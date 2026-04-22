Tra mare scuro, sentieri antichi e case aggrappate alla pietra, Filicudi rivela una Sicilia laterale, ruvida e magnetica, fatta di luce netta e libertà vera

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La selvaggia isola di Filicudi

Parte dell’arcipelago delle Eolie, al largo della costa nord della Sicilia, Filicudi è un’isola che chiarisce subito il suo carattere forte: per raggiungerla servono coincidenze, pazienza, mare abbastanza calmo e una certa volontà. Chi arriva fin qui, quindi, raramente desidera una vacanza qualsiasi. L’isola appare come una massa vulcanica emersa dal Tirreno, severa e bellissima, con profilo ovale e una lunga storia impressa nelle rocce.

In pochi chilometri convivono coste frastagliate, terrazzamenti agricoli, macchia mediterranea, pareti scure e scorci che cambiano colore di ora in ora, ma anche poche centinaia di persone (in inverno, a essere onesti, molte meno). Pur essendo selvaggia, in zona c’è un’umanità colta, appartata e talvolta eccentrica, fatta di artisti, marinai, professionisti stanchi del rumore e famiglie innamorate della stessa terrazza da decenni.

L’impressione più forte però nasce di sera: il buio è di quelli rari nel Mediterraneo contemporaneo, con il cielo che si riempie di stelle e il mare che si trasforma in una lastra nera.

Cosa fare e vedere a Filicudi

Osservando una mappa geografica di questa terra emersa della Sicilia, si può avere la sensazione che le distanze siano brevi. Non sono di certo come quelle di una metropoli, ma piano piano si allungano tra salite, deviazioni e soste obbligate davanti al panorama. Ci vuole una certa lentezza, dunque, e la volontà di attraversare un bellissimo territorio che alle volte si rivela impervio.

Capo Graziano e il villaggio preistorico

Capo Graziano custodisce uno dei siti archeologici più importanti delle Eolie. Sul promontorio, a circa 100 metri sul livello del mare, restano le tracce di un insediamento della prima età del Bronzo, datato intorno al XVII secolo a.C. Capanne ovali, strutture difensive e terrazze ricavate sul pendio narrano una comunità che controllava le rotte marine. La nomenclatura del promontorio ha dato anche il nome alla cosiddetta “Cultura di Capo Graziano“, fase fondamentale della preistoria eoliana.

Fossa delle Felci

La vetta di Filicudi, Fossa delle Felci, raggiunge 773 metri e rappresenta la sua escursione simbolo. La salita passa tra ambienti inattesi per un’isola vulcanica meridionale, perché si incontrano erica, corbezzolo, castagni e zone sorprendentemente verdi. In cima il panorama abbraccia Alicudi, Salina, Lipari e, nelle giornate terse, un orizzonte che pare illimitato.

Valdichiesa e la Chiesa di Santo Stefano

Nel cuore interno dell’isola sorge Valdichiesa, piccolo borgo rurale dominato dalla Chiesa di Santo Stefano, edificio novecentesco candido e scenografico. Le case attorno raccontano una Filicudi agricola, fatta di raccolti, fatica e autosufficienza. Tra muri a secco e terrazze coltivate si percepisce il passato contadino che ha modellato il paesaggio.

Zucco Grande, il villaggio fantasma

Pochi luoghi possiedono la stessa forza narrativa di Zucco Grande: un tempo abitato da centinaia di persone, oggi appare come un paese divorato dalla vegetazione. Gli alberi crescono dentro stanze crollate, mentre pareti inclinate resistono per inerzia e il silenzio domina tutto. Visitandolo si avverte il peso dell’abbandono e, insieme, una strana tenerezza.

Il Museo di Filicudi

Piccolo nelle dimensioni ma prezioso nei contenuti, il Museo di Filicudi raccoglie utensili della vita isolana, reperti terrestri e materiali recuperati dai fondali davanti a Capo Graziano. Ne sono degli esempi le anfore puniche, greco-italiche, ceppi d’ancora in piombo e grandi contenitori romani. Se fuori il mare sembra tranquillo, dentro si scopre quanto fosse insidioso.

La Canna e la Grotta del Bue Marino

La Canna è il monumento naturale di Filicudi, uno scoglio vulcanico alto circa 71 metri che emerge verticale dal mare, simile a un guardiano in servizio permanente. Si raggiunge in barca ed è amatissimo da chi fotografa e da chi pratica immersioni.

Poco distante, la Grotta del Bue Marino apre una vasta cavità marina dalle proporzioni teatrali. Entrarvi su un gozzo al mattino presto lascia il ricordo di una cattedrale scavata dall’acqua.

Le spiagge e le cale più belle di Filicudi

A Filicudi sembra quasi che le sponde rifiutino la morbidezza della sabbia. Al suo posto, però, si impone una fisicità fatta di pietre levigate dal moto ondoso. Il mare, tra le altre cose, assume tonalità che variano dal turchese elettrico al blu notte, mantenendo una trasparenza che permette di scrutare il fondale anche a diversi metri di profondità. Tra le spiagge migliori ci sono:

Le Punte : vicina al porto, è una spiaggia amata per la comodità relativa e per l’acqua limpida. Ottima per un primo tuffo appena sbarcati;

: vicina al porto, è una spiaggia amata per la comodità relativa e per l’acqua limpida. Ottima per un primo tuffo appena sbarcati; Pecorini a Mare : si trova davanti al borgo più affascinante dell’isola e vanta un’atmosfera vera, case basse, barche e tramonti notevoli;

: si trova davanti al borgo più affascinante dell’isola e vanta un’atmosfera vera, case basse, barche e tramonti notevoli; Spiaggia di Capo Graziano : ampio litorale di ciottoli vulcanici con mare chiarissimo. Lo scenario è dominato dal promontorio archeologico;

: ampio litorale di ciottoli vulcanici con mare chiarissimo. Lo scenario è dominato dal promontorio archeologico; Le Grotticelle : raggiungibili più comodamente via mare, presentano colori intensi e fondali invitanti;

: raggiungibili più comodamente via mare, presentano colori intensi e fondali invitanti; Cale nascoste del periplo: sono piccole insenature accessibili in barca. Il giro dell’isola resta una delle esperienze più emozionanti di Filicudi.

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Dove si trova e come arrivare

Il collegamento principale parte da Milazzo, in Sicilia, con aliscafi frequenti nella stagione calda e corse navali per merci e veicoli. In alcuni periodi dell’anno ci sono collegamenti anche da Palermo e Napoli. Qualsiasi sia la scelta, conviene prenotare con anticipo nei mesi richiesti. Una volta sbarcati, ci si muove in scooter, piccoli mezzi locali, taxi dell’isola, barche a noleggio oppure a piedi, ma bisogna essere consapevoli che camminare qui richiede scarpe serie e una minima disposizione alla salita.

Il periodo migliore va da giugno a inizio luglio e soprattutto settembre, mese in cui l’acqua resta calda, la luce diventa più morbida e i ritmi tornano umani. Agosto porta sicuramente vitalità e incontri, ma pure maggiore affollamento (anche se qui è relativo).

Se cercate lusso confezionato, Filicudi vi sembrerà scomoda. Se cercate carattere, spazio mentale, mare profondo e una forma rara di verità mediterranea, rischia di restarvi addosso per anni.