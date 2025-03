Courmayeur rende omaggio alla campionessa Federica Brignone dedicandole la pista 14, per celebrare la sua carriera e il legame con la montagna

Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

Fonte: ANSA - iStock Courmayeur rende omaggio a Federica Brignone

Courmayeur Mont Blanc e Courmayeur Mont Blanc Funivie hanno deciso di rendere omaggio alla straordinaria carriera della sciatrice italiana Federica Brignone dedicandole un tracciato nel prestigioso comprensorio sciistico della località valdostana.

Domenica 30 marzo alle ore 12 si terrà l’inaugurazione ufficiale della pista che porterà per sempre il suo nome. La pista numero 14, scelta per celebrare il talento della prima e unica sciatrice italiana ad aver conquistato la Coppa del Mondo Generale, diventerà un simbolo della sua eredità sportiva e della sua profonda connessione con la montagna e lo sci.

Chi è Federica Brignone

Federica Brignone, nata a Milano il 14 luglio 1990, è una delle atlete più vincenti della storia dello sci italiano. Cresciuta in una famiglia di sciatori, ha ereditato la passione per questo sport dalla madre, Maria Rosa Quario, ex campionessa di sci alpino, e dal padre, Daniele, maestro di sci. Nonostante le origini milanesi, la sua vera casa sportiva è sempre stata la Valle d’Aosta, dove si è trasferita da bambina e ha iniziato a gareggiare con lo sci club Courmayeur.

La sua carriera è iniziata presto: nel 2005 ha fatto il suo debutto nel circuito internazionale del Circo Bianco e nel 2009 ha conquistato il titolo di campionessa mondiale juniores di combinata. La prima vittoria in Coppa del Mondo è arrivata nel 2015 a Sölden, seguita da una lunga serie di successi che l’hanno consacrata tra le più grandi sciatrici di sempre.

L’ultimo trionfo, nel SuperG femminile di Kvitfjell il 2 marzo 2025, ha arricchito ancora di più il suo straordinario palmarès: cinque medaglie mondiali (due d’oro), tre medaglie olimpiche e un totale di 82 podi, di cui 36 vittorie in Coppa del Mondo. Numeri che la rendono l’azzurra più vincente della storia dello sci alpino.

E l’orizzonte è già rivolto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’ultimo grande appuntamento che potrebbe coronare la sua carriera.

La pista a lei intitolata

La pista numero 14 del comprensorio di Courmayeur Mont Blanc si snoda sul versante Checrouit, un’area molto amata dagli appassionati di sci per la bellezza del tracciato e la vista spettacolare sul massiccio del Monte Bianco. Il percorso inizia a quota 2.260 metri dal Col Checrouit e si sviluppa per circa 1.500 metri, con un dislivello complessivo di 370 metri e una pendenza massima del 45%.

Oltre a essere un tracciato di grande valore paesaggistico, la pista vanta un’omologazione a livello nazionale e internazionale per tre discipline, il che la rende uno spazio ideale sia per le competizioni che per gli sciatori più esperti che desiderano mettersi alla prova su un terreno tecnico e impegnativo.

La soddisfazione di Federica e del sindaco di Courmayeur

L’intitolazione della pista è un riconoscimento che riempie di orgoglio Federica Brignone, che ha espresso la sua emozione con parole cariche di gratitudine: “Sono orgogliosa ed emozionata di questo splendido riconoscimento“.

Anche il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, ha sottolineato il valore di tale omaggio: “Intitolare uno di questi tracciati a lei è ovviamente un tributo più che dovuto e anche una grande fierezza per noi e per la località. Inoltre, sappiamo quanto Federica sia legata a queste montagne e questo ci riempie di orgoglio: è la miglior ambasciatrice che Courmayeur possa desiderare“.