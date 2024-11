Mercatini di Natale a Vienna: dove andare e quando

Fonte: iStock Il delizioso mercatino natalizio di Rathausplatz a Vienna

Sei anche tu uno di quelli che il primo novembre, subito dopo Halloween, inizia a sentire il profumo dolce e zuccherato del Natale nell’aria? Se sì, allora sei anche uno di quelli che ama perdersi tra le luci, gli aromi e le musiche dei mercatini di Natale. Ogni anno, in tutta Europa, le città aprono le proprie vie e piazze a questi piccoli villaggi temporanei dove il profumo del vin brulè e dei dolci preparati al momento aggiungono un tocco di calore all’aria fredda invernale. Se quest’anno hai in mente un viaggio nella capitale austriaca durante il periodo natalizio allora preparati a tornare bambino, perché i mercatini di Natale a Vienna sono tra i più belli al mondo. In questa guida troverai tutte le informazioni su date, location e appuntamenti per lasciarsi conquistare dalla magia del Natale.

Mercatini di Natale a Vienna: dove trovarli

A Vienna, durante il periodo natalizio, i mercatini spuntano come funghi in tantissime location diverse sparse per la capitale; piazze, parchi e vie fanno spazio a bancarelle di prodotti d’artigianato, cibo locale e giostre per i più piccoli. Ecco una panoramica completa di tutte le location dove andare a caccia di regali, o anche solo di un po’ di dolcezza, tra i tanti mercatini di Natale a Vienna.

Mercatino di Rathausplatz

Il mercatino di Piazza del Municipio a Vienna è il più grande e iconico della città e accende di magia il maestoso Municipio. Attivo in questa precisa location dal 1975, si dice essere tra i più antichi d’Europa anche se la sua storia è ancora abbastanza incerta. Con oltre 150 bancarelle, questo mercatino attira ogni anno locals e viaggiatori da tutto il mondo, regalando loro una magica atmosfera natalizia che profuma di Glühwein, zenzero e cannella. Tra un acquisto e l’altro ammira le persone divertirsi nella grande pista di pattinaggio su ghiaccio, lasciati meravigliare dalle decorazioni interattive e dai giochi di luce del parco adiacente la piazza e guarda con occhi sognanti l’enorme carosello che gira a ritmo di musiche natalizie.

Mercatino di Stephansplatz

Incorniciato in una magnifica scenografia gotica, un altro mercatino da non perdere assolutamente a Vienna è quello di Stephansplatz. Piccole bancarelle eleganti e colme di delizie gastronomiche e di artigianato si snodano lungo tutto il perimetro della spettacolare Cattedrale di Santo Stefano, nel cuore di Vienna. Rispetto ad altri mercatini viennesi più grandi, questo ha meno bancarelle ma la qualità dei prodotti è davvero ottima. Inoltre, vale la pena soprattutto per il contesto ad alto impatto estetico regalato dai dettagli gotici della cattedrale. Passeggiando per questo mercatino è facile incontrare cori e bande che amplificano l’esperienza con della suggestiva musica dal vivo.

Mercatino di Spittelberg

Sempre restando nel centro storico di Vienna troviamo il mercatino di Spittelberg, celebre per la sua atmosfera intima derivata dalla posizione del mercato nelle strette stradine del quartiere storico della capitale austriaca. Qui potrai acquistare prodotti artigianali dal gusto autentico e godere di un’atmosfera più tranquilla e meno affollata rispetto ai mercatini più famosi e gettonati. Opere d’arte, gioielli, vasi, soprammobili e chi più ne ha più ne metta; questo mercatino è l’ideale per tutti quelli che amano i piccoli tesori provenienti dal passato.

Mercatino di Natale ad Am Hof

Uno tra i più antichi di Vienna, il mercatino di Natale di Am Hof è una tappa imperdibile per tutti gli amanti di questa festa così calorosa. Situato nella piazza medievale da cui prende il nome, il punto forte di questo mercatino è l’ampia offerta gastronomica: dal punch speziato al Leberkäse, qui puoi provare delle autentiche pietanze viennesi e scaldarti mentre ti perdi tra le incantevoli meraviglie offerte dalle bancarelle. Ad amplificare l’esperienza di questo mercatino è senza dubbio la sua storia antica, risalente al 1824.

Villaggio di Natale al Belvedere

Fonte: iStock

A Natale, lo spazio di fronte al Belvedere, magnifico palazzo barocco icona della capitale austriaca, prende vita con un vero e proprio villaggio natalizio. Piccolo di dimensioni, ma grande in termini di qualità, è costituito da deliziose casette in legno bianco che offrono ai visitatori leccornie di tutti i tipi e idee regalo dal gusto elegante e raffinato. Qui, in tutto il periodo di attività, potrai trovare non solo prodotti tipici artigianali o enogastronomici ma anche tanti laboratori per i più piccini. Tutto impreziosito dalla scenografia suggestiva delle luci delle luminarie che si riflettono sul piccolo lago del palazzo creando giochi di riflessi meravigliosi. Questa location è perfetta per tutti gli appassionati di fotografia che vogliono catturare un pizzico di magia natalizia con le proprie macchine fotografiche.

Mercatino di Schönbrunn

Vienna è senza dubbio una città raffinata, ma non c’è luogo che meglio incarna la sua eleganza del Castello di Schönbrunn, residenza reale che fece da dimora estiva degli Asburgo e tra le cui stanze e ampi corridoi ha vissuto la celebre Principessa Sissi. A Natale, davanti all’ampio ingresso del palazzo, viene allestito ogni anno il più raffinato tra i mercatini di Natale a Vienna, con un enorme albero tutto addobbato e illuminato a festa. Dai giocattoli fatti a mano agli addobbi natalizi in legno, passando per le bancarelle che offrono caldi piatti della tradizione, qui il tempo sembra essersi fermato in un’epoca passata; trasmettendo a chi visita questo mercatino una sensazione nostalgica di un tempo più semplice e lento dove i piaceri della vita derivavano dalle piccole cose. Nel programma del mercatino è facile incontrare cori di bambini delle scuole viennesi che si esibiscono con canti natalizi sotto il grande albero di Natale.

Mercatino di Natale a Karlsplatz

Questo mercatino di Natale a Vienna è una chicca per gli appassionati d’arte e artigianato. Infatti, il fil-rouge di ciò che puoi trovare nelle bancarelle di questo delizioso villaggio natalizio si può riassumere nel concetto di “Arte e Mestieri”. Una peculiarità di questo mercatino è l’enorme attenzione alla qualità dell’artigianato, infatti gli artisti locali per poter ottenere una bancarella qui devono passare una sorta di selezione con una vera e propria giuria. Collocato di fronte alla meravigliosa Chiesa di San Carlo Borromeo, questo è il posto giusto per trovare un pensiero per quella persona che ama così tanto l’unicità di un oggetto. Spesso si svolgono spettacoli da vivo, musica e laboratori artistici per grandi e piccini e tutto accade sotto una grande promessa: dare vita a un mercatino più green e sostenibile.

Mercatino di Natale a Michaelerplatz

Situato di fronte all’ingresso della Hofburg, vecchia residenza imperiale, si trova un mercatino elegante e suggestivo, ideale per chi vuole tuffarsi in un viaggio tra le pagine di storia viennese. Le bancarelle in legno sparse per tutta la piazza offrono prodotti artigianali, decorazioni natalizie e piccole idee regalo eleganti e raffinate. Questo villaggio è particolarmente suggestivo la sera, quando le luminarie si accendono e i riflessi di luce si rincorrono sui muri della Hofburg, creando incantevoli ghirigori. A regalare un pizzico di storicità in più ci sono le carrozze con i cavalli che passano proprio per questa piazza e trasportano i visitatori in un viaggio nel passato.

Mercatino di Natale a Freyung

Il mercatino di Natale a Freyung è celebre per la sua lunga tradizione risalente al XVIII secolo e per la sua atmosfera pacata e tranquilla. A livello di prodotti che puoi trovare qui il mercatino di Freyung si avvicina a quello di Karlsplatz e Schönbrunn, quindi con standard qualitativi alti e prodotti selezionati con cura. Oltre a fare shopping e a regalare al tuo palato piatti e bevande dal gusto avvolgente, in questo mercatino potrai ammirare il più lungo presepe d’Austria: 46 metri di scenografia che si ispira a un celebre quadro di Joseph von Führich, pittore austriaco del 1800.

Mercatino di Natale al Prater

Dimenticandoci le regali atmosfere del centro di Vienna o dei mercatini di Schönbrunn o del Belvedere, ci spostiamo in un mercatino natalizio molto più… rock! Situato nell’iconico parco divertimenti Prater, questo villaggio di Natale offre un programma diverso, a tutto divertimento, con giri in giostra e concerti dal vivo. L’ideale per chi viaggia in famiglia o tra amici e ha voglia di regalarsi un’esperienza entusiasmante.

Mercatini di Natale a Vienna: quando andare

L’apertura dei mercatini di Natale a Vienna varia da villaggio a villaggio, c’è chi inizia già dai primi giorni di novembre e chi, invece, si inoltrerà un po’ di più nel mese prima di aprire le danze. Di seguito le date confermate di ogni singolo mercatino:

Mercatino di Rathausplatz: dal 10 novembre al 26 dicembre

dal 10 novembre al 26 dicembre Mercatino di Stephansplatz: dal 10 novembre al 26 dicembre

dal 10 novembre al 26 dicembre Mercatino di Spittelberg: dal 16 novembre al 23 dicembre

dal 16 novembre al 23 dicembre Mercatino di Natale ad Am Hof: dal 10 novembre al 23 dicembre

dal 10 novembre al 23 dicembre Villaggio di Natale al Belvedere: dal 17 novembre al 26 dicembre

dal 17 novembre al 26 dicembre Mercatino di Schönbrunn: dal 19 novembre al 4 gennaio

dal 19 novembre al 4 gennaio Mercatino di Natale a Karlsplatz: dal 24 novembre al 23 dicembre

dal 24 novembre al 23 dicembre Mercatino di Natale a Michaelerplatz: dal 9 novembre al 6 gennaio

dal 9 novembre al 6 gennaio Mercatino di Natale a Freyung: dal 24 novembre al 23 dicembre

dal 24 novembre al 23 dicembre Mercatino di Natale al Prater: dal 16 novembre al 7 gennaio

Anche gli orari di apertura variano leggermente a seconda del mercatino, ma in generale, sono visitabili dalle 10.00 alle 21.00 dalla domenica al giovedì, durante il venerdì e il sabato l’orario è esteso fino alle 22.00. Solitamente i mercatini fanno solo mezza giornata il giorno della vigilia e il 25 dicembre sono chiusi per celebrare il Natale.

Mercatini di Vienna: come arrivarci

Organizzare un viaggio per andare a vedere i mercatini di Natale a Vienna è facile. Dall’Italia puoi tranquillamente raggiungere la capitale austriaca in aereo o anche in treno. Una volta arrivato, potrai visitare tutti i mercatini che vuoi utilizzando i trasporti pubblici della città. Considera che la maggior parte dei mercatini sono distribuiti nel centro storico, dunque puoi raggiungerne molti a piedi. Altrimenti puoi utilizzare le linee della metropolitana (U-Bahn) rapide e comode o prendere i tram e gli autobus se vuoi ammirare la città decorata a festa.

Alcuni consigli per visitare i mercatini

Perdersi tra le vie illuminate di Vienna a Natale è un’esperienza davvero magica, ma visitare i mercatini lo è ancora di più. Per goderti appieno l’esperienza ti consigliamo di vestirti per bene, a strati, e di portare con te sciarpa, cappello e guanti poiché le temperature possono scendere di parecchio. Se sei fortunato, potresti anche trovarti sotto una suggestiva nevicata che amplificherebbe la magia dei mercatini ma potrebbe anche metterti a dura prova, dunque non dimenticarti di munirti di scarpe calde e impermeabili. Molte bancarelle ormai accettano il bancomat, ma non tutte, quindi ricorda di portare con te dei contanti. Infine, i mercatini tendono a essere affollati nelle ore centrali e soprattutto nei weekend, pertanto regolati sugli orari di visita in base alle tue preferenze.

Natale a Vienna: alcuni eventi da non perdere

Durante il periodo natalizio, Vienna offre una vasta gamma di eventi che arricchiscono l’esperienza dei mercatini tra cui il concerto di Natale alla Wiener Konzerthaus, dove orchestre e cori si esibiscono in musiche classiche e natalizie; l’enorme pista di pattinaggio su ghiaccio a piazza del municipio e le meravigliose mostre d’arte a tema natalizio organizzate dal MuseumsQuartier. Per tutti gli eventi ti consigliamo di controllare il sito ufficiale dell’ente turistico di Vienna e tenerti aggiornato.

Con questa guida completa sui mercatini di Natale a Vienna hai tutto ciò che ti serve per partire per la capitale austriaca e goderti un viaggio nella magia inconfondibile del Natale, dove le temperature fredde vengono smorzate dal calore delle atmosfere natalizie che echeggiano tra un mercatino e l’altro e dove al profumo speziato di Vin Brulè e biscotti allo zenzero si mischia un’incontenibile voglia di tornare bambini.