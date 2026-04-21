Una lunga curva di sabbia a sud di Sydney ha appena ricevuto il titolo di migliore spiaggia d’Australia e basta solo un giorno qui per capire il motivo reale

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Tutta la bellezza di Bate Bay

Quando si sceglie come propria meta di viaggio la lontanissima (ma bellissima) Australia, molto spesso ci si prepara a dover affrontare scenari remoti che appaiono raggiungibili solo dopo ore di sterrato. Questo è certamente vero, ma è altrettanto reale che la meraviglia vive pure accanto alla città, collegata da una linea ferroviaria che parte dal cuore di Sydney e termina quasi davanti al Pacifico. Ne è un esempio Bate Bay, la cui accessibilità (unita a un paesaggio sorprendente) l’ha portata al primo posto nella classifica Best Australian Beaches 2026 (migliore spiaggia australiana per quest’anno).

Bate Bay si trova nel settore meridionale dell’area metropolitana di Sydney, nel territorio di Sutherland Shire. La sua forma ampia disegna un arco costiero di circa 4,8 chilometri, una fascia chiara che guarda l’oceano aperto. Per chi osserva una mappa sembra una semplice insenatura, ma dal vivo ci si rende conto che è molto di più: sabbia fine color miele, dune modellate dal vento, piscine oceaniche scavate nella roccia, prati sul mare, quartieri rilassati e un’energia genuina che sfugge alle località costruite per i visitatori.

Prima dell’arrivo europeo, questa costa era abitata dal popolo Dharawal, custode di un legame profondo con mare, stagioni e territorio. La zona di Kurnell, poco più a nord, entrò poi nella storia coloniale nel 1770 con i primi contatti documentati fra britannici e comunità indigene. Sapere questo cambia lo sguardo, perché quella che sembra una semplice spiaggia porta con sé secoli di memoria.

Cosa vedere a Bate Bay

La forza più affascinante di questa baia dell’Australia sta nella varietà: in pochi chilometri si passa da spiagge oceaniche amate dai surfisti a specchi d’acqua tranquilli perfetti per famiglie, poi ancora da passerelle panoramiche a parchi ombreggiati. Ciò vuol dire che se si ha la fortuna di volare verso questi lidi conviene dedicare tempo a più soste.

Greenhills Beach

All’estremità settentrionale di Bate Bay si apre il tratto più ampio e libero: Greenhills, che regala la sensazione rara dello spazio assoluto. Il cielo pare enorme, il rumore del mare domina tutto e le persone si disperdono lungo la battigia. Dietro la spiaggia resistono dune e vegetazione costiera, elemento prezioso in una metropoli di milioni di abitanti.

Wanda Beach

Wanda possiede un carattere decisamente più energico. Del resto, da queste parti le onde arrivano con potenza e attirano surfisti esperti, mentre l’arenile largo lascia posto anche a chi desidera semplicemente sole e lettura. Il nome richiama una delle molte parole indigene rimaste vive nel paesaggio locale, mentre il quartiere alle spalle conserva un’atmosfera residenziale rilassata.

Elouera Beach

Fra Wanda e il cuore di Cronulla, Elouera unisce dinamismo e comfort grazie a caffè vicini, accessi comodi, pattugliamento stagionale e mare scenografico. Il vento spesso si fa sentire, motivo per cui talvolta compaiono tavole da kite e vele colorate. Nel tardo pomeriggio la spiaggia cambia tono, con il sole che cala laterale e la costa che assume sfumature ramate.

North Cronulla Beach

Più vivace, più sociale e anche più rumorosa: North Cronulla è il volto balneare della comunità locale. Giovani, famiglie, gruppi sportivi, corsi di salvataggio e tavole sottobraccio, c’è davvero di tutto di più. Eppure l’ambiente è autentico, con locali informali e spazi verdi utili per una pausa.

Cronulla Beach e le Ocean Pools

South Cronulla rappresenta la zona classica per chi desidera servizi, facilità d’accesso e un contesto ordinato. Le vera sorpresa, però, sono le piscine oceaniche tra North e South Cronulla.

In Australia queste vasche marine scavate o murate nella roccia sono una tradizione costiera antica e consentono di nuotare in acqua di mare con maggiore protezione dalle correnti. Fare qualche bracciata mentre le onde si infrangono oltre il bordo resta una delle esperienze più belle dell’intera area di Sydney.

Shelly Park Ocean Pool

Shelly Park Ocean Pool è una piccola insenatura raccolta, con roccia scolpita e un parco curato alle spalle. Qui il ritmo è lento, perfetto per chi viaggia con bambini o desidera quiete (persino l’oceano sembra addolcirsi).

Oak Park Ocean Pool

Più intimo e quasi di quartiere, Oak Park è uno di quei posti che fanno sentire ospiti graditi nella vita locale. Panchine, prato, piscina marina e passeggiata panoramica creano un angolo semplice ma riuscitissimo.

Darook Beach e Gunnamatta Bay

Sul lato interno della baia il paesaggio muta totalmente: addio onde oceaniche, benvenuta acqua calma. Darook Beach guarda Gunnamatta Bay e mette a disposizione un contesto riparato, il top per chi preferisce nuotare in serenità. A completare il quadro ci sono alberi ombrosi e fondali bassi.

Cosa fare a Bate Bay

Vivere Bate Bay richiede un approccio attivo, una voglia di sporcarsi le mani con la sabbia e di sentire il sale bruciare leggermente sulla pelle. Restare fermi è quasi impossibile, perché questo è un luogo che invita a vivere la costa con naturalezza. Tra le migliori esperienze:

Seguire l’Esplanade sul mare : la passeggiata costiera collega vari punti del litorale e alterna scorci aperti, scalinate, prati e piscine marine.

: la passeggiata costiera collega vari punti del litorale e alterna scorci aperti, scalinate, prati e piscine marine. Nuotare in una ocean pool all’alba : l’acqua è fresca, il cielo cambia colore minuto dopo minuto e i residenti entrano decisi senza cerimonie.

: l’acqua è fresca, il cielo cambia colore minuto dopo minuto e i residenti entrano decisi senza cerimonie. Provare una lezione di surf: Cronulla è uno dei centri surfistici storici di Sydney. Tante scuole lavorano con principianti assoluti.

Cronulla è uno dei centri surfistici storici di Sydney. Tante scuole lavorano con principianti assoluti. Fare beach hopping : passare da una spiaggia all’altra nella stessa giornata rivela anime molto diverse.

: passare da una spiaggia all’altra nella stessa giornata rivela anime molto diverse. Mangiare fish and chips vista Pacifico : tradizione semplice e perfetta.

: tradizione semplice e perfetta. Osservare la cultura locale dei surf lifesavers: le torrette di controllo e i club di salvataggio raccontano un pezzo importante dell’identità australiana.

Dove si trova e come arrivare

Bate Bay è davvero una rarità australiana per comodità logistica. Dal centro di Sydney basta prendere il treno della linea diretta verso Cronulla. Il tragitto dura circa un’ora e attraversa quartieri suburbani per poi terminare a breve distanza dalla spiaggia principale. Chi arriva in auto segue la rete stradale verso Sutherland Shire. Nei periodi estivi il parcheggio può richiedere pazienza, specialmente nei pressi di Cronulla.

Dall’aeroporto di Sydney la distanza è contenuta (per gli standard australiani), dettaglio prezioso per chi vuole tuffarsi quasi subito dopo l’atterraggio. Il consiglio sincero è questo: partire presto, restare fino al tramonto e lasciare spazio all’imprevisto. Bate Bay conquista proprio così, senza sforzo, con quella sicurezza tipica dei luoghi che sanno già quanto valgono.