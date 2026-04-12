Divertimento e natura, servizi e tempo sospeso: questa isola è una buona sintesi di tutto questo

NCL Harvest Caye è l'isola privata di Norwegian Cruise Line in Belize e lascia molto spazio alla natura

Non tutte le isole private sono uguali. Alcune funzionano come estensioni della nave, con mille servizi e attività; altre sono quasi dei parco divertimenti galleggianti; e altre ancora sono pensate per godere del posto, del qui e ora, restare e rallentare.

Harvest Caye, l’isola privata di Norwegian Cruise Line in Belize, è una buona sintesi e via di mezzo di tutto questo.

Com’è fatta Harvest Caye

Harvest Caye è organizzata in modo semplice e funzionale, con spazi ben distinti. Il centro è occupato da una grande laguna con piscina, affiancata da aree relax, bar e ristorazione. Intorno si sviluppano la spiaggia, le zone dedicate alle attività e un piccolo villaggio con negozi e servizi.

A differenza di molte isole private, qui l’impatto è più aperto: meno costruzioni invasive, più spazio tra un’area e l’altra e una sensazione generale di maggiore respiro, anche per lo spazio lasciato alla natura. L’isola è progettata per essere facilmente percorribile a piedi, con percorsi chiari che collegano le diverse zone.

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Cosa fare sull’isola

La lunga spiaggia di sabbia bianca e la grande piscina di circa 1.400 m² con bar in acqua sintetizzano perfettamente l’immaginario e il sogno di vacanza relax ai Caraibi; mentre la laguna salmastra è pensata per i più dinamici con attività come kayak, paddleboard e pedalò. I vacanzieri in cerca di avventura possono praticare sport acquatici come parasailing e moto d’acqua, o percorrere il Flighthouse, una struttura alta 40 metri da cui parte un percorso di zipline lungo quasi un chilometro tra piattaforme, ponti sospesi e tratti “in volo”, incluso un segmento in cui si scende in posizione orizzontale.

Per provare un contatto con la cultura del luogo, esiste sull’isola un villaggio con artigianato locale e sono organizzate diverse escursioni per la visita al tempio maya Nim Li Punit o di avvicinamento alle terapie e medicine tradizionali maya.

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Natura e sostenibilità

Uno degli elementi distintivi di Harvest Caye è l’attenzione alla conservazione della fauna locale. L’isola ospita un vero e proprio santuario naturalistico gestito sotto la supervisione del naturalista beliziano Tony Garel, con spazi dedicati a rettili, farfalle e uccelli tropicali recuperati.

Le aree espositive – tra cui giardino delle farfalle, terrario e voliere – sono curate dalla Harvest Caye Conservation Foundation, organizzazione nata nel 2016 dalla collaborazione tra Norwegian Cruise Line Holdings e partner locali, con l’obiettivo di promuovere l’educazione ambientale e la tutela della biodiversità.

Il progetto si estende oltre l’isola: Harvest Caye collabora con il Clearwater Marine Aquarium Research Institute per la protezione dei lamantini nelle aree più sensibili del Belize, e sostiene programmi di conservazione sul territorio, come le iniziative contro il bracconaggio a tutela degli ara scarlatti.

L’isola è inoltre uno dei siti di nidificazione delle tartarughe embricate, specie a rischio, e ogni anno vengono attivati programmi di monitoraggio e protezione per favorire la sopravvivenza dei piccoli.

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Come arrivare a Harvest Caye

Harvest Caye è accessibile esclusivamente via mare, come parte esclusiva degli itinerari Norwegian Cruise Line nei Caraibi occidentali. L’isola è servita da un molo dedicato che consente lo sbarco diretto dalla nave.