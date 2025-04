Sembra di essere ai Caraibi, non solo per i colori che vi abbiamo appena descritto, ma anche per la presenza dei classici ombrelloni in paglia messi a disposizione dei turisti che qui, ogni estate, arrivano a migliaia per godersi l’atmosfera suggestiva di questo luogo. Un’atmosfera, però, che rischia di scomparire proprio a causa del numero elevato di persone che vengono qui da ogni parte del mondo, soprattutto nel periodo di alta stagione.

Già nel 2020 si era provato a proteggere la spiaggia introducendo il numero chiuso, ma il sistema ha mostrato negli anni alcune criticità, come lunghe attese e confusione tra le reali disponibilità online. Ecco perché è stato approvato un nuovo regolamento comunale che, a partire da luglio 2025, permetterà ai visitatori di accedere a Tuerredda solo ed esclusivamente previa prenotazione.

Dove si trova e come raggiungere la spiaggia di Tuerredda

Tuerredda è una delle spiagge più incantevoli della Sardegna meridionale, situata nel comune di Teulada, nella provincia del Sud Sardegna. Per arrivarci da Cagliari, potete percorrere la SS195 in direzione ovest per circa 60 chilometri, seguendo le indicazioni per Teulada. Una volta raggiunto il paese, seguite i cartelli che indicano la spiaggia di Tuerredda.

Non solo la spiaggia, ma anche il percorso che vi porterà a destinazione merita il viaggio. La strada panoramica della Costa del Sud (strada provinciale 71) offre 25 chilometri di panorami mozzafiato sulla costa. Superato il bivio per Perdalonga fate attenzione perché, dopo un chilometro, l’incantevole distesa di mare turchese vi apparirà dall'alto, dove le barche a vela sembrano semplicemente appoggiate sull'acqua cristallina, insieme al suo isolotto, che può essere raggiunto a nuoto o affittando un pedalò.

Fonte: iStock

Le caratteristiche della spiaggia

La spiaggia di Tuerredda è molto amata da turisti di tutte le età anche e soprattutto grazie alla sua conformazione. Risulta riparata dal maestrale, che in Sardegna è un protagonista quasi costante, e di conseguenza il mare è quasi sempre calmo, perfetto per chi viaggia con bambini, che potranno quindi nuotare in sicurezza, o per chi ama immergersi con la maschera, andando a scoprire i fondali sabbiosi e ricchi di fauna marina.

La spiaggia, inoltre, è ricca di servizi come stabilimenti balneari, punto ristoro, noleggio di canoe e pedalò, ampio parcheggio a pagamento anche per i camper, bar e ristoranti nelle vicinanze. Da qui potrete anche prenotare delle escursioni verso altre località della costa di Teulada come Porto Tramatzu, Cala Zafferano o le dune di Is Arenas Biancas a Porto Pino.

Perché la spiaggia di Tuerredda è accessibile solo su prenotazione

La spiaggia di Tuerredda è considerata un elemento di particolare pregio ambientale del sistema paesaggistico della Sardegna. Non stupisce, quindi, che negli anni ha visto incrementare in maniera esponenziale e non più sostenibile il numero di visitatori, soprattutto nel periodo estivo compreso tra luglio e agosto. Inoltre, date le sue dimensioni ridotte, un alto numero di persone aumenta anche il rischio di erosione e compromissione dell'ambiente in generale.

Vista la situazione, il comune ha deciso di prendere dei provvedimenti: introdurre un nuovo metodo da affiancare al già presente numero chiuso, così da rendere più fluida l’organizzazione dei turisti. La capienza complessiva resterà invariata, con un massimo di 1.100 persone, di cui 371 posti riservati ai due stabilimenti balneari e 729 alla spiaggia libera. Per aggiudicarvi un posto non sarà più possibile presentarvi semplicemente all'entrata di Tuerredda, ma sarà fondamentale prenotare online.

Fonte: iStock

Come prenotare l'accesso alla spiaggia di Tuerredda

Il metodo di accesso a una delle spiagge più belle della Sardegna è semplice: chi prima clicca, si aggiudica il posto. La prenotazione sarà possibile tramite un’app dedicata e una pagina web e previo pagamento di un ticket di 1 o 2 euro. Tra le ipotesi varate dal comune c'è anche la possibile introduzione di una tassa di soggiorno, di una quota di posti riservata alle strutture ricettive e di una regola specifica dedicata alla decadenza della prenotazione in caso di mancato arrivo entro un certo orario.

Si tratterà di una prova per valutare il nuovo sistema e capire se sarà efficace nel percorso di protezione e valorizzazione di una spiaggia che, riparata dal maestrale, vanta un mare quasi sempre calmo, perfetto anche per lunghe nuotate o per fare snorkeling. Se durante la prenotazione non riuscirete ad aggiudicarvi un posto, nei dintorni troverete anche tante altre spiagge bellissime come Chia, Su Giudeu o Cala Cipolla.