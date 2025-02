L’Amerigo Vespucci torna in Italia, come visitarla gratis

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: Ipa L'Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo

L’Amerigo Vespucci, il celebre veliero della Marina Militare Italiana soprannominato “la nave più bella del mondo”, è pronto a salpare per un nuovo capitolo della sua gloriosa storia: il Tour Mediterraneo 2025. Dopo aver attraversato cinque continenti, toccato 30 Paesi e visitato 35 porti in un anno e mezzo, il veliero torna finalmente in Italia per un viaggio che celebrerà la cultura, la tradizione e l’innovazione.

Il tour prenderà il via il 1° marzo da Trieste, prima di proseguire verso altre 14 città italiane e due destinazioni internazionali: Durazzo e La Valletta. Questa straordinaria iniziativa, promossa dal Ministero della Difesa con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 12 ministeri, offrirà un’esperienza unica e completamente gratuita. Le visite a bordo saranno accessibili solo tramite prenotazione, da effettuare attraverso il sito ufficiale e i canali social dedicati.

Scopriamo i dettagli di questo evento che promette di incantare con il suo mix di storia, cultura e tecnologia.

Il Tour Mediterraneo: un viaggio tra cultura e tradizione

Il Tour Mediterraneo dell’Amerigo Vespucci non è solo un’occasione per ammirare una delle navi scuola più iconiche al mondo, ma anche un evento che mette in luce il patrimonio culturale dell’Italia. Ogni porto italiano che ospiterà il veliero si trasformerà in un luogo di incontro tra passato e presente, offrendo una combinazione unica di tradizione marinara, innovazione e promozione delle eccellenze italiane.

Tra le tappe italiane più attese figurano città storiche come Genova, Napoli e Bari, mentre gli scali internazionali a Durazzo e La Valletta sottolineano l’importanza strategica e culturale del Mediterraneo. In ogni località, i visitatori potranno non solo salire a bordo dell’Amerigo Vespucci, ma anche immergersi nell’atmosfera del Villaggio IN Italia, un’area espositiva progettata per raccontare la storia e i valori della Marina Militare Italiana.

Il Villaggio offrirà stand interattivi, mostre e attività che permetteranno ai visitatori di scoprire le eccellenze italiane in vari settori, dal design alla tecnologia, fino all’enogastronomia. Questo spazio è pensato per coinvolgere adulti e bambini, rendendo l’evento adatto a tutta la famiglia.

Cosa aspettarsi durante le visite a bordo:

Esplorare l’interno della nave, scoprendo le cabine degli ufficiali, i ponti e gli strumenti di navigazione storici;

Approfondire la storia e le missioni dell’Amerigo Vespucci, grazie alle guide esperte presenti durante il tour;

Ammirare l’artigianato navale che rende unico questo veliero, considerato un simbolo di eccellenza italiana nel mondo.

Tutte le date del Tour Mediterraneo:

Trieste: 1 – 3 marzo;

Venezia: 27 marzo – 1 aprile;

Ancona: 2 – 5 aprile;

Ortona: 6 aprile;

Durazzo (Albania): 10 – 13 aprile;

Brindisi: 14 – 17 aprile;

Taranto: 18 – 23 aprile;

La Valletta (Malta): 26 – 30 aprile;

Reggio Calabria: 2 – 6 maggio;

Palermo: 7 – 11 maggio;

Napoli: 13 – 17 maggio;

Cagliari: 19 – 23 maggio;

Gaeta: 25 – 29 maggio;

Civitavecchia: 30 maggio – 3 giugno;

Livorno: 4 – 9 giugno;

Genova: 10 giugno;

Come prenotare e visitare gratis l’Amerigo Vespucci?

Come già accennato, le visite a bordo dell’Amerigo Vespucci saranno gratuite, ma sarà necessario prenotare con anticipo. Le prenotazioni saranno disponibili esclusivamente tramite il sito ufficiale o i profili social ufficiali del Tour Mediterraneo. È importante tenere d’occhio gli aggiornamenti sui canali social per conoscere l’apertura delle prenotazioni e altre novità.

Ogni porto sarà un’occasione per vivere un’esperienza unica, con un programma di attività che unisce tradizione e innovazione. Il Villaggio IN Italia, allestito in ogni tappa, completerà l’offerta culturale con esposizioni tematiche e laboratori interattivi.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra diversi enti istituzionali, tra cui il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è organizzato da Difesa Servizi Spa. Questo progetto sottolinea l’importanza di valorizzare il patrimonio storico e culturale italiano, promuovendo al contempo un turismo accessibile e sostenibile.