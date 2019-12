A Berlino ci si scalda sulla sauna galleggiante

editato in: da

Una sorta di zattera in mezzo all’acqua nel cuore di Berlino accoglie tutti i visitatori in cerca di un’esperienza rilassante e rigenerante: benvenuti nella Finnfloat, la sauna galleggiante di cui tutti si innamorano.

Quando le temperature scendono e il clima diventa rigido in una Berlino più fredda che mai, ecco che gli abitanti del posto e i viaggiatori giunti in città per visitarla possono trovare una comfort zone inedita e originale.

Si chiama Finnfloat ed è una sauna galleggiante situata al centro del lago Müggelsee. Si tratta di una vera e proprio oasi di pace e di relax che offre una vista incredibile sul lago che la ospita e sulle montagne circostanti.

Non è una semplice sauna galleggiante, la struttura e i suoi interni in stile scandinavo, sono pensati seguendo una filosofia basata sull’idea di educazione alla salute in maniera olistica. L’obiettivo di questa oasi immersa nella natura è quella consentire a ogni visitatore di riuscire a sintonizzare corpo e anima ritrovando l’armonia perduta.

Inaugurata a giugno 2017, la struttura è ispirata alle saune della Finlandia e della Svezia. I fondatori di Finnfloat, infatti, hanno viaggiato molto e si sono immersi totalmente nella cultura dei paesi scandinavi prima di dare il via al progetto per garantire la migliore esperienza e l’unica di genere a Berlino.

E Finnfloat è davvero qualcosa di speciale, molto di più di una semplice spa con vista natura. I visitatori che decideranno di concedersi una giornata rigenerante nel cuore di Berlino potranno scegliere tra diversi pacchetti individuali per rilassare corpo e mente.

La sauna galleggiante può ospitare un minimo di due persone fino a un massimo di otto. È possibile anche prenotare la struttura per la notte e ammirare, nella suggestiva cornice del lago Müggelsee, le stelle che brillano di notte nel cielo della capitale tedesca.

Sauna, bagno turco, peeling, massaggi e molti altri servizi possono essere scelti per rendere una vacanza a Berlino davvero unica e indimenticabile.

Dopo infatti un giro in centro, alla scoperta della multiculturale capitale della Germania, potrete dedicarvi al vostro corpo e alla mente con un’esperienza rigenerante come quella che vivrete sulla Finnfloat.