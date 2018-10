Non solo in Lapponia: anche il Giappone ha il suo resort tutto di ghiaccio

editato in: da

In Giappone come il Lapponia, ecco il resort interamente realizzato in ghiaccio. La struttura sorge tra i boschi di Hokkaido e garantisce divertimento e totale relax.

Il Giappone non è la Lapponia, eppure è possibile scovarvi un resort interamente realizzato con il ghiaccio. Per poterlo ammirare, in tutto il suo splendore e gelo, ci si dovrà recare nella parte settentrionale del Giappone, per la precisione a Hokkaido. È qui infatti che sorge l’Hoshino Resort Tomamu.

A essere precisi, la cittadina scelta per tale struttura è Shimukappu. Una precisazione necessaria per chiunque fosse interessato a trascorrere alcune notti tra i ghiacci, in camere del tutto simili a dei veri e propri igloo. Sono state infatti costruite sfruttando degli enormi blocchi di ghiaccio. L’arredamento interno inoltre non rovina la magia, essendo alquanto lineare e anch’esso ottenuto dal ghiaccio.

Ciò che in Giappone hanno creato è una sorta di villaggio gelato, con aree comuni dopo poter interagire con altri clienti, confrontarsi con lo staff, divertirsi e soprattutto rilassarsi. Le camere sono spaziose, intriganti a dir poco ma minimali. Di certo non troverete prese per la ricarica del vostro smartphone all’interno. Un modo dunque per disintossicarsi dalla tecnologia dilagante nelle nostre vite, concentrandosi solo su di sé.

Anche il letto è di ghiaccio, con sopra poggiate però un bel po’ di coperte particolarmente calde. Il sonno dunque sarà confortevole e, qualora si avesse bisogno di scaldarsi ancora un po’, ci si potrebbe recare al bar. Totalmente ghiacciato e con ben 50 differenti tipologie di cocktail, servizi neanche a dirlo in cubi di ghiaccio lavorati e a forma di bicchiere.

I creatori del resort hanno deciso di sfruttare un’area sita tra gli alberi del bosco, a una distanza non incredibile dalla cittadina, ma bastevole per potersi lasciare alle spalle tutte le ansie del quotidiano. Chi mette piede nel resort di ghiaccio lo fa per vivere un sogno e lasciarsi andare. Ad aiutare i clienti in quest’impresa ci sono l’enorme pista di pattinaggio e il rotenburo, dove potersi immergere in un bagno d’acqua caldissima.

Il tutto si svolge sotto un cielo stellato che, perché no, potrebbe anche fare da cornice alla vostra notte di nozze. Il resort ha infatti scavato nel ghiaccio, fino a delineare i contorni di una romantica cappella.