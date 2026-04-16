Arida, magnetica e fuori dalle rotte degli uragani, Bonaire vanta una barriera corallina tra le più accessibili al mondo e un'identità costruita sulla tutela

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock I mille colori di Bonaire

Un’isola dalla forma che ricorda un boomerang disteso, piegato dal vento e dal tempo, priva di foreste tropicali fitte e skyline turistici. Sì, è una terra asciutta, punteggiata da cactus colonnari e rocce coralline fossilizzate che emergono come cicatrici antiche. E poi appare all’improvviso, come una lama chiara sul blu profondo del Mar dei Caraibi meridionale. Il suo nome è Bonaire ed è parte delle cosiddette Isole ABC (insieme ad Aruba e Curaçao), territori legati ai Paesi Bassi ma con un’identità distinta.

Qui si parla olandese, inglese e papiamento, si usa il dollaro statunitense e si vive secondo un ritmo che ignora l’urgenza. Vi basti pensare che non ci sono nemmeno semafori e che il turismo di massa resta limitato e controllato. Il suo soprannome più celebre e ufficiale è invece “Diver’s Paradise” (Paradiso dei Subacquei), perché i suoi fondali sono la culla di centinaia di specie di pesci e decine di coralli, mentre sulla terra iguane, asini selvatici e stormi di fenicotteri attraversano il paesaggio tropicale.

Cosa vedere e fare a Bonaire

Non fate l’errore di pensare che un’isola piatta manchi di carattere urbano, perché gli insediamenti di questa perla dei Caraibi Olandesi conservano tracce visive di un passato dominato dalla Compagnia delle Indie Occidentali e da una resistenza quotidiana contro gli elementi. Inoltre, l’entroterra custodisce contrasti forti tra luce, sale e memoria, con scenari che cambiano nel giro di pochi chilometri.

Kralendijk

La Capitale ha un nome, Kralendijk, che in olandese richiama la barriera corallina. Piccola e ordinata, è un pullulare di facciate color pastello che si riflettono sull’acqua calma del porto e che raccontano un passato coloniale che non ha mai cercato monumentalità.

Fort Oranje domina la costa con la sua struttura compatta del XVII secolo, mentre il Terramar Museum ricostruisce la storia delle popolazioni indigene e delle rotte caraibiche. Il mercato del pesce, semplice ma essenziale, restituisce l’anima quotidiana dell’isola.

Gotomeer

Nel nord una distesa d’acqua salmastra rompe la monotonia della terra secca. Si chiama Gotomeer e rappresenta uno dei principali posti dei Caraibi in cui i fenicotteri rosa si riproducono in libertà.

All’alba o al tramonto il lago cambia colore, oscillando tra riflessi lattiginosi e sfumature calde. Il silenzio domina la scena e non c’è alcuna infrastruttura invasiva, solo un punto di osservazione e una distanza da rispettare.

Washington Slagbaai National Park

Verso nord-ovest si apre una riserva di oltre 50 chilometri quadrati che racconta la Bonaire più aspra. Il Washington Slagbaai National Park possiede un terreno che si increspa tra colline aride, baie nascoste e distese di cactus.

Il monte Brandaris, il punto più alto dell’isola, regala una vista ampia su mare e terra, con una linea dell’orizzonte pulitissima. Non è raro incontrare iguane che attraversano le piste sterrate, capre selvatiche che si muovono tra le rocce e piccoli uccelli colorati che rompono la monocromia del paesaggio.

Saline di Pekelmeer

Poi arriviamo al sud, dove il paesaggio cambia ancora con le Saline di Pekelmeer e le sue vasche geometriche riempite d’acqua. Queste, infatti, assumono tonalità che vanno dal rosa acceso al viola scuro, create da microrganismi e concentrazioni saline.

Accanto si allineano le capanne degli schiavi, minuscole, bianche e costruite per ospitare chi in passato lavorava da queste parti. Una presenza che trasforma il panorama in qualcosa di più complesso rispetto a una semplice cartolina. E sì, ci sono i fenicotteri a spostarsi tra le acque basse, aggiungendo movimento a una scena già surreale.

Siti di immersione dalla costa

Bonaire è soprannominata anche la “Capitale delle immersioni da riva“. Avete capito bene: non serve una barca, perché si parcheggia, si entra in acqua e si scende lungo una barriera corallina che inizia a pochi metri dalla costa.

Karpata rappresenta uno dei punti più spettacolari, con formazioni coralline imponenti e una varietà di pesci tropicali che rende il fondale quasi teatrale. Alice in Wonderland, poco più a sud, gioca con gorgonie e colori che sembrano costruiti per la fotografia subacquea.

Le spiagge più belle di Bonaire

La costa di Bonaire non segue il modello classico caraibico e, anzi, sabbia finissima e palme fitte lasciano spazio a tratti più ruvidi, con fondali spesso immediatamente profondi e acqua limpida. Il risultato è meno scenografico per chi cerca resort, ma molto più autentico per chi osserva. Tra le spiagge migliori ci sono:

Sorobon Beach : acque basse e vento costante mettono al mondo le condizioni perfette per il windsurf. Il colore varia dal turchese chiaro al blu intenso in pochi metri;

: acque basse e vento costante mettono al mondo le condizioni perfette per il windsurf. Il colore varia dal turchese chiaro al blu intenso in pochi metri; Te Amo Beach : vicina all’aeroporto, sorprende per la tranquillità. La sabbia qui è chiara e l’accesso facile, caratteristiche che la rendono una delle poche vere spiagge sabbiose dell’isola;

: vicina all’aeroporto, sorprende per la tranquillità. La sabbia qui è chiara e l’accesso facile, caratteristiche che la rendono una delle poche vere spiagge sabbiose dell’isola; Pink Beach : il nome richiama antiche sfumature rosate che oggi, purtroppo, sono meno evidenti. Tuttavia, il contrasto tra acqua e rocce resta potente;

: il nome richiama antiche sfumature rosate che oggi, purtroppo, sono meno evidenti. Tuttavia, il contrasto tra acqua e rocce resta potente; 1000 Steps Beach : una scalinata conduce a una piccola insenatura con acqua cristallina. I gradini reali sono molti meno di mille, ma la salita sotto il sole si fa sentire;

: una scalinata conduce a una piccola insenatura con acqua cristallina. I gradini reali sono molti meno di mille, ma la salita sotto il sole si fa sentire; Bachelor’s Beach: raccolta e appartata, è nascosta sotto una scogliera bassa e frequentata soprattutto da chi desidera accesso diretto alla barriera corallina.

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Dove si trova e come arrivare

Non è propriamente immediato raggiungere Bonaire, poiché occorre generalmente fare uno scalo ad Amsterdam, principale collegamento europeo verso i Caraibi Olandesi. L’aeroporto internazionale Flamingo accoglie voli anche dal Nord America, rendendo l’isola più accessibile da quella direzione.

Il clima resta stabile durante tutto l’anno grazie alla posizione fuori dalla fascia degli uragani. Le piogge si concentrano tra ottobre e gennaio, ma restano limitate. Il vento costante mitiga le temperature e rende l’ambiente più vivibile anche nei mesi più torridi. Per entrare serve un passaporto valido ma soggiorni brevi non richiedono visto. Dal 2022, tra le altre cose, è prevista una tassa d’ingresso per la conservazione ambientale, destinata a finanziare la tutela del parco marino e delle risorse naturali.

Bonaire resta fedele a un’idea piuttosto chiara: qui si arriva da visitatori e si riparte con la sensazione di aver sfiorato qualcosa che non appartiene davvero a nessuno.