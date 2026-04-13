Una delle località turistiche più note della costa catalana offre qualcosa per tutti. Ecco perché andarci (e non per forza d'estate)

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Ufficio stampa La spiaggia di Sitges in Catalogna

Una delle località più note della costa catalana è Sitges, che si trova a circa 40 chilometri a Sud di Barcellona, famosa per le sue bellissime spiagge di sabbia fine. Se ne contano una ventina. Questa località turistica offre qualcosa per tutti, oltre alle spiagge è anche un importante centro culturale, con numerosi festival ed eventi locali che si tengono durante tutto l’anno. Ma è soprattutto la regina della movida in Spagna, che si contende il primato con Ibiza. Giusto per farvi capire, a Sitges è nato il primo chiringuito della Spagna.

Il centro storico di Sitges

Il paese è da cartolina ed è uno dei più pittoreschi della Catalogna. Il centro storico, con le stradine bianche, i balconi fioriti, i cortili nascosti, le botteghe d’arte e i bar pieni di vita che si animano soprattutto la sera è bellissimo da scoprire a piedi. Da non perdere, Carrer d’en Bosch e Carrer de Fonollar e la Plaça de l’Ajuntament, cuore pulsante e luogo di ritrovo soprattutto della movida notturna.

Non mancano gli edifici modernisti del primo Novecento, molti dei quali sul lungomare (Passeig Marítim), alcuni ospitano dei musei. C’è un vero e proprio percorso delle Cases Singulars, una preziosissima carrellata di dimore appartenute a personaggi di spicco di fine Ottocento che danno l’idea della magnificenza e dell’importanza della città.

@Agència de Promoció Turisme de Sitges

Palau Maricel è uno degli edifici più emblematici della città e si trova nella zona tranquilla detta Racó de la Calma. Il pittore catalano Miquel Utrillo lo costruì utilizzando elementi architettonici provenienti da diverse parti della Spagna. Si organizzano visite guidate, ma ospita anche eventi culturali e privati. Gli ambienti interni, come il Saló d’Or, il Saló Blau, la Sala Capella e la Sala Vaixells, sono spettacolari. Il Museu Maricel che si trova di fronte, invece, presenta un percorso artistico completo dal X secolo al realismo e alla figurazione della prima metà del XX secolo, passando per le collezioni d’arte del Dr. Jesús Pérez Rosales.

Il Museu Cau Ferrat era l’abitazione dell’artista Santiago Rusiñol (1861-1931) dove incontrava altri artisti, musicisti e scrittori tanto da essere conosciuto come “Tempio del modernismo”. Oggi la casa-museo ospita, oltre alle opere di Rusiñol, anche quadri di Picasso, El Greco e di altri artisti. Casa Josep Mirabent Gatell ha un giardino neoclassico con dettagli in mattoni a vista e stucchi. Casa Ferret Carreras si distingue per la torre-belvedere ottagonale. Villa Remei ha un balcone con ringhiera di ferro battuto e una balaustra del terrazzo in stile modernista. La Fundació Stämpfli, nella piazza del Municipio, raccoglie una delle più importanti collezioni d’arte contemporanea della Catalogna con una sessantina di opere di 90 artisti provenienti da 22 Paesi. Infine, imperdibile è Casa Bacardí che si trova nei pressi del Mercat Vell. Il fondatore della marca di alcolici più conosciuta al mondo, Don Facundo Bacardí, è nato a Sitges ma il brand è stato fondato a Cuba dove si era trasferito, come molti altri “indians”, i catalani che sono andati in cerca di fortuna nelle Americhe.

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Le spiagge di Sitges

La passeggiata sul lungomare di Sitges costeggia la meravigliosa spiaggia, di sabbia dorata, capace di sedurre e rapire allo stesso tempo tanto che è stata definita dal New York Times la spiaggia urbana più bella d’Europa.

Sitges possiede ben 16 km di spiagge meravigliose. Le più conosciute sono Platja de la Ribera e Platja de la Fragata, davanti al grazioso centro storico del paese, dominata dalla seicentesca Iglesia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, fiore all’occhiello di questa splendida cittadina di mare visibile da ogni punto della città. Qui si possono vedere anche i sei cannoni Baluard del Settecento che, un tempo, servivano come difesa della città tra il Passeig Marítim e le terrazze vista mare. In realtà si tratta di repliche, gli originali si trovano al Museo di Sitges.

@Achim Meurer

La spiaggia Les Anquines un tempo era di proprietà di un importante hotel della zona e da tanti anni è ormai una spiaggia libera, ma non molto frequentata. E poi, ci sono Platja de Sant Sebastià, preferita dai locali, e Platja dels Balmins, frequentata da chi pratica naturismo.

La movida a Sitges

Sitges offre una vivace vita notturna. La città infatti è famosa in tutto il mondo per l’atmosfera festosa, con il suo epicentro in Calle 1er de Maig anche detta “Via del Peccato” e nelle strade adiacenti. La città è celebre per i numerosi bar, discoteche, pub e per essere una destinazione inclusiva molto amata dalla comunità LGBTQ+. Sitges ha un occhio di riguardo per la comunità gay e vanta una lunga tradizione gay-friendly, tanto che ogni anno vi si tiene il Sitges Pride che raduna migliaia di persone. Nel cuore di Sitges, si trova la sede dell’associazione Colors.

Come anticipato, è qui è che è nato il primo chiringuito della Spagna. Correva l’anno 1913 e apriva le porte El Chiringuito dando vita a una tradizione che si sarebbe diffusa in tutto il Paese. Ogni giorno turisti e gente del posto vengono a bere una birra vista mare accompagnata da pebrots de Padrón (peperoni verdi originari della Galizia) e patates braves.

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Ma Sitges è celebre anche per il suo storico Carnevale, uno dei più famosi e trasgressivi di Spagna, che trasforma la cittadina catalana in un’esplosione di carri allegorici, maschere e feste per una settimana. Ogni anno si festeggia con l’arrivo del Re Carnestoltes tra danze folcloristiche e sardane e oltre 300.000 visitatori che passeggiano per le vie della città tra carri allegorici e fiestas. I gruppi carnevaleschi iniziano a preparare le coreografie e i costumi realizzati rigorosamente a mano con piume, pizzi e lustrini con un anno di anticipo. La sfilata è una vera festa con i tantissimi carri che percorrono le strade del centro e ballerini che eseguono passi all’unisono salutando la folla.

Un altro evento che attira molti visitatori è il Festival del cinema di fantascienza, il primo e più prestigioso festival al mondo dedicato al cinema fantasy, horror e di fantascienza, attivo dal 1968 che si svolge ogni anno a ottobre e che ospita attori e registi di calibro internazionale. La sfilata degli “zombie” è il momento più divertente della manifestazione. Si tratta di un piccolo “festival di Cannes” con tanto di passerelle e photoshooting.

Mentre in fatto di tradizioni, è la Festa Major, dedicata al patrono della città Sant Bartomeu, l’evento più caratteristico di Sitges che si svolge alla fine di agosto. La città si anima con spettacoli, bancarelle, ricorrenze religiose, la sfilata dei Gegants Moros e l’immancabile spettacolo pirotecnico, tipico delle feste patronali estive catalane.

Come arrivare a Sitges

Molti arrivano a Sitges da Barcellona, e il modo più semplice dopo l’auto per raggiungerla è con il treno. Dalle stazioni di Barcellona Sants e Passeig de Gràcia, ogni mezz’ora circa passa il treno RENFE che porta a Sitges in 45 minuti.