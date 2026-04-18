Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Sguardo sul borgo di Venzone

Il ponte del Primo Maggio 2026 cade in un momento perfetto: primavera piena, giornate lunghe, voglia di evasione e quello strano sentirsi energici (allergie al polline a parte). Eppure, quest’anno invece di puntare sulle solite mete generiche, la migliore mossa è scegliere una destinazione che abbia qualcosa da vivere in quei giorni precisi: un festival, un grande concerto, una fioritura spettacolare, un evento family-friendly o una festa locale che trasformi una semplice gita in un ricordo serio.

Dalle piazze più note alle spiagge invase da aquiloni, dai castelli con principesse e cultura pop ai borghi dove il tempo sembra rallentare, ecco dove andare in Italia per il ponte del Primo Maggio 2026 con idee brillanti per adulti, bambini e gruppi di amici.

Roma e il Concertone del Primo Maggio

Ci sono eventi che non hanno bisogno di presentazioni e il Concerto del Primo Maggio di Roma è uno di questi, un classicone. In Piazza San Giovanni torna uno degli appuntamenti gratuiti più partecipati d’Italia, tra musica live, atmosfera collettiva e vibrazioni da grande festa urbana.

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Per il 2026 sono già stati annunciati i Litfiba nella storica formazione anni ’80 e anche Riccardo Cocciante, dettaglio che alza parecchio il livello nostalgia-meets-live experience. Il tema di quest’anno ruota attorno al lavoro dignitoso e ai diritti nell’era dell’intelligenza artificiale. Roma, in quei giorni, vale comunque il viaggio anche oltre il palco: passeggiate serali a Trastevere, colazione con vista su Colosseo, picnic nei parchi cittadini e quell’energia eterna che solo la Capitale sa dare.

Alba e Vinum 2026 nelle Langhe

Se il mood ideale è “fuga elegante con calice in mano”, allora la risposta è Alba. Qui torna Vinum, una delle manifestazioni enogastronomiche più amate del Nord Italia, con degustazioni diffuse nelle piazze, banchi d’assaggio e itinerari tra sapori piemontesi. L’edizione 2026 nelle Langhe è in programma il 25-26 aprile e 1-2-3 maggio, quindi perfetta per il ponte. Le piazze diventano una grande enoteca a cielo aperto e il contesto paesaggistico fa il resto. Intorno ad Alba, inoltre, ci sono colline da cartolina, piccoli relais, ristoranti incredibili e borghi dove rallentare sembra improvvisamente possibile.

Cervia e il Festival Internazionale dell’Aquilone

Chi cerca un evento scenografico e adatto a tutte le età dovrebbe guardare a Cervia. Il celebre Artevento, festival internazionale dell’aquilone, anima la spiaggia tra fine aprile e inizio maggio con creazioni giganti, colori nel cielo, performance e laboratori. Una spiaggia trasformata in un museo all’aperto sospeso tra vento e fantasia. Per i bambini è stupore immediato, per gli adulti è una pausa poetica e super instagrammabile. In più si aggiunge il fascino della Riviera fuori stagione: meno caos, clima spesso piacevole, pedalate sul lungomare e pranzi di pesce senza folla estiva.

Il Castello delle Sorprese: K-Pop, principesse e Harry Potter

Per chi cerca un’idea originale su cosa fare il 1° maggio 2026, il Castello delle Sorprese a Oleggio Castello, sul Lago Maggiore, è una proposta perfetta per famiglie con bambini. Nella scenografica cornice del Castello Dal Pozzo va in scena una giornata tra magia, principesse, scuola di magia, show K-Pop con le Huntrix, percorsi immersivi nella natura e attività sensoriali dedicate ai più piccoli. L’evento si svolge in più giornate (19, 25 e 26 aprile, oltre al 1° maggio 2026) con apertura dalle 10:00 alle 18:30. L’edizione 2026 punta anche sul relax per gli adulti, con aree benessere, meditazione e Yin Yoga nel parco: una gita fuori porta che unisce divertimento e pausa rigenerante.

Gardaland, Mirabilandia e i parchi a tema

A volte il ponte perfetto è semplicemente quello senza pensieri e senza troppe congetture. In quel caso i grandi classici funzionano sempre, soprattutto per chi cerca intrattenimento per tutta la famiglia. Gardaland resta una top choice per famiglie e gruppi, anche perché il Lago di Garda a maggio è stupendo. Mirabilandia è perfetto invece per chi vuole adrenalina e costa romagnola insieme. Cinecittà World unisce attrazioni e amore per il cinema nella Capitale, mentre per i più piccoli in Lombardia c’è anche Leolandia. Programma semplice, intrattenimento garantito, bambini felici e adulti che per una volta non devono organizzare tutto al millimetro: i parchi a tema sono una scelta vincente in questo caso.

Lago di Bolsena e Isola Bisentina

Per chi invece cerca un’esperienza più insolita, il ponte del Primo Maggio è anche il momento ideale per visitare la suggestiva Isola Bisentina, nel cuore del Lago di Bolsena, nel Lazio. Questo luogo normalmente poco accessibile apre con visite guidate su prenotazione, raggiungibile solo in battello da Capodimonte o Bolsena. Il percorso dura circa tre ore e permette di scoprire boschi incontaminati, cappelle rinascimentali, scorci sul lago e la celebre Malta dei Papi, l’antico carcere legato anche alla tradizione dantesca.

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Giardini italiani in fiore

Maggio è il mese in cui la natura italiana dà il meglio di sé e, se l’idea per il ponte del Primo Maggio è rallentare e ricaricarsi, i giardini storici sono una scelta spesso sottovalutata ma davvero perfetta. Tra i luoghi più spettacolari ci sono i Giardini di Castel Trauttmansdorff, a Merano, in Alto Adige: un grande parco botanico con sentieri panoramici, terrazze affacciate sulle montagne e oltre ottanta ambientazioni vegetali provenienti da tutto il mondo.

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Nel Lazio, tra Roma e Latina, i celebri Giardini di Ninfa regalano invece un’atmosfera quasi fiabesca, tra ruderi medievali avvolti dal verde, corsi d’acqua cristallini, ponticelli romantici e fioriture che in primavera raggiungono il massimo splendore. Per chi preferisce un mix tra eleganza e attività per tutta la famiglia, i Giardini della Reggia di Venaria Reale, alle porte di Torino, presentano scenari monumentali, fontane, installazioni e spesso eventi speciali durante i ponti festivi.

Campi you-pick e tulipani tardivi

Chi vuole fare qualcosa di originale può puntare sui campi you-pick, sempre più diffusi soprattutto nel Nord Italia. La formula è semplice e geniale: si entra, si raccoglie personalmente ciò che si desidera e si vive una giornata immersi nella natura, perfetta anche per famiglie e coppie.

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A inizio maggio si trovano ancora alcuni campi di tulipani aperti, come quelli di Shirin Tulipani a Ornago, TuliPark a Milano e altri in diverse città italiane, oppure esperienze simili nei parchi floreali stagionali della Pianura Padana. In Lombardia e Veneto iniziano anche le prime raccolte di fragole, molto amate nei frutteti aperti al pubblico, mentre in Piemonte ed Emilia-Romagna non mancano aziende agricole che propongono raccolta diretta di ortaggi primaverili e prodotti freschi di stagione.

Borghi dove staccare la spina

Se l’obiettivo non è riempire l’agenda di cose da fare, ma semplicemente respirare meglio e staccare dal rumore quotidiano, i borghi italiani restano una delle risposte più efficaci al burnout moderno. In Veneto, sui Colli Euganei, Arquà Petrarca conquista con le sue stradine curate, le case in pietra e quell’atmosfera sospesa tra natura e silenzio elegante.

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In Friuli-Venezia Giulia, Venzone è uno dei borghi medievali più affascinanti del Nord Italia, con mura antiche, piazze raccolte e un’identità fortissima che lo rende davvero unico. In Toscana, Pitigliano lascia senza parole già all’arrivo: arroccato sul tufo, scenografico e magnetico, è uno di quei luoghi che dal vivo colpiscono ancora più che in foto.