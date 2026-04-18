PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock L'hanami presso l'Orto Botanico di Roma

Pietra, cupole e anfiteatri, ma anche traffico e tavolini pieni fino a tarda sera. Roma si presenta un po’ così, ma solo fino a quando capita di oltrepassare la Via della Lungara, lasciando alle spalle il brusio del quartiere. Passo dopo passo, infatti, ci si ritrova davanti a un ingresso che sembra custodire un’altra città. Là dentro c’è l’Orto Botanico di Roma, con i suoi 12 ettari ai piedi del Gianicolo e dentro l’antico parco di Villa Corsini, tra collezioni scientifiche, architetture settecentesche e scenari che mutano con la luce.

Qui la Capitale cambia respiro, al punto che il tempo rallenta per davvero. E il fatto incredibile è che siamo a pochi passi da Trastevere, una delle zone più animate della città. Il merito è di questo paesaggio vastissimo che riunisce specie provenienti da vari continenti, serre ottocentesche, scorci panoramici e memorie nobiliari. Le origini dell’orto universitario romano risalgono al ‘600, quando papa Alessandro VII promosse il trasferimento sul Gianicolo di un precedente giardino botanico legato al Vaticano.

La sede attuale arrivò nel 1883, quando lo Stato acquisì Villa Corsini alla Lungara. La dimora era già celebre per il soggiorno di Cristina di Svezia, sovrana colta e anticonvenzionale che scelse Roma dopo l’abdicazione. Oggi passeggiare tra questi viali equivale perciò ad attraversare secoli di botanica, politica, arte del paesaggio e curiosità intellettuale.

I giardini e le collezioni dell’Orto Botanico di Roma

Uno dei viali principali dell’Orto Botanico di Roma conduce verso la Fontana dei Tritoni, elegante composizione marmorea che dialoga con il verde circostante. Poco più in alto compare la celebre Scalinata delle Undici Fontane, progettata nel ‘700 da Ferdinando Fuga, con le sue vasche digradanti e i getti d’acqua di enorme impatto scenografico (e incastonata tra alberi maturi e pendii).

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Alle spalle delle architetture monumentali si aprono alcune tra le raccolte botaniche più importanti d’Italia. Tra tutte la collezione di palme merita una sosta lunga, in quanto riunisce specie rare e talvolta minacciate. Il cortocircuito è subito evidente, perché le chiome creano silhouette tropicali in piena Città Eterna, dettaglio che produce un effetto quasi irreale.

Pochi passi più avanti il bosco di bambù cambia atmosfera. Canne alte, fitte e leggere nel movimento filtrano la luce in strisce sottili. Il rumore del vento qui diventa colonna sonora, anche perché tale raccolta figura tra le più ricche d’Europa. Tra i fusti emergono perfino tracce delle Mura Aureliane, incontro perfetto tra antichità urbana e vegetazione esuberante.

Il Giardino Giapponese rappresenta uno dei luoghi più amati dell’intero complesso. Fu progettato da Nakajima Ken, paesaggista autore anche del giardino dell’Istituto di Cultura Giapponese di Roma. Laghetti su livelli differenti, cascatelle, ponticelli, pietre scelte con cura e un padiglione in legno compongono una scena di equilibrio assoluto. In primavera, durante la fioritura dei ciliegi, il settore raggiunge una bellezza memorabile, tra le più incantevoli di tutto il nostro Paese.

Di fronte alle serre storiche appare il Giardino dei Semplici, dedicato alle piante officinali e medicinali. Il nome richiama gli antichi “semplici”, termine usato per indicare erbe impiegate nella farmacopea tradizionale. Aiuole ordinate raccolgono centinaia di specie accompagnate da indicazioni botaniche e proprietà conosciute nel corso dei secoli.

Le serre meritano attenzione particolare: la Serra Corsini conserva succulente dalle forme scultoree, tra spine geometriche e superfici cerose; la Serra Tropicale introduce invece un microclima caldo e umido che ospita biodiversità equatoriale, foglie gigantesche, radici aeree e specie spettacolari.

Chi ama i grandi alberi troverà veri patriarchi vegetali come platani orientali, sughere, cerri, roverelle, cedri dell’Himalaya e conifere storiche. Molti di questi esemplari hanno visto passare generazioni di studiosi e visitatori, mantenendo una presenza quasi solenne.

Tra maggio e inizio estate il Roseto regala un’altra trasformazione, con varietà antiche e moderne che raccontano l’evoluzione della rosa lungo 2.000 anni di selezione umana. Profumi diversi, petali fittissimi o essenziali, colori che vanno dal crema al rosso intenso rendono il percorso particolarmente evocativo.

Cosa fare durante la visita tra scorci, stagioni e dettagli nascosti

Il consiglio migliore consiste nell’arrivare con tempo abbondante. Questo luogo del Lazio premia infatti chi rallenta. Una visita rapida coglie solo superficie e cartoline, per questo servono almeno un paio d’ore per leggere i passaggi di paesaggio, le variazioni altimetriche e il rapporto continuo tra ordine botanico e spontaneità apparente.

Vale la pena alzare spesso lo sguardo, poiché dal versante del Gianicolo si aprono visuali notevoli sui tetti romani, sulle cupole e sui campanili che emergono tra il fogliame. I cartellini botanici rendono la passeggiata persino un’esplorazione culturale, in quanto consentono di scoprire provenienza, famiglia scientifica e adattamenti delle specie.

Chi visita in aprile trova la stagione simbolo dell’orto grazie all’Hanami romano, celebrazione della fioritura dei ciliegi. In autunno arrivano gli aceri con sfumature ramate e rosse, mentre l’estate inoltrata valorizza fioriture tardive e zone tropicali. L’inverno, con meno pubblico e alberi spogli, mette in evidenza geometrie, prospettive e architetture.

Dove si trova e come arrivare

Il magnifico Orto Botanico di Roma si trova tra Trastevere e il Gianicolo, con accesso principale in Largo Cristina di Svezia, accanto a Via della Lungara. La posizione risulta strategica per chi visita il centro storico di questa mai noiosa città.

Da Piazza Venezia o dal Pantheon si può facilmente raggiungere l’area tramite tram e autobus diretti verso Trastevere, per poi proseguire a piedi per pochi minuti. Dalla stazione di Roma Trastevere i collegamenti pubblici sono frequenti. Per chi preferisce una passeggiata urbana, il tragitto da Campo de’ Fiori attraversa vicoli e piazze molto piacevoli.

Arrivare al mattino offre temperature più miti e maggiore quiete, mentre il tardo pomeriggio regala una luce magnifica sulle chiome e sulle fontane. Qualsiasi momento, quindi, è una gioia per gli occhi, le narici e l’anima.

Dentro una città famosa per monumenti immensi, l’Orto Botanico resta una meraviglia più discreta. Proprio per questo colpisce tanto: Roma qui abbassa la voce e mostra il suo lato più raffinato.