Passaporto: perché è meglio rinnovarlo 6 mesi prima della scadenza

Il passaporto dura dieci anni. Ogni tanto è bene controllare la data di scadenza per non ritrovarsi all’ultimo minuto a doverlo rinnovare rischiando di dover rinunciare a un viaggio organizzato o a un’offerta last minute.

Tuttavia il consiglio è di iniziare a prendere appuntamento alla Questura almeno sei mesi – se non un anno – prima della data di scadenza indicata sul documento. Un po’ perché ci vuole qualche giorno per preparare tutti i documenti, tra cui le fotografie necessarie, e per pagare i bolli richiesti. Ma soprattutto bisogna sapere che ci sono alcune Nazioni che richiedono una validità del passaporto di tre, sei o addirittura 12 mesi per poter entrare nel Paese. I mesi sono calcolati dalla data in cui si lascia il Paese e non da quando si entra e la data di scadenza non deve per forza coincidere con il soggiorno. Le dogane possono rifiutare l’ingresso a uno straniero anche solo per un giorno di scarto.

Il rischio, come è già accaduto a qualche sventurato viaggiatore, è che alla dogana si venga fermati e non sia consentito l’ingresso. O addirittura che gli addetti alla sicurezza aerea facciano scendere il passeggero con il documento non in regola.

Se state programmando un viaggio fuori dall’Europa – dove solitamente basta la carta d’identità valida – ecco l’elenco in ordine alfabetico dei Paesi che richiedono una validità residua del passaporto di tre, sei o 12 mesi. Per ogni dubbio, è sempre bene contattare il Consolato o l’Ambasciata del Paese che si desidera visitare.

Passaporto con validità di 3 mesi

Corea

Macedonia

Nuova Zelanda

Saint Vincent & Grenadine

Turkmenistan

Uzbekistan

Passaporto con validità di 6 mesi

Antigua e Barbuda

Argentina

Australia

Bahamas

Bolivia

Brunei

Burundi

Cambogia

Cile

Congo

Egitto

Eritrea

Russia

Giamaica

Guyana

Honduras

India

Indonesia

Isole Marshall

Israele

Kazakhistan

Kenya

Kirghizistan

Kiribati

Kosovo

Laos

Libia

Malesia

Mozambico

Qatar

Ruanda

Saint Kitts & Navis

Samoa

Seychelles

Singapore

Siria

Sudan

Suriname

Tagikistan

Taiwan

Thailandia

Timor Est

Tonga

Tuvalu

Uganda

Vietnam

Passaporto con validità di 12 mesi

Angola

Sao Tomè e Principe

Passaporto con validità fino al termine del soggiorno