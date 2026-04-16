Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Lo Yuejiang Building illuminato

Questa sera, giovedì 16 aprile 2026, la sesta puntata di Pechino Express porta concorrenti e spettatori a Nanchino, protagonista della nuova tappa del viaggio in onda su Sky Uno e NOW. Una città che spesso resta fuori dai radar del turismo internazionale, ma che in realtà custodisce alcuni dei luoghi più belli e simbolici della Cina (e anche quando si visita il Paese, si va altrove ancora). Elegante, intensa, profondamente storica e allo stesso tempo modernissima, Nanchino è una destinazione che conquista senza bisogno di effetti speciali.

Situata nella parte orientale della Cina, lungo il basso corso del fiume Yangtze, Nanchino è il capoluogo della provincia del Jiangsu e si trova a circa 300 chilometri da Shanghai. In passato è stata persino capitale della Cina in diversi momenti storici (alcuni tristissimi) e ancora oggi conserva un fascino unico tra tradizione imperiale e slancio contemporaneo.

Cosa vedere e cosa fare a Nanchino

Nanchino è nota anche al grande pubblico per essere stata raccontata nel cinema, in particolare nel film The Flowers of War (in Italia spesso ricordato come I fiori della guerra), ambientato durante una delle pagine più dolorose della sua storia nel periodo del Massacro di Nanchino del 1937. Oggi, però, la città guarda avanti con energia e consapevolezza: conserva la memoria del passato, ma si presenta come una metropoli elegante, verde e vibrante, con tantissimo da offrire a chi la visita.

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Tra i luoghi imperdibili e simbolici spiccano le Mura Ming di Nanchino, una delle fortificazioni urbane meglio conservate della Cina. Passeggiare lungo questi bastioni permette di osservare la città da una prospettiva unica, tra torri storiche e vedute contemporanee. Da non perdere il Mausoleo di Sun Yat-sen, immerso nel verde del Monte Zijin: monumentale e scenografico, è dedicato al fondatore della Cina moderna ed è uno dei siti più visitati della città.

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Molto suggestiva anche la zona del Tempio di Confucio, cuore storico attraversato da canali e vicoli animati. Qui si passeggia tra lanterne rosse, botteghe tradizionali e locali tipici, soprattutto di sera quando tutto si illumina e l’atmosfera diventa magica.

Per chi ama la natura c’è il Lago Xuanwu, grande area verde cittadina perfetta per camminare, andare in bici o concedersi una pausa dal ritmo urbano.

Infine, Nanchino si scopre anche a tavola. La città è famosa per l’anatra salata locale, i ravioli al vapore e gli snack dei mercati serali. Il consiglio migliore? Seguire i profumi tra le strade e lasciarsi sorprendere.

Dove si trova Nanchino e come raggiungerla

Rispetto ad altre grandi città cinesi ha un ritmo più equilibrato e un’atmosfera più elegante, perfetta per chi cerca una Cina autentica ma accessibile. Inoltre è collegata benissimo: da Shanghai si raggiunge in treno ad alta velocità in circa un’ora e mezza, dettaglio che la rende ideale anche per una tappa extra durante un itinerario nel Paese.

Il periodo perfetto per visitarla? In primavera, quando la natura dà il suo massimo splendore senza l’afa estiva, oppure in autunno dove i colori sono stupendi e comunque il clima mite e favorevole.