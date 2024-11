Mercatini di Natale in Alto Adige, eventi imperdibili: date e tutte le info

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Mercatini di Natale in Alto Adige, a Bressanone

Le bancarelle vengono decorate a festa, in un tripudio di luci magiche e di prodotti fatti a mano dagli artigiani nei mesi precedenti al periodo natalizio: se c’è un momento magico per visitare l’Alto Adige, è proprio il Natale, in cui tutto viene avvolto in una coltre bianca, leggiadra, e basta fare un passo per osservare le tipiche casette, la gentilezza degli artigiani, rimanendo ammaliati dal profumo dei dolci tipici e dal vin brûlé, la bevanda che riesce a scaldare le mani e il cuore. Il programma dei mercatini di Natale in Alto Adige: un itinerario che ci porta alla scoperta delle perle del luogo, come Bolzano, Merano, Vipiteno e molto altro.

Dove si svolgono i mercatini di Natale in Alto Adige

L’Alto Adige a Natale non ha mai perso la sua magia. Sì, è vero che ogni luogo si prepara al periodo festivo, tra luci colorate, profumi di spezie, addobbi natalizi, mercatini e bancarelle, dolciumi tipici del periodo. Ma l’atmosfera in Alto Adige è magica, a dir poco, una di quelle esperienze da fare almeno una volta nella vita. Tanto è vero che ogni anno è previsto un treno speciale da Milano, capoluogo della Lombardia, con direzione Alto Adige e i suoi cinque mercatini storici, ovvero a Bolzano, Merano, Vipiteno, Bressanone e Brunico.

Per sei settimane, questo territorio diventa una sorta di enorme villaggio di Natale, con le vie delle cittadine altoatesine pronte ad accogliere i turisti con profumi e sapori della tradizione, e quelle melodie magiche che da sempre accompagnano il periodo, riportando le lancette indietro nel tempo, a quando eravamo bambini. Vediamo il programma completo dei mercatini di Natale in Alto Adige.

Mercatini di Natale a Bolzano

Fonte: iStock

Sono tanti i mercatini di Natale a Bolzano: questa città rappresenta, in effetti, qualcosa di magico per il territorio, dal momento in cui è proprio qui che la tradizione ha avuto inizio, proprio nel lontano 1991. Impossibile perderselo, a dir poco: possiamo ammirare le classiche casette in legno. L’evento si tiene nella suggestiva piazza Walther: è qui che il Natale a Bolzano rivela la sua magnificenza. Siamo a pochi passi dal Duomo di Bolzano, dove poter trovare tantissimi mercatini con prodotti di artigianato o locali, della tradizione del territorio.

Mercatini di Natale a Vipiteno

La cornice di Vipiteno a Natale è semplicemente mozzafiato. I mercatini di Natale a Vipiteno ci portano alla scoperta di uno dei Borghi più Belli d’Italia, un vero e proprio gioiello. C’è lo scenario adatto, del resto, per sentirsi come in una favola: i mercatini si tengono, come da tradizione, nella storica Piazza Città, proprio ai piedi della Torre delle Dodici. Le bancarelle tradizionali presenti sono 34, e ovviamente sono perfetti per trovare delle idee regalo dell’ultimo minuto. Il plus? Prenotare una gita in carrozza nelle vie del centro: a Natale, tutto è decisamente più magico, ma sentirsi un Principe o una Principessa per un giorno è senza prezzo.

Mercatini di Natale a Bressanone

Con l’Avvento a Bressanone si respira a pieni polmoni l’aria festiva: il periodo è speciale, perché questa città medioevale viene illuminata e vestita a festa. I mercatini di Natale a Bressanone vengono organizzati da oltre 30 anni in Piazza Duomo, con l’albero di Natale a fare da protagonista.

Mercatini di Natale a Merano

Fonte: iStock

Chi non ha mai sognato di visitare i mercatini di Natale a Merano? L’atmosfera è a dir poco unica: Merano è affascinante di suo, ma durante il periodo natalizio, non c’è proprio dubbio, dà il suo meglio. I mercatini sono allestiti tra Ponte Teatro e il Ponte della Posta, proprio sulla passeggiata Lungo Passirio. Siamo a pochi metri dalle Terme di Merano, e le casette in legno ci attendono, tra prodotti artigianali e stand gastronomici dove deliziare il nostro palato o trovare un regalo da portare a casa. Beviamo il Glühwein (vin brûlé) o un ottimo succo di mela caldo, ovvero l’Apfelglühmix. In Piazza Terme viene invece allestito il Mondo Natalizio.

Mercatini di Natale a Brunico

Ancora un appuntamento imperdibile in Alto Adige sotto le feste: i mercatini di Natale a Brunico. Questo antico borgo medioevale della Val Pusteria chiama a sé ogni anno migliaia di visitatori per la sua atmosfera festiva: i mercatini vengono allestiti in centro, in via Bastioni, Parco Tschurtschenthaler e nella Oberstadt.

Altri mercatini, dalla Val Gardena a Castelrotto

Abbiamo parlato dei mercatini di Natale in Alto Adige più famosi: nulla da eccepire, sono veri e propri punti di riferimento che si sono consolidati negli anni, e sono imperdibili. Ma vengono organizzati ulteriori mercatini in giro per l’Alto Adige, magari più raccolti, in quei paesi di montagna che ci fanno sospirare per la loro indiscutibile bellezza, in cui è la natura a regnare sovrana. Quali sono?

Tra i Christkindlmarkt, quello di Chiusa è indubbiamente particolare, perché, al posto delle tradizionali luci, possiamo osservare tantissime candele in questo borgo natalizio che ci fa sognare. Le bancarelle presenti sono circa 20. Anche il mercatino natalizio di Castelrotto, che si trova proprio ai piedi dell’Alpe di Siusi, va messo nella lista: si vendono perlopiù oggetti di artigianato locale. Favolosi sono i mercatini di Natale in Val Gardena, precisamente a Ortisei e Selva (dal 30 novembre 2024 al 5 gennaio 2025). Non perdiamo, infine, i mercatini di Natale a San Candido, che si tengono dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Quando si svolgono i mercatini di Natale in Alto Adige

Abbiamo visto il programma dei mercatini di Natale a Bolzano, a Merano, a Vipiteno, a Bressanone e Brunico, ma quali sono le date da segnare sul calendario, per vivere un’esperienza immersiva nel pieno dello spirito delle feste?

Mercatini di Natale a Bolzano : dal lunedì al giovedì dalle ore 11 alle 19, dal venerdì alla domenica, inclusi i festivi, dalle ore 10 alle 19. Inaugurato il 28 novembre, dura fino al 6 gennaio 2025. Chiuso il giorno di Natale, ma è aperto alla Vigilia fino alle ore 14 e il 31 dicembre e l’1° gennaio 2025;

: dal lunedì al giovedì dalle ore 11 alle 19, dal venerdì alla domenica, inclusi i festivi, dalle ore 10 alle 19. Inaugurato il 28 novembre, dura fino al 6 gennaio 2025. Chiuso il giorno di Natale, ma è aperto alla Vigilia fino alle ore 14 e il 31 dicembre e l’1° gennaio 2025; Mercatini di Natale a Merano : iniziano il 29 novembre 2024 e terminano il 6 gennaio 2025. Dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle 19, mentre venerdì, sabato e festivi dalle 10 alle 20 (alla domenica fino alle 19). Chiuso il giorno di Natale, ma è aperto alla Vigilia (fino alle 15.30), il 31 dicembre e il 1° gennaio 2025;

: iniziano il 29 novembre 2024 e terminano il 6 gennaio 2025. Dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle 19, mentre venerdì, sabato e festivi dalle 10 alle 20 (alla domenica fino alle 19). Chiuso il giorno di Natale, ma è aperto alla Vigilia (fino alle 15.30), il 31 dicembre e il 1° gennaio 2025; Mercatini di Natale a Vipiteno : iniziano il 29 novembre 2024 e terminano il 6 gennaio 2025. Aperti tutti i giorni dalle ore 10 alle 19, ma sono chiusi a Natale. Sono aperti alla Vigilia, il 31 dicembre e il 1° gennaio 2025;

: iniziano il 29 novembre 2024 e terminano il 6 gennaio 2025. Aperti tutti i giorni dalle ore 10 alle 19, ma sono chiusi a Natale. Sono aperti alla Vigilia, il 31 dicembre e il 1° gennaio 2025; Mercatini di Natale a Bressanone : inaugurazione 28 novembre alle ore 17. Gli orari sono simili a quello di Bolzano, quindi dal lunedì al giovedì dalle ore 11 alle 19, dal venerdì alla domenica, inclusi i festivi, dalle ore 10 alle 19;

: inaugurazione 28 novembre alle ore 17. Gli orari sono simili a quello di Bolzano, quindi dal lunedì al giovedì dalle ore 11 alle 19, dal venerdì alla domenica, inclusi i festivi, dalle ore 10 alle 19; Mercatini di Natale a Brunico: iniziano il 29 novembre 2024 e finiscono il 6 gennaio 2025. Sono aperti dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 19. Chiuso il 25 dicembre, è aperto alla Vigilia, il 31 dicembre e il 1° gennaio 2025.

Come raggiungere i mercatini di Natale in Alto Adige

Dopo aver visto cosa fare nei mercatini e quali sono le date, vediamo come raggiungerli. Diamo alcuni consigli, validi sia in treno, in auto o prendendo i mezzi pubblici come metro, bus e tram. La zona, in ogni caso, è ben servita.

Mercatini di Natale a Bolzano : abbiamo tre possibilità per raggiungere il mercatino di Natale a Bolzano. Il più comodo, la scelta green in assoluto (che sposa anche la filosofia del mercatino stesso, Green Event), è il treno, poiché la stazione si trova a pochi minuti a piedi da Piazza Walther. Possiamo poi andare in auto, facendo attenzione ai parcheggi (molti sono a pagamento), o in bus (le linee sono 1, 5 e 8);

: abbiamo tre possibilità per raggiungere il mercatino di Natale a Bolzano. Il più comodo, la scelta green in assoluto (che sposa anche la filosofia del mercatino stesso, Green Event), è il treno, poiché la stazione si trova a pochi minuti a piedi da Piazza Walther. Possiamo poi andare in auto, facendo attenzione ai parcheggi (molti sono a pagamento), o in bus (le linee sono 1, 5 e 8); Mercatini di Natale a Merano : possiamo raggiungerli in auto, mediante la superstrada Merano-Bolzano, in direzione Merano. I parcheggi non mancano di certo (per la precisione, parcheggio delle Terme di Merano, parcheggio Karl Wolf e parcheggio Plaza sono a pagamento). Possiamo raggiungere Merano in treno: la stazione dista 12 minuti a piedi dai mercatini;

: possiamo raggiungerli in auto, mediante la superstrada Merano-Bolzano, in direzione Merano. I parcheggi non mancano di certo (per la precisione, parcheggio delle Terme di Merano, parcheggio Karl Wolf e parcheggio Plaza sono a pagamento). Possiamo raggiungere Merano in treno: la stazione dista 12 minuti a piedi dai mercatini; Mercatini di Natale a Vipiteno : possiamo raggiungerlo in auto, approfittando dei parcheggi nei pressi del centro storico, ma potrebbero essere pieni. La stazione di Vipiteno, invece, dista circa 10-15 minuti a piedi dai mercatini di Natale;

: possiamo raggiungerlo in auto, approfittando dei parcheggi nei pressi del centro storico, ma potrebbero essere pieni. La stazione di Vipiteno, invece, dista circa 10-15 minuti a piedi dai mercatini di Natale; Mercatini di Natale a Bressanone : il modo più facile per raggiungerli è sicuramente il treno, poiché la stazione dista 5 minuti a piedi da Piazza del Duomo. Tra i parcheggi consigliamo Autosilo Stufles, in Via Cesare Battisti, il più vicino, ad appena 2 minuti a piedi;

: il modo più facile per raggiungerli è sicuramente il treno, poiché la stazione dista 5 minuti a piedi da Piazza del Duomo. Tra i parcheggi consigliamo Autosilo Stufles, in Via Cesare Battisti, il più vicino, ad appena 2 minuti a piedi; Mercatini di Natale a Brunico: possiamo recarci qui in treno, in pullman o in auto. I parcheggi intorno alla stazione ferroviaria sono gratuiti, mentre quelli in centro sono a pagamento.

Eventi di Natale in Alto Adige

Non possiamo proprio perderci questo appuntamento: i mercatini di Natale in Italia e in Europa sono un evento che unisce tutti, dalle famiglie alle coppie, fino agli amici. Ma il Natale in Alto Adige non si esaurisce con il programma dei mercatini natalizi: consigliamo di non perdere il Mondo Natalizio in Piazza Terme a Merano, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Sempre a Merano, si possono visitare i Giardini di Castel Trauttmansdorff dal 21 novembre. A Bolzano, invece, l’evento di San Nicolò al mercatino di Natale è in programma il 6 dicembre 2024.