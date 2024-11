Tutti i mercatini di Natale più belli del Trentino

I più bei mercatini di Natale in Trentino sono distribuiti tra laghi e montagne: ecco i più famosi e i più particolari da visitare per vivere al 100% la magia delle feste

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock mercatini di Natale in Trentino

Il Trentino è una delle mete più ambite per vivere la magia del Natale in Italia. Con i suoi mercatini che miscelano ottimamente tradizioni locali e influenze mitteleuropee, ogni anno la regione accoglie migliaia di visitatori entusiasti e amanti dei mercatini natalizi, ma non solo. Passeggiare tra le casette di legno, immersi nelle luci e nei profumi tipici del periodo come vin brulè e cannella scoprendo un artigianato unico fatto di giochi, cibi e oggettistica varia è tra le esperienze più belle ad ogni età. Se vi piacciono i mercatini di Natale, in questo articolo troverete una guida ai mercatini di Natale del Trentino con le informazioni utili per scoprire dove si trovano, le date, gli eventi e come raggiungerli, partiamo?

Mercatino di Natale di Trento: la magia del Concilio

Il mercatino di Natale di Trento è sicuramente tra i più famosi in Italia, non a caso questa città è definita ‘’La città del Natale’’ e ogni anno incanta centinaia di visitatori per la sua atmosfera unica. Gli orari e i giorni dei mercatini natalizi di Trento sono dal 22 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, gli orari indicativamente sono compresi tra le 10.00 e le 20.00, con estensione fino alle 21.00 nei weekend per il polo gastronomico.

Trento è ben collegata,quindi raggiungerla è facilissimo: in auto si arriva dall’autostrada 22 e si esce a Trento Nord o Trento Sud, poi è possibile usufruire di parcheggi pubblici e utilizzare il servizio navetta, in treno partendo dalle principali città come ad esempio Milano, Verona o Bolzano, scendendo alla stazione della città si prosegue a piedi per pochi minuti e vi troverete in centro nel pieno delle attività natalizie.

Si svolge tra Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti nel centro storico di Trento; queste due piazze ospitano circa un centinaio di casette di legno, dislocate anche nelle viette di Trento che espongono prodotti locali, artigianato e splendide decorazioni natalizie. Qui si possono acquistare prodotti tipici trentini come formaggi, salumi e dolci ma anche decorazioni natalizi, presepi, candele e tanto artigianato locale in un’atmosfera accogliente.

Tra gli eventi collegati, oltre al mercatino di Natale, a Trento vengono organizzati numerosi eventi tra cui una visita al Villaggio incantato di Babbo Natale e pattinare sul ghiaccio nel quartiere Le Albere; la ruota panoramica in Piazza Dante, il presepe in Piazza Santa Maria Maggiore e viaggiare con il trenino turistico per la città.

Mercatino di Natale di Rovereto: cultura e atmosfera

Il mercatino di Natale di Rovereto è famoso per la multiculturalità e il messaggio di pace che promuove in linea con la storia della città stessa. I giorni e gli orari del mercato di Natale di Rovereto sono dal 22 novembre al 6 gennaio; dal lunedi al giovedi dalle 11.00 alle 19.30 mentre nel weekend dalle 10.00 alle 19.30 ma l’aera food sarà aperta fino alle 20.30.

Raggiungere il mercatino natalizio di Rovereto in treno è semplice utilizzando la linea Brennero-Bologna, in auto con la A22 Brennero uscita Rovereto sud/ Lago di Garda o Rovereto nord, troverete comodi parcheggi vicino allo Stadio Quercia oppure gratuito vicino al cimitero mentre nel centro storico ci sono due parcheggi a pagamento.

Il mercatino di Natale di Rovereto si svolge tra Piazza Rosmini, il centro storico e le vie principali che saranno vestite a festa per l’occasione; tradizionali casette di legno vi attendono per offrirvi prodotti di artigianato artistico locale, abbigliamento e oggettistica oltre al classico vin brulè, ma è passeggiando tra le vie che vivrete parte della magia del Natale, scoprendo musiche, presepi e atmosfere incantevoli.

Gli eventi di Rovereto collegati al periodo e al mercatino di Natale partono dal Parco Giacomelli dove il Villaggio dei Bambini coccolerà i nostri piccoli curiosoni, con la pista di ghiaccio di Piazza Rosmini, letture animate, canti e laboratori, il Villaggio di Natale con le sue tradizionali casette in via Roma e nel Cortile Urbano e il Villaggio degli Elfi in piazza Malfatti ; per i più grandi sono tanti gli appuntamenti da non perdere: dagli eventi musicali con cori, zampognari e musicisti alle esibizioni a tema natalizio, dall’accensione dell’albero di Natale composto da sfere i fibra di vetro all’esibizione di cantanti del calibro di Catia Borgogno.

Mercatino di Natale di Riva del Garda: luci e magia sul lago

Situato in una delle location più suggestive del Trentino, il mercatino di Natale di Riva del Garda regala un’atmosfera unica anche grazie alla sua posizione sul Lago di Garda. Gli orari e i giorni del mercatino di Natale di Riva del Garda partono dal 6 novembre e arrivano al 6 gennaio con orari che spaziano dalle 10.30 alle 20.00 mentre nel weekend l’orario di chiusura si posticiperà alle 22.00.

Raggiungere Riva del Garda per il mercatino di Natale è semplicissimo: la soluzione più comoda è in auto percorrendo la A22 con l’uscita al casello di Rovereto sud-Lago di Garda nord, una volta arrivati si potrà parcheggiare gratuitamente nelle vicinanze dell’ospedale oppure in Viale Rovereto o ancora nei pressi del camping Arco, i parcheggi a pagamento o disco orario più comodi sono al Ponte o al Foro Boario; l’alternativa è in treno ma dovrete calcolare l’arrivo fino a Rovereto, Desenzano o Peschiera o Verona e da lì prendere un mezzo pubblico che vi porterà a destinazione, in questo caso tenete presente gli orari e le coincidenze del ritorno.

Il mercatino di Natale di Riva del Garda si svolge principalmente in Piazza Garibaldi e Piazza Cesare Battisti nel centro storico della cittadina, cosa troverete? Tra le casette distribuite nelle due piazze troverete tante eccellenze enogastronomiche locali, oggettistica natalizia ma anche una deliziosa pista di pattinaggio sul ghiaccio; per i più piccini sarà possibile visitare la casa di Babbo Natale con tanto di slitta e le sue mitiche renne ma anche… la casa del Grinch!

Gli eventi a Riva del Garda per il mercatino di Natale hanno uno spartito musicale per tutti i gusti e se volete dedicare tempo a scoprire Riva del Garda, passeggiare tra le vie principali vi farà scoprire la bellezza dei palazzi storici e dei monumenti abbelliti da scenografie luminose; ma anche conoscere la Renna Lana, la mascotte di Riva e del mercatino natalizio, migliore amica dell’Elfa Smemorina e dell’Orso Pom, tutti e tre passeggeranno per le vie durante il mercatino di Natale alla ricerca di bambini con cui giocare, e molto, molto altro ancora!

Mercatino di Natale di Levico Terme: Natale tra storia e natura

Sicuramente rientra tra i mercatini di Natale più affascinanti del Trentino, il mercatino di Natale di Levico Terme è ospitato nel parco secolare asburgico che in questo periodo viene ulteriormente arricchito dalla sua atmosfera con un’impronta fiabesca. Le date e gli orari del mercatino di Natale di Levico Terme sono quelli tipici del periodo: dal 23 novembre al 6 gennaio, dalle 10.00 alle 19.00.

Raggiungere Levico Terme per visitare il mercatino di Natale è facile: in treno le principali città italiane sono agevolate, in auto l’A22 del Brennero con uscita Trento nord, proseguire per direzione Padova sulla SS 47 della Valsugana e uscire a Levico Terme; se arriverete in auto i parcheggi più vicini al mercatino di Natale sono in via Avancini, il parcheggio di viale della stazione e il parcheggio delle ex scuole in via De Matteoni.

Una volta giunti e dopo aver parcheggiato, in pochissimi minuti sarete al mercatino di Natale di Levico Terme che si svolge come abbiamo anticipato poche righe sopra, nel parco secolare asburgico che per l’occasione si trasforma ulteriormente in un luogo fiabesco. Cosa troverete? Questo mercatino di Natale in particolare è stato definito il mercatino di Natale per famiglie per eccellenza, tantissime le attrazioni, svariate le postazioni delle casette tipiche che offrono eccellenze dell’artigianato e della gastronomia il tutto mentre nell’aria delicate note natalizie vi terranno compagnia.

Tra gli eventi imperdibili al mercatino di Natale di Levico Terme, scultori che lavorano dal vivo il legno per i personaggi del presepe a grandezza naturale, la sfilata dei Krampus, il villaggio degli elfi, la sfilata della Corte Asburgica, una carrozza natalizia che vi porterà a passeggio alla scoperta del mercatino natalizio e ancora il trono di Babbo Natale e il 31 dicembre l’immancabile ‘’brusar la vecia’’ per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Mercatino di Natale di Arco: tradizione e spettacolo

Di mercatino in mercatino giungiamo al Mercatino di Natale di Arco, l’evento suggestivo anima la cittadina e il suo centro storico con un’atmosfera calda e accogliente, perfetta se cercate l’esperienza autentica del Trentino. Questi i giorni e gli orari del mercatino di Natale di Arco per il 2024, dal 15 novembre al 6 gennaio dalle 10.00 alle 19 mentre nei weekend dalle 10.00 alle 22.00, con un appuntamento particolare il 7 dicembre con i fuochi d’artificio alle 21.30.

Come arrivare ad Arco è semplice: Arco si trova vicino a Riva del Garda, se scegliete il treno optate per la linea Verona-Brennero scendete a Rovereto e da qui un bus vi porterà ad Arco di fronte alla stazione; in auto A22 del Brennero, uscita Rovereto sud proseguite sulla SS40 direzione Mori-Riva del Garda-Arco, in alternativa uscite a trento Centro e proseguite direzione Arco sulla SS45b.

Il mercatino di Natale di Arco si svolge nel cuore di Arco principalmente in Piazza III novembre ma è dislocato anche nelle vie circostanti con un percorso natalizio fatto di casette di legno caratteristiche che offrono un mix di artigianato tradizionale e prodotti gastronomici tipici del Trentino. Cos’altro troverete? Addobbi natalizi fatti a mano, dolci tipici, formaggi locali e vin brulè e molto altro.

Tra gli eventi imperdibili al mercatino di Natale di Arco, spicca un programma di intrattenimento per grandi e piccini come la passeggiata sugli asinelli, la visita alla fattoria degli animali, l’immancabile incontro con Babbo Natale, spettacoli con il fuoco e artisti di strada. musica per tutti e ancora il trenino natalizio e il Parco Arciducale che per il mercatino di Natale si colmerà di elfi natalizi che non vedranno l’ora di giocare con i bambini. E se ancora non vi bastasse, sappiate che dal 2 al 6 gennaio il mercatino di Natale di Arco adotterà il black Christmas, cos’è? Il periodo in cui tutte le casette avranno prodotti scontati, pronti per lo shopping natalizio più bello che c’è?