Fonte: iStock Alcune zone dell'Albania sono poco affollate anche d'estate

Mentre quei tanto sognati pomeriggi di relax trascorsi al mare si avvicinano, molti di noi stanno ancora cercando la destinazione ideale dove andare in vacanza nei prossimi mesi. C’è chi non vuole rinunciare ai grandi classici, seppur molto affollati, e chi invece desidera un’estate senza folla, trascorsa tra luoghi meno battuti dal turismo di massa, dove fare esperienze autentiche e speciali anche a costi più accessibili.

Per aiutarvi nella scelta, noi di SiViaggia abbiamo selezionato otto mete alternative da scoprire quest’anno.

Armenia, un viaggio inaspettato

Un viaggio attraverso l’Armenia significa vivere tutta una serie di incontri inaspettati con il paesaggio e la gente, oltre che con edifici antichi e moderni. Fate base nella sua capitale, Yerevan, e partite alla scoperta dei luoghi più belli nei suoi dintorni come la Cattedrale di Echmiadzin, il monastero di Khor Virap e le Symphony of Stones, formazioni basaltiche a forma di canne d’organo alte 50 metri.

Oltre alle meraviglie storiche e architettoniche, l’Armenia offre i paesaggi ideali per chi vuole trascorrere il proprio viaggio all’aria aperta: non a caso, il Paese ha vinto il premio come “Destinazione dell’Anno per il Turismo Avventura”ai PATWA International Travel Award 2025.

Bosnia, una meta sottovalutata

Nonostante la Bosnia ed Erzegovina abbia molto da offrire, da una storia affascinante a una natura meravigliosa, il Paese spesso sfugge all’attenzione dei turisti. Oltre a Sarajevo, uno dei suoi luoghi più conosciuti è la città di Mostar, con il ponte risalente all’Impero Ottomano che attraversa il fiume Neretva. Ogni estate, le persone più coraggiose si gettano dal ponte nell’ambito di una competizione annuale di tuffi, con gli uomini della città che si lanciano dal ponte anche come tradizione.

Altri luoghi da visitare includono la città di Blagaj, il paesino di Pocitelj, costruito interamente in pietra, e le cascate di Kravice.

Fonte: iStock

Serbia, il Paese meno conosciuto dei Balcani

La Serbia, situata nel cuore dei Balcani, è una meta che si posiziona ancora fuori dai sentieri battuti dal turismo. Qui potrete vivere le atmosfere della vibrante vita notturna di Belgrado, oppure avventurarvi alla scoperta delle bellezze naturali del Paese: una cosa è certa, sicuramente non vi annoierete! Un giorno potreste ritrovarvi a pedalare tra i paesaggi mozzafiato del Đerdap Gorge e il giorno dopo immergervi nella storia della Yugoslavia, facendo pausa in uno dei particolarissimi café della capitale.

Kirghizistan, avventure tra le montagne

Incastonato nel cuore dell’Asia Centrale, il Kirghizistan è una terra di montagne maestose, laghi cristallini e una cultura nomade ancora viva e affascinante. Chi organizza un viaggio qui, vivrà avventure dominate da paesaggi incredibili, come le vette innevate della catena del Tien Shan o le formazioni rocciose del canyon di Skazka. Se volete fare un’esperienza davvero unica, contattate un’agenzia locale e dormite una notte dentro una yurta ed entrate in contatto con gli abitanti delle aree più remote.

Montenegro, spiagge da sogno a prezzi accessibili

Dalle spiagge dorate alle città abitate da una moltitudine di gatti, il Montenegro è una delle destinazioni europee più sottovalutate, che permette di vivere una vacanza da sogno a prezzi accessibili. Seppur ci siano alcune zone che, soprattutto d’estate, possono risultare particolarmente affollate (come Sveti Stefan), altre permettono di godersi al meglio le bellezze del Paese senza troppa ressa. Scoprite Kotor e la sua baia, Perast e il lago di Scutari, che condivide con l’Albania.

Fonte: iStock

Albania, tra mare e montagna

Seppur l’Albania stia diventando una meta sempre più conosciuta, ci sono ancora delle zone dov’è possibile godersi una vacanza tranquilla. Tra le spiagge meno affollate citiamo quella di Dhermi, sulla Riviera Albanese: rispetto ad altre località dell’Adriatico, qui il turismo è ancora in fase di sviluppo, il che significa prezzi accessibili e un’atmosfera autentica. Oltre al mare, l’Albania offre una via di fuga dalla folla nel suo entroterra, in particolare nelle montagne intorno a Theth, da dove partono numerosi sentieri escursionistici.

Romania, tra città medievali e castelli

Per chi è alla ricerca di atmosfere medievali, la Romania è la meta ideale: oltre la sua capitale, Bucarest, e i castelli più famosi come quello di Bran, il Paese offre tanti altri luoghi tutti da scoprire. Tra le città da non perdere, consigliamo la splendida Sibiu, dal fascino sassone, e Sighisoara, mentre per quanto riguarda i castelli, uno dei più belli è sicuramente quello dei Corvino: sembra uscito direttamente da una fiaba!

Isola di San Pietro, tra immersioni e ottimo cibo

L’isola di San Pietro, situata nell’arcipelago del Sulcis, si estende per 51 chilometri ed è considerata una delle isole del Mediterraneo da visitare senza folla. L’unico centro abitato è Carloforte, così chiamato in onore di re Carlo Emanuele III detto ‘Il forte’. Sull’isola di San Pietro potete prenotare un tour in barca o su velieri d’epoca, avventurarvi con un 4X4, fare immersioni alla scoperta dei suoi fondali o godervi semplicemente le sue spiagge più belle come la Caletta, Punta Nera o Cala Fico. Prima di lasciarla, non dimenticate di provare una delle sue specialità: il tonno.