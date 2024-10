I mercatini di Natale più belli dell’Est Europa

Fonte: iStock Mercatino di Natale di Budapest, Ungheria

In Europa, si sa, le feste natalizie sono in grado di riempire di luci e musica ogni piazza, donando quel fascino unico che solo il Natale può donare. L’Europa dell’Est, soprattutto in questo periodo, dà ai propri visitatori l’opportunità unica di immergersi in questa atmosfera magica, che porta i visitatori di tutte le età a vivere quei momenti di gioia che ricordano l’infanzia, passeggiando fra meravigliosi mercatini di Natale.

Ecco quali sono i migliori mercatini di Natale dell’Europa dell’Est e le curiosità a riguardo. Pronti? Natale è alle porte!

Budapest, Ungheria

Il centro di Natale di Budapest, capitale dell’Ungheria, è Piazza Vörösmarty. Generalmente i mercatini di natale della città si aprono a partire dalla metà di Novembre e durano fino al 31 Dicembre. Si tratta di una location fra le più antiche della città ungherese, dove le luci natalizie e le varie bancarelle, creano un’atmosfera natalizia quasi intima e senza eguali. Fra i diversi banchetti è possibile acquistare prodotti di artigianato locale, ma anche gastronomici: vere e proprie specialità come il kurtoskalacs, una pasta dolce grigliata ricoperta di zucchero e spezie, dal profumo irresistibile.

Con i mercatini di Natale viene anche installata la pista di pattinaggio del Parco Városliget, una delle più grandi d’Europa e situata vicino al castello di Budapest Vajdahunyad. È una pista storica, frequentata sia locali che da numerosi turisti, che rendono l’esperienza unica ed autentica. Inoltre, ad arricchire ancora di più l’esperienza natalizia ci pensano i diversi artisti che si esibiscono in concerti di coro e musica folk dal vivo.

Arrivare ai mercatini di Natale di Budapest è molto semplice. La città, infatti, è ben collegata ed è possibile raggiungere la piazza con i mezzi pubblici, come per esempio la linea M2 della metropolitana, accedendo così al cuore natalizio della capitale ungherese.

Zagabria, Croazia

Proseguendo il viaggio alla scoperta dei migliori mercatini di Natale dell’Europa dell’est, non si può non menzionare il favoloso mercatino di Zagabria, in Croazia, vincitore di diversi premi ed incoronato diverse volte come una delle attività più belle del continente. Passeggiando tra le strade addobbate di Zagabria sembra quasi di far parte di un racconto fiabesco: ovunque si respira la magia del Natale. Le luminarie artistiche donano un fascino unico alla città, come anche l’accensione del grande albero, che avviene generalmente verso la fine di Novembre.

Tra stand e bancarelle è possibile assaporare specialità locali, come le fritule, dei dolci tipici natalizi, serviti con una spolverata di zucchero a velo aromatizzato con liquore. A Zagabria, inoltre, è possibile partecipare ad una corsa sullo storico Tram Natalizio, che attraversa le vie principali, accompagnati da Babbo Natale e la Fata del Natale: un’esperienza unica, amata da grandi e bambini.

La piazza in cui si svolge il mercatino di Natale è ben situata rispetto al centro città: piazza Ban Jelačić, infatti, è raggiungibile con una passeggiata di circa 10 minuti dalla stazione ferroviaria centrale, oppure tramite il tram numero 6, mezzi pubblici ideali anche per visitare Zagabria.

Bratislava, Slovacchia

La Slovacchia, durante il periodo natalizio, si trasforma in un magico mercatino di natalizio, con eventi che iniziano da fine novembre e terminano il giorno di Natale. Bratislava, in questo mese, è qualcosa di unico. Perdersi fra le bancarelle, lasciarsi trasportare dai sapori tradizionali del Paese, come i lokše, ovvero delle crepes di patate tipiche slovacche, e ammirare i prodotti artigianali locali, come gli ornamenti natalizi fatti a mano e le ceramiche dipinte, è la scelta ideale.

Per chi decidesse di visitare i mercatini di Natale di Bratislava, l’evento più atteso e da non perdere è sicuramente quello dell’accensione dell’albero, oltre che assistere ai diversi spettacoli teatrali e concerti natalizi che si tengono attorno al mercato. Il mercatino di Natale principale si tiene nella piazza Hlavné námestie, ma si consiglia anche di esplorare e scoprire piazza Hviezdoslavovo, vicina alla precedente e dove viene installata la pista di pattinaggio gratuita.

La città di Bratislava è facilmente raggiungibile in treno o bus da altre capitali europee, come, ad esempio, Vienna e Praga, con arrivo alla stazione principale. Da qui muoversi verso i mercatini è molto semplice: basterà salire sul tram numero 1 e scendere alla fermata Námestie SNP e poi effettuare una camminata di pochi minuti.

Bucarest, Romania

Fra i mercati più belli dell’Est Europa, non si può che non nominare il mercatino di Natale di Piazza della Costituzione a Bucarest, la capitale del Paese, uno dei più grandi e suggestivi di tutta l’Europa dell’Est e non solo. Si svolge di fronte il maestoso Palazzo del Parlamento, la struttura più pesante del mondo, ed oltre alle bancarelle di artigianato locale e prodotti enogastronomici rumeni, questo mercatino è famoso per ospitare diversi concerti durante il periodo natalizio, spettacoli per bambini ed una pista di pattinaggio. Chiaramente, se è possibile, per chi volesse vivere un’esperienza decisamente indimenticabile, non è da perdere l’accensione dell’enorme albero di Natale, accompagnata da spettacoli di luce e suoni.

Una curiosità da tenere a mente è che Bucarest, come anche Sibiu, ospita la festa di San Nicola il 6 Dicembre. È una data molto sentita, durante la quale, secondo la tradizione, i bambini ricevono piccoli regali nelle proprie scarpe.

Raggiungere questi mercatini dalla stazione ferroviaria Gara de Nord è molto semplice. Si possono utilizzare i mezzi pubblici, come la linea M1 della metropolitana, che consente di evitare il traffico cittadino, oppure il bus numero 385, che passa nelle vicinanze del Parlamento.

Sibiu, Romania

Il mercatino di Natale di Sibiu, sempre in Romania, è qualcosa di estremamente magico. Qui, infatti, è possibile scoprire cultura e tradizioni di una delle regioni più amate del Paese: la Transilvania. Tra decorazioni, luci calde e bancarelle, che offrono ogni tipo di prodotto di artigianato ed enogastronomico locale, la festa di San Nicola ad inizio Dicembre è un’esperienza indimenticabile, per grandi e bambini. Insieme a questo mercatini, Sibiu è nota per ospitare nello stesso periodo il Festival dei Cori di Natale, con esibizioni di artisti proveniente da tutta la Romania e da altri Paesi europei. Si tratta dell’occasione giusta per vivere la vera atmosfera natalizia.

Sibiu è collegata alle altre grandi città rumene, come Bucarest o Cluj, dall’efficiente rete ferroviaria del Paese. Una volta arrivati in città, basterà una breve passeggiata dalla stazione principale fino alla Piazza Grande, luogo che ospita il mercatino natalizio.

Praga, Repubblica Ceca

La capitale della Repubblica Ceca vanta uno dei mercatini natalizi più antichi e spettacolari d’Europa. Qui nella città di Praga, infatti, durante questo periodo, la piazza della Città Vecchia si trasforma in qualcosa di straordinario, quasi magico. Sotto la maestosa chiesa di Týn ed il famoso orologio astronomico, i mercatini trasportano i visitatori in un’atmosfera unica, tra bancarelle e sapori locali.

L’albero di Natale, alto oltre venti metri, è uno spettacolo imperdibile a Praga, che si illumina ogni giorno al calare della sera. Nei fine settimana, poi, si tengono concerti di musica tradizionale e cori, accompagnati spesso dai numerosi artisti di strada che aggiungono un tocco fiabesco ad una passeggiata nel centro storico.

Visitare questi mercatini è estremamente facile, grazie alla loro posizione centrale, che li rendono facilmente raggiungibili dalla stazione dei treni centrale, distante solo 15 minuti. È possibile anche usufruire della linea C della metropolitana fino a Můstek, fermata dopo la quale è possibile proseguire a piedi.

Varna, Bulgaria

Il viaggio prosegue verso la Bulgaria, precisamente nella città di Varna. Qui il mercatino si estende dal centro cittadino fino ad una passeggiata sul lungomare, essendo questa cittadina affacciata sul Mar Nero. Le decorazioni natalizie e le luminarie riflettono un’atmosfera tranquilla e rilassante, che è possibile vivere passeggiando fra gli stand di prodotti locali, dove acquistare il famoso miele locale, ma anche prodotti a base di lavanda, ed assistere a concerti di musica bulgara.

I mercatini di Natale di Varna proseguono fino a Capodanno, periodo in cui l’atmosfera si accende grazie a diversi spettacoli di danza tradizionale, in grado di coinvolgere anche i turisti.

Per chi alloggia in altre città del Paese, Varna è facilmente raggiungibile grazie alla rete ferroviaria della Bulgaria. Una volta giunti a destinazione, è possibile utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere Piazza dell’Indipendenza, come tram diretti o autobus locali, valide alternative ad una piacevole passeggiata per le vie della cittadina.

Cracovia, Polonia

Durante il periodo natalizio, la Piazza del Mercato di Cracovia si trasforma in un paesaggio fiabesco. Tra i suoi palazzi storici e la Basilica di Santa Maria, il mercato di Natale della città polacca è qualcosa di unico e davvero scenografico. Un’esperienza da non perdere per chi ama questo fantastico periodo dell’anno. Anche qui, le numerose bancarelle offrono prodotti artigianali tradizionali e prodotti enogastronomici locali, come i celebri pierogi ripieni, che possono essere salati o dolci, accompagnati dal grzaniec, il vin brulè polacco, arricchito da diverse spezie.

Ogni anno, inoltre, all’inizio di Dicembre, si svolge il concorso delle Szopki, ovvero presepi tradizionali in miniatura. Si tratta di vere e proprie opere d’arte esposti dagli artigiani locali: una tradizione unica di Cracovia.

È possibile arrivare al mercatino in Piazza del Mercato con una piacevole passeggiata nella città polacca, vivendo a pieno la sua atmosfera natalizia, oppure prendendo i tram locali, che fermano nelle vicinanze della piazza, come, ad esempio, la linea 2.

Tallinn, Estonia

A Tallinn, nella storica Piazza del Municipio, il mercatino di Natale incarna il fascino medievale della città estone, trasformando il centro storico in una vera e propria cittadella medievale natalizia. Questa piazza, infatti, viene addobbata con uno degli alberi di Natale più antichi d’Europa, per una tradizionale che risale addirittura al lontano 1441. Le bancarelle vendono artigianato locale, tra cui le famose decorazioni natalizie fatte a mano. Inoltre, il mercatino di Natale di Tallinn è famoso per le frequenti visite di Babbo Natale, che accoglie grandi e bambini e rende l’atmosfera ancora più magica.

Visitare i mercatini di Tallinn è un’esperienza da non perdere, soprattutto per chi ama gli ambienti e la storia del periodo medievale. Inoltre, anche per chi decide di passare le proprie vacanze ad Helsinki, la città è facilmente raggiungibile in traghetto.

Vilnius, Lituania

Infine, fra i mercatini natalizi più belli dell’Est Europa, si consiglia di visitare il mercato di Vilnius, in Lituania, che si tiene nell’affascinante e suggestiva Piazza della Cattedrale, nel cuore della città. Scoprire la capitale della Lituania in questo periodo permette di vivere un’atmosfera spettacolare, passeggiando tra le vie del centro storico e osservando un mix unico di tradizione e modernità, con bellissime installazioni luminose.

Camminare tra le bancarelle permette di gustare i sapori tipici lituani, come il kūčiukai, un dolce composto da piccole palline di pane aromatizzate, che i locali consumano, come da tradizione, proprio durante la cena della Vigilia. Inoltre, per i visitatori è possibile partecipare a diversi laboratori, dove poter realizzare decorazioni natalizie e preparare dolci tipici.

Per raggiungere il mercato di Vilnius si possono utilizzare i numerosi mezzi pubblici locali a disposizione, come tram ed autobus locali, che portano direttamente alla Piazza della Cattedrale, nel cuore del mercatino di Natale.

Questi sono solo alcuni dei più bei mercatini dell’Est Europa: luoghi magici e tutti da scoprire, che si vanno ad aggiungere ad altri splendidi e famosi mercatini natalizi d’Italia e d’Europa. Non resta altro che preparare le valigie e scrivere una letterina a Babbo Natale: vivi al meglio il periodo più magico dell’anno!