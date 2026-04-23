Un luogo pieno di carattere, fatto di facciate verdi, acqua lenta, storia industriale e scorci che restano impressi a lungo: benvenuti nella pittoresca Zaandam

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock@franswillemblok Il curioso centro storico di Zaandam

Sono davvero pochi i chilometri che separano il caos magnetico di Amsterdam da un paesaggio che sembra scaturito dalla mente di un illustratore visionario. Zaandam, infatti, è una cittadina che sorge lungo le sponde del fiume Zaan e che incarna l’anima industriale primordiale dei Paesi Bassi, una terra strappata all’acqua con una tenacia che rasenta l’ostinazione. Ma, se la capitale corre veloce, qui si respira con un ritmo diverso.

Il centro cittadino racconta una vicenda fatta di cantieri navali, manifatture, mulini industriali, quartieri d’acqua e architetture contemporanee che citano il passato con ironia. Anni fa lungo il fiume sorsero centinaia di mulini, tanto da rendere l’area uno dei primi paesaggi industriali d’Europa.

Un patrimonio tecnico che, volente o nolente, ha lasciato tracce visibili ancora oggi. Da queste parti, tra le altre cose, soggiornò nel 1697 Pietro il Grande, zar di Russia, arrivato in incognito per studiare la carpenteria navale olandese. Quasi due secoli più tardi arrivò Claude Monet, rapito dalla luce umida, dalle facciate colorate e dai riflessi sull’acqua.

Oggi Zaandam sorprende anche al primo sguardo, perché accanto a case storiche in legno compaiono edifici moderni che reinterpretano tetti spioventi, frontoni a gradoni e finestre bianche tipiche dello Zaan.

Cosa vedere a Zaandam

Questa perla dei Paesi Bassi esorta a esplorare l’evoluzione della tecnica umana applicata alla natura. La bellezza qui risiede nei dettagli tecnici che diventano estetica pura, trasformando semplici strumenti di lavoro in monumenti nazionali.

Stadhuis di Zaanstad

Appena usciti dalla stazione compare il municipio, chiamato Stadhuis. L’edificio riassume l’identità locale con volumi sfalsati, colori accesi e richiami alle tradizionali abitazioni verdi della regione. Sembra un collage architettonico, eppure mantiene equilibrio e coerenza. La torre dell’orologio, dal canto suo, aggiunge un tono quasi fiabesco.

Inntel Hotel Zaandam

Di fronte al municipio svetta l’albergo più fotografato della zona: l’Inntel Hotel Zaandam. Alto circa 40 metri, appare formato da decine di casette impilate una sopra l’altra, con frontoni, finestre e tetti che si moltiplicano in verticale mettendo in scena una scenografia sorprendente.

Quasi tutte le facciate sono verdi, colore simbolo dello Zaan. Una sola casa è blu ed è un omaggio al dipinto The Blue House di Monet. Questa scelta ha trasformato l’edificio in un piccolo manifesto urbano, tanto che il soprannome più diffuso richiama i Lego, i celebri mattoncini da costruzione.

Gedempte Gracht

Il cuore commerciale della città segue il tracciato di un antico canale interrato, da cui il nome Gedempte Gracht. Oggi è una passeggiata elegante tra negozi, caffè, ponticelli e passerelle rialzate sull’acqua rimasta ai lati.

Vasi fioriti, biciclette parcheggiate con ordine e facciate curate rendono piacevole anche una semplice sosta su una panchina. La zona mostra bene la capacità olandese di trasformare gli spazi urbani senza cancellarne la memoria.

Monet Atelier

Nel 1871 Monet trascorse a Zaandam alcuni mesi e realizzò circa 25 opere dedicate alla regione. Il piccolo Monet Atelier ricostruisce quel soggiorno con riproduzioni, pannelli e materiali che spiegano il rapporto tra l’artista francese e la località. Visitandolo si comprende perché rimase affascinato da questo paesaggio: era un paradiso per un impressionista.

De Dam

La piazza Dam rappresenta il salotto cittadino ed è ampia, ariosa e bordata da locali e terrazze. Al centro si nota la statua dedicata a Pietro il Grande, memoria della sua permanenza locale.

Sedersi qui permette di osservare la vita quotidiana locale, tra famiglie, studenti, impiegati e viaggiatori appena arrivati.

Het Blauwe Huis

La vera Casa Blu che ispirò Monet si trova lungo Hogedijk. Nata nel 1724 come dimora mercantile, presenta una struttura tradizionale con linee sobrie e proporzioni armoniose. Il fianco azzurro fu ripristinato in tempi recenti seguendo il celebre dipinto.

Czaar Peterhuisje

Tra i luoghi più preziosi di Zaandam c’è la Casa dello Zar, una modesta abitazione lignea del ‘600 nella quale Pietro il Grande soggiornò durante il suo apprendistato navale. L’aspetto più curioso riguarda la protezione museale costruita attorno alla casetta originaria. In pratica un monumento custodito dentro un altro monumento.

Oltre il fiume Zaan

Attraversando il ponte Wilhelmina si apre un volto diverso della città, fatto di sponde larghe, scorci sul traffico fluviale, edifici storici e chiese importanti. Meritano attenzione la Sint-Bonifatiuskerk, con slancio neogotico, e la Oostzijderkerk, presenza monumentale che domina il quartiere.

Zaanse Schans

Pochi minuti separano Zaandam da Zaanse Schans, museo all’aperto famoso in tutto il mondo per i suoi mulini funzionanti (e non solo). Pur essendo molto frequentata, resta una visita fondamentale per capire il contesto storico del territorio.

Cosa fare a Zaandam

Chi arriva in zona si rende conto che Zaandam funziona bene anche senza inseguire monumenti. Il piacere, infatti, sta nei dettagli quotidiani, nei riflessi e nel rapporto costante tra acqua e architettura. Tra le esperienze da non perdere segnaliamo:

Prendere un caffè lungo i canali : soprattutto mentre il traffico ciclabile scorre silenzioso e il vento increspa l’acqua;

: soprattutto mentre il traffico ciclabile scorre silenzioso e il vento increspa l’acqua; Salire su un treno al mattino presto da Amsterdam : per arrivare prima dell’afflusso maggiore, quando il centro appare quieto;

: per arrivare prima dell’afflusso maggiore, quando il centro appare quieto; Fotografare le facciate verdi nelle varie sfumature: dal salvia al bosco profondo;

dal salvia al bosco profondo; Seguire le tracce di Monet : cercando gli scorci che lui trasformò in pittura;

: cercando gli scorci che lui trasformò in pittura; Provare dolci e prodotti locali : legati alla tradizione industriale del cacao e dei biscotti della regione;

: legati alla tradizione industriale del cacao e dei biscotti della regione; Noleggiare una bicicletta : per raggiungere villaggi vicini e argini erbosi;

: per raggiungere villaggi vicini e argini erbosi; Restare fino a sera: momento in cui le luci si riflettono nei canali e il centro acquista un tono più intimo.

Dove si trova e come arrivare

Zaandam sorge a nord-ovest di Amsterdam, dentro l’area metropolitana della Capitale olandese. La distanza è ridotta, circa 18 chilometri, fattore che la rende una delle gite più semplici dei Paesi Bassi. Il mezzo più pratico per arrivarci è il treno dalle stazioni di Amsterdam Centraal.

Le corse sono frequenti durante tutta la giornata e il viaggio richiede in media poco più di 10 minuti. Raggiungere la città in auto risulta possibile, ma il trasporto ferroviario resta la scelta più lineare. Una volta usciti dalla stazione ci si trova già nel pieno del centro moderno, con municipio e hotel iconico davanti agli occhi.

La città Zaandam dimostra una verità semplice: talvolta i luoghi più interessanti stanno accanto alle mete celebri, in attesa che qualcuno rallenti abbastanza da notarli.