Mercatini di Natale in Repubblica Ceca, la vera magia delle feste: date e info

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock La magia del Natale in Repubblica Ceca

In Repubblica Ceca, è impossibile resistere alla sfarzosità del Natale: questo periodo immerge il Paese in un’atmosfera magica, festiva e gioiosa, con tantissimi mercatini organizzati per le diverse città, come Praga, la Capitale. Ma, oltre a Praga, possiamo anche visitare i mercatini di Olomouc, Český Krumlov, České Budějovice, Pilsen e Brno: l’itinerario è ricco di cose da fare, anche piuttosto tradizionali. Non ci resta che andare alla scoperta della cultura e dell’anima del territorio.

Dove si svolgono i mercatini di Natale in Repubblica Ceca

Non solo Praga, come abbiamo anticipato: la Repubblica Ceca durante il periodo natalizio è un vero e proprio sogno a occhi aperti. Molte città organizzano i propri mercatini, certo, ma anche eventi particolari, che non troviamo da nessun’altra parte. La grande caratteristica di questi luoghi, la loro forza, se così possiamo dire, è di raccontare la propria cultura mediante le tradizioni natalizie: sono rimaste le stesse, nel tempo, magari si sono arricchite con i trend del momento, ma questo territorio non ha mai tradito la sua identità.

Mercatini di Natale a Praga

I mercatini di Natale a Praga sono ben 5: nella Capitale della Repubblica Ceca, rimaniamo senza fiato di fronte alla città addobbata per le feste. Non a caso, quello di Praga è tra i migliori mercatini natalizi dell’Est Europa: dalla Città Magica, ci aspettiamo moltissimo. E, in effetti, vengono pianificati moltissimi eventi. L’Avvento è un periodo suggestivo per visitarla, quando le piazze si riempiono di bancarelle e le luci si fanno splendenti.

Come anticipato, sono cinque i mercatini da non perdere: si tengono al Castello di Praga, in Piazza della Città Vecchia, in Piazza della Repubblica, in Piazza San Venceslao e in Piazza della Pace. Possiamo comprare di tutto, dai prodotti artigianali in ferro e in legno, fino alla possibilità di provare il cibo tipico: bratwurst e molto altro.

Mercatini di Natale a Olomouc

Fonte: iStock

Il mercatino di Olomouc aspetta i suoi abitanti e i turisti con la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio (dal 6 novembre 2024), la ruota panoramica e tantissimi stand di vendita. Si può pattinare in modo gratuito. Siamo nel cuore della Moravia, e il mercatino è organizzato in Horní náměstí, il centro di questa splendida località. Non manca il grande albero di Natale, pronto a far immergere tutti nell’atmosfera di festa. Cosa si può trovare? Tantissime bancarelle con prodotti artigianali e bevande calde (come il ponce) o le focacce dolci.

Mercatini di Natale a Český Krumlov

Trascorrere qualche giorno a dicembre a Český Krumlov è un’ottima idea, considerando che è possibile passeggiare per le viuzze di questa splendida città della Repubblica Ceca, precisamente della Boemia meridionale. Il programma natalizio a Český Krumlov è fitto di impegni ed eventi imperdibili: si inizia con l’accensione dell’albero di Natale, per ascoltare i canti natalizi, mangiare i dolci di San Nicola, ma non solo. L’evento top? Facile: al Castello di Český Krumlov, ci attende il Natale dell’Orso, proprio nel fossato. Tra i vicoli della città, è possibile fermarsi al vecchio mercato boemo dell’Avvento, in un viaggio tra sapori e profumi.

Mercatini di Natale a České Budějovice

Questo appuntamento natalizio è imperdibile, ogni anno: i mercatini natalizi a České Budějovice si svolgono precisamente in Piazza Přemysl Otakar II. Possiamo vivere tutta la magia del Natale rimanendo affascinati dai canti natalizi, dagli spettacoli musicali e persino teatrali. La parte migliore è proprio questa: in concomitanza con i mercatini, si svolgono tanti eventi, tra cui canti e balli folkloristici. Con un sottofondo unico, ovvero quello della cornamusa, possiamo gustare una bevanda calda, magari assaggiando i tradizionali trdelnik. Ed è presente la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Mercatini di Natale a Pilsen

Fonte: iStock

Sono tantissimi i mercatini di Natale in Repubblica Ceca, e non possiamo non menzionare quelli di Pilsen (Plzeň): vengono allestiti in Piazza della Repubblica – náměstí Republiky – e naturalmente, come per gli altri, sono previsti ulteriori eventi da non perdere, come l’accensione dell’albero di Natale, spettacoli, visite guidate, come alla Cattedrale Gotica di San Bartolomeo. Non mancano bancarelle dedicate ai prodotti fatti a mano: per chi è amante della birra, allora arricchire la propria visita con un salto al Museo della Birra è una tappa da non perdere.

Mercatini di Natale a Brno

Non c’è niente di meglio di scoprire la magia del Natale a Brno: i mercatini si trovano in Piazza della Libertà (náměstí Svobody), ma non solo, perché ne vengono organizzati diversi, come in Piazza Moravia, via Radnická e Zelný trh. Piazza della Libertà è dove si svolge l’evento December Design Design, e il programma natalizio della città è piuttosto variegato, con la possibilità di fermarsi per ascoltare i tradizionali cori per le vie della città. Il presepe in legno piacerà sicuramente ai più piccoli. L’appuntamento imperdibile, però, è alle 11 di ogni giorno all’orologio astronomico di Brno, che regala una biglia souvenir (durante i mercatini, una ogni ora).

Quando si svolgono i mercatini di Natale in Repubblica Ceca

Abbiamo visto il programma completo dei mercatini di Natale in Repubblica Ceca, e ora è arrivato il momento di segnarsi tutte le date. Come in molte altre parti in Europa e in Italia, ormai i tradizionali mercatini vengono allestiti a partire dalla fine del mese di novembre. Le date sono piuttosto simili e abbiamo indicato anche quelle di inizio e di chiusura dei vari mercatini a Praga: utili per un itinerario magico in Repubblica Ceca sotto le feste.

Mercatini di Natale a Praga : la maggior parte dei mercatini inizia alla fine del mese di novembre. Il mercatino di Natale al Castello di Praga, il mercatino di Natale in Piazza della Città Vecchia e il mercatino di Natale in Piazza San Venceslao dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, invece il mercatino di Natale in Piazza della Repubblica dal 25 novembre al 24 dicembre 2024 e il mercatino di Natale in Piazza della Pace dal 20 novembre al 24 dicembre 2024;

: la maggior parte dei mercatini inizia alla fine del mese di novembre. Il mercatino di Natale al Castello di Praga, il mercatino di Natale in Piazza della Città Vecchia e il mercatino di Natale in Piazza San Venceslao dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, invece il mercatino di Natale in Piazza della Repubblica dal 25 novembre al 24 dicembre 2024 e il mercatino di Natale in Piazza della Pace dal 20 novembre al 24 dicembre 2024; Mercatini di Natale a Olomouc : dal 22 novembre al 31 dicembre 2024;

: dal 22 novembre al 31 dicembre 2024; Mercatini di Natale a Český Krumlov : dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025; Mercatini di Natale a České Budějovice : dal 18 novembre 2024 al 6 gennaio 2025;

: dal 18 novembre 2024 al 6 gennaio 2025; Mercatini di Natale a Pilsen : dal 22 novembre al 23 dicembre 2024;

: dal 22 novembre al 23 dicembre 2024; Mercatini di Natale a Brno: dal 22 novembre al 23 dicembre 2024.

Come raggiungere i mercatini di Natale in Repubblica Ceca

Naturalmente spostarsi in giro per i mercatini di Natale in Repubblica Ceca non è “immediato”: è vero che la città che offre più attività è Praga, la Capitale, ma comunque c’è la possibilità di raggiungere i mercatini nelle altre città e di tornare in giornata. Per chi poi vuole godersi la visita in modo lento, è sempre possibile prenotare in hotel: ecco come raggiungere i mercatini di Natale in Repubblica Ceca in auto, in treno o in bus.

Mercatini di Natale a Praga : il mercatino di Natale in Piazza della Città Vecchia (il più famoso) si può raggiungere prendendo la metro linea A (verde), fermandosi alla fermata Staroměstská. In cinque minuti a piedi si arriva a destinazione;

: il mercatino di Natale in Piazza della Città Vecchia (il più famoso) si può raggiungere prendendo la metro linea A (verde), fermandosi alla fermata Staroměstská. In cinque minuti a piedi si arriva a destinazione; Mercatini di Natale a Olomouc : possiamo raggiungere il mercatino natalizio da Praga o Brno in treno (nel primo caso il viaggio dura 2 ore, nel secondo un’ora e un quarto d’ora). Sempre da Praga e da Brno i bus svolgono corse regolari;

: possiamo raggiungere il mercatino natalizio da Praga o Brno in treno (nel primo caso il viaggio dura 2 ore, nel secondo un’ora e un quarto d’ora). Sempre da Praga e da Brno i bus svolgono corse regolari; Mercatini di Natale a Český Krumlov : come per la precedente località, abbiamo la possibilità di prendere il treno, precisamente da České Budějovice (impiegheremo circa 45 minuti per arrivare). Da Praga, invece, ci vuole più tempo e ci sono pochi treni diretti. Meglio optare per un bus (il viaggio dura circa 3 ore);

: come per la precedente località, abbiamo la possibilità di prendere il treno, precisamente da České Budějovice (impiegheremo circa 45 minuti per arrivare). Da Praga, invece, ci vuole più tempo e ci sono pochi treni diretti. Meglio optare per un bus (il viaggio dura circa 3 ore); Mercatini di Natale a České Budějovice : ci sono molti modi per raggiungere la città, che dista circa 150 km in auto da Praga. In treno, possiamo partire dalla stazione centrale di Praga: la durata è di due ore e mezza. Anche la tratta del bus dura più o meno lo stesso: una volta arrivati, la stazione dei bus di České Budějovice è situata vicino al centro, a circa 15 minuti a piedi dalla piazza principale;

: ci sono molti modi per raggiungere la città, che dista circa 150 km in auto da Praga. In treno, possiamo partire dalla stazione centrale di Praga: la durata è di due ore e mezza. Anche la tratta del bus dura più o meno lo stesso: una volta arrivati, la stazione dei bus di České Budějovice è situata vicino al centro, a circa 15 minuti a piedi dalla piazza principale; Mercatini di Natale a Pilsen : ci troviamo a 90 km da Praga, quindi in auto impiegheremmo circa un’ora e mezza (la strada è ben segnalata). In treno, troviamo invece il diretto, che impiega un’ora e 20 minuti: la stazione si trova a circa 15 minuti a piedi dalla piazza dove si svolgono i mercatini. In alternativa, c’è sempre il bus;

: ci troviamo a 90 km da Praga, quindi in auto impiegheremmo circa un’ora e mezza (la strada è ben segnalata). In treno, troviamo invece il diretto, che impiega un’ora e 20 minuti: la stazione si trova a circa 15 minuti a piedi dalla piazza dove si svolgono i mercatini. In alternativa, c’è sempre il bus; Mercatini di Natale a Brno: l’aeroporto si trova a 7 km dal centro della città, quindi basta prendere il bus E76 che porta alla stazione ferroviaria centrale. Da Praga, invece, è possibile raggiungerla in treno (circa 3 ore di viaggio) o in bus.

Eventi di Natale in Repubblica Ceca

Siamo pronti per la magia del Natale? Oltre ai mercatini natalizi in Italia e in Europa, possiamo segnare sul nostro calendario ulteriori eventi imperdibili in Repubblica Ceca. Per esempio, a Praga possiamo lanciarci sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio al Centrum Černý Most. Anche Brno non è da meno, in ogni caso: nel suo centro storico si celebra il 22 novembre 2024 il centesimo anniversario della prima accensione dell’Albero di Natale nel Paese. Il presepe in legno è una delle attrazioni preferite dai bambini, così come il villaggio di Natale o il classico giro sul tram natalizio: il programma prevede molti eventi musicali, tra tradizioni popolari, laboratori creativi, una ruota panoramica e l’immancabile pista di pattinaggio.