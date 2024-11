Mercatini di Natale a Colmar, atmosfera da sogno: date e info utili

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Mercatini di Natale a Colmar

Cosa c’è di meglio di lasciarsi conquistare dal Paese delle Favole? Colmar, che si trova in Alsazia, è proprio questo: un borgo pittoresco, dove si respira una magia unica al mondo, tra ponti, barchette, case colorate e – ovviamente – i famosissimi mercatini di Natale, perfetti per fare qualche acquisto e scoprire il talento degli artigiani. Ma quando si svolgono i mercatini di Natale a Colmar? Le date, le info utili e gli eventi imperdibili sotto le feste in uno degli angoli più famosi della Francia.

Dove si svolge il mercatino di Natale a Colmar

Dobbiamo dirlo: non è facile eguagliare la bellezza di Colmar durante il periodo natalizio: il fascino di questo posto è a dir poco indiscusso, tanto che è conosciuto per essere la Petite Venise, ovvero la Piccola Venezia. Basta arrivare nella Città Vecchia, la parte più suggestiva, per sentirsi come in una fiaba: le luminarie natalizie, i mercatini di Natale, il profumo dei dolci appena sfornati, il vociare delle persone entusiaste di far parte di qualcosa di più grande, un’atmosfera magica e gioiosa. E, a proposito di mercatini natalizi, qui a Colmar ne puoi trovare sei. Gli eventi legati al Natale durano per 6 settimane nella Città Vecchia, che diventa a sua volta una sorta di mini villaggio di Natale, con 180 bancarelle.

Mercatino Gourmet

Si tiene in Place de la Cathédrale, ed è un evento che stupisce tutti gli amanti del Natale e persino i più Grinch: per chi vuole vivere in una fiaba per qualche ora, allora questo è il mercatino ideale non solo per fare shopping natalizio, ma anche per scoprire l’artigianato tradizionale dell’Alsazia, o ancora per assaporare i prodotti tipici del territorio. Sono esposti dei presepi, è presente una pista di pattinaggio e non mancano attività per bambini.

Mercatino dedicato alle arti e mestieri

Spostiamoci in Place des Dominicains, per scoprire uno dei mercatini più importanti di Colmar, dedicato proprio alle arti e ai mestieri dell’Alsazia. Un posto imperdibile per chi è alla ricerca di un regalo speciale da fare (o da farsi), poiché si possono trovare pittori, artigiani, gioiellieri e molte altre figure professionali che realizzano tutto a mano con incredibile passione e dedizione. Le bancarelle presenti sono circa 60, ma il plus è la ruota panoramica per bambini.

Mercatino dell’Antica Dogana

Il mercatino dell’Ancienne Douane, ovvero dell’Antica Dogana, è forse uno dei più famosi per chi desidera trascorrere qualche giorno a Colmar durante le festività. Se vogliamo osservare i tradizionali chalet natalizi, circa 50, allora questo è il luogo perfetto: tra l’altro ci troviamo proprio nella parte più vivace della città, dove si trovano i canali panoramici.

Mercatino in Place Jeanne d’Arc

Vogliamo immergerci in un tradizionale villaggio alsaziano? Allora questo è il mercatino che fa al caso nostro. Tra l’altro, ci sono tantissimi prodotti tipici, tra cui biscotti, salumi, vino, liquori e molto altro: chissà che non ci scappi il regalo perfetto per la persona che amiamo.

Marché Couvert (Mercatino al coperto)

Si trova vicino alla zona suggestiva dei canali ed è dedicato ai prodotti artigianali. Oltre che per comprare un souvenir da portare a casa, è perfetto per fermarsi a mangiare tra un mercatino natalizio e l’altro.

Mercatino di Natale dei Bambini a Petite Venise

Riusciamo a immaginare un dono più grande da fare ai nostri figli se non quello di portarli con noi alla scoperta di questo gioiello natalizio? Perché il mercato natalizio dei bambini è pensato appositamente per loro, quindi sulle bancarelle troviamo giocattoli, persino fatti a mano. Ed è possibile spedire una lettera a Babbo Natale con una buca delle lettere super gigante!

Quando si svolge il mercatino di Natale a Colmar

Fonte: iStock

Il Mercatino Gourmet, il Mercatino dedicato alle arti e mestieri, il Mercatino dell’Antica Dogana, il Mercatino in Place Jeanne d’Arc, il Mercatino al coperto e il Mercatino di Natale dei Bambini a Petite Venise si tengono tutti i giorni dal 29 novembre al 30 dicembre 2024. Per quanto riguarda gli orari, segnaliamo:

dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 19;

al dalle 11 alle 19; dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 20;

alla dalle 10 alle 20; 24 dicembre : dalle 10 alle 17;

: dalle 10 alle 17; 25 dicembre : dalle 11 alle 20;

: dalle 11 alle 20; 26 dicembre: dalle 11 alle 19.

Come raggiungere il mercatino di Natale a Colmar

Colmar si trova precisamente nella regione francese dell’Alsazia, che confina con la Germania e la Svizzera. Possiamo raggiungerla mediante gli aeroporti: i più vicini sono quello di Strasburgo, che dista circa 70 km, o quello di Basilea-Mulhouse-Friburgo, circa 60 km. In treno, da Strasburgo, impieghiamo 30 minuti per arrivare, invece dalla stazione di Basilea circa 45 minuti. L’idea in più è di visitare sia Strasburgo (conosciuta come la Capitale del Natale) quanto Colmar, per vivere dei giorni unici. Se lo desideriamo, possiamo raggiungere Colmar anche prendendo l’autostrada A35, che attraversa l’Alsazia: dal Nord Italia, prendendo come punto di riferimento Milano, sono più di 4 ore in macchina.

Informazioni utili sul mercatino di Natale a Colmar

Per vivere al meglio l’evento, non possiamo non suggerire di fare un salto al calar della sera, quando le luci del mercatino creano un’atmosfera magica, in particolare al tramonto. Colmar è tra le destinazioni più popolari durante il periodo natalizio, quindi è meglio prenotare alloggi ed eventuali ristoranti in anticipo. Ogni sera il centro storico si illumina con le luminarie: l’atmosfera è fiabesca. Un altro piccolo accorgimento è di vestirsi a strati, portando con sé cappello, sciarpa e guanti: il freddo può essere piuttosto pungente, in quel del Paese delle Fiabe!

Eventi natalizi a Colmar

Quelli di Colmar rientrano certamente tra i mercatini di Natale in Europa più suggestivi, ma, oltre a fare una visita per gli chalet, possiamo strutturare l’itinerario in città alla scoperta degli spettacoli di suoni e di luci: sono presenti, infatti, più di 1.150 punti luce, per uno spettacolo che riscalda ancor di più l’atmosfera. La pista di pattinaggio, invece, si trova in Place Rapp: è di 800 mq, e non mancano ulteriori appuntamenti per arricchire la visita, come la pioggia di bolle di sapone o la tempesta di neve. E la visita di San Nicola e Babbo Natale? Imperdibile, per grandi e piccini, per chi vuole ritrovare la magia del Natale… proprio come un tempo.