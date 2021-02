Viaggi lenti in Italia: le destinazioni da non perdere

Mai come negli scorsi mesi abbiamo sentito l'esigenza di ritrovare il contatto con la natura, dopo un lungo periodo trascorso in lockdown. Immergersi in paesaggi rigogliosi, dove allontanarsi dal resto del mondo, è un'esperienza ricca di emozioni e di sorprese: è l'occasione giusta per andare alla scoperta di luoghi che non avevamo mai visto, di tradizioni e sapori tipici da conoscere per la prima volta. In Italia ci sono tantissimi percorsi da affrontare, per godere di bellezze sorprendenti. Ecco i viaggi lenti da fare almeno una volta nella vita.