alessandro Zoncapè in collaborazione con un nutrizionista esperto. Questo percorso alimentare aiuta a detossinare l’organismo: smaltiremo i liquidi in eccesso e aiuteremo gli organi che disintossicano il corpo (fegato, reni e intestino) ad alleggerire il loro carico. Ma è tutto qui? Ovviamente no, perché l’Hotel Terme Salus ci offre la possibilità di trovare il benessere anche con i fanghi termali.

Il potere detossinante dei fanghi termali di Abano Terme

Perché i fanghi termali sono così importanti specie se affiancati alla dieta detossinante dell’Hotel Terme Salus? Perché quelli di Abano Terme sono rinomati per le loro straordinarie proprietà terapeutiche, frutto di un processo di maturazione unico che li rende un vero e proprio “farmaco naturale“. Questi fanghi derivano dalla combinazione di argilla naturale, acqua termale e una ricca microflora di cianobatteri e microalghe, sviluppata durante un periodo di maturazione di circa 50-60 giorni in speciali vasche chiamate fangaie.

Durante questo processo, il fango si arricchisce di sostanze attive con potenti effetti antinfiammatori, analgesici e miorilassanti. Ma non solo: oltre ai benefici per il sistema muscolo-scheletrico, la fangoterapia di Abano Terme contribuisce al rilassamento generale, stimola la circolazione sanguigna, favorisce la disintossicazione dell’organismo e stimola il metabolismo grazie alla vasodilatazione, inducendo una maggiore ossigenazione che ci aiuta a bruciare più rapidamente le calorie.

Una vacanza detossinante e dimagrante all’Hotel Terme Salus

Per poterci immergere in un’esperienza di benessere alimentare a beneficio del corpo e della mente, l’Hotel Terme Salus mette a disposizione un pacchetto completo per un soggiorno di 6 notti. Avremo a disposizione tre pasti principali ogni giorno, con due spuntini spezza-fame, un trattamento di fangoterapia al giorno e l’accesso illimitato a tutti i servizi Spa che includono la doccia termale e il bagno termale ozonizzato.

Le tisane offerte dall’hotel, gli estratti di frutta e di verdura combinati ai genuini prodotti delle terre locali permetteranno di godere di una vacanza all’insegna della salute, che può ovviamente anche trasformarsi in una piacevole esperienza di coppia, un bagno totale nella pace per dimenticarci, almeno per una settimana, della routine quotidiana e della frenesia della macchina degli impegni. Ciò che Hotel Salus Terme garantisce è il risultato: una volta terminato il nostro soggiorno avremo una nuova energia e un totale equilibrio tra corpo e mente.