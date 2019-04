A Malta tutti i luoghi di Game of Thrones

editato in: da

I fan di Game of Thrones sono da anni impegnati in visite presso le location della serie, Irlanda del Nord in primis. Ma quali sono invece i luoghi da non perdere, nel corso di una vacanza a Malta?

Dopo una grande attesa, l’inverno è arrivato nel mondo de Il Trono di Spade. È tempo della resa dei conti finale, con i fan della serie targata HBO nuovamente scaraventati nell’universo fantastico creato da George Martin. I luoghi descritti con dovizia di particolari dall’autore sono stati ricreati dall’enorme crew della rete televisiva, che ha dato vita a giganteschi set in giro per il mondo.

Negli ultimi anni si è generato e diffuso un filone turistico legato a Il Trono di Spade, con turisti e appassionati dello show, così come dei libri, a caccia delle location apprezzate in tv. Una delle più intriganti e presenti nella serie tv è senza dubbio Malta. Cinque i luoghi da scoprire, a partire da Mdina, antica città fondata più di 4mila anni fa dai Romani. È uno dei centri commerciali dell’isola, che richiama ogni anno migliaia di turisti, pronto a godere dell’amabila clima e scoprirne la storia. La HBO ha deciso di sfruttare la porta di Mdina, che diviene l’occasione l’ingresso per Approdo del Re.

Una visita presso il Palazzo di San Anton vuol dire apprezzare la splendida residenza ufficiale del presidente di Malta. Agli occhi di un fan de Il Trono di Spade però questa storica struttura non è altro che la Fortezza Rossa, cuore del dominio dei Lannister. Tante le oscure trame tessute nel suo giardino, che farà di certo provare qualche brivido agli appassionati che sanno bene come libri e show abbiano l’abitudine di uccidere in maniera cruenta i protagonisti della serie.

Visitare determinati luoghi vuol dire dunque rivivere determinate scene traumatiche: è questo il caso di Forte Manoel, realizzato dai cavalieri dell’Ordine di Malta nel 1700. Una fortificazione splendida, dov’è stata girata la drammatica scena dell’esecuzione di Ned Stark.

A Malta è stato girato anche il matrimonio tra Daenerys Targaryen e Khal Drogo, ma il magnifico scenario della finestra azzurra è ormai perduto. L’arco naturale, interamente in pietra, alto più di 50 metri, è infatti crollato in seguito a una forte tempesta. L’ultima tappa di questo intrigante tour sarà dunque Forte Sant’Angelo, altra fortezza impressionante, che si trova di fronte alla Valletta. Di grande impatto i suoi tunnel sotterranei, sfruttati ne Il Trono di Spade per realizzare le segrete della Fortezza Rossa, lì dove Arya scorge i teschi degli antichi draghi defunti.