In Giappone, la bellezza dei ciliegi in fiore è diventata una vera e propria arte: si chiama Hanami, ed è la contemplazione di uno spettacolo della natura che ogni anno si rinnova. Se nel Paese del Sol Levante si celebrano festival importantissimi dedicati a questo meraviglioso fenomeno, altrettanto accade in altre parti del mondo. Per chi ama la fioritura dei ciliegi, non è necessario andare così lontano. Anche in Italia abbiamo dei bellissimi panorami che, in primavera, ci regalano delle splendide sorprese a pochi passi da casa. Ecco alcuni dei luoghi più magici in cui possiamo assistere allo spettacolo dei ciliegi in fiore.