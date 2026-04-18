Nel cuore dell'Alta Provenza appare un lago nato dall’ingegno umano e diventato paesaggio puro, tra acque chiarissime, pini, lavanda e borghi di pietra

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock I magnifici colori del Lago di Sainte-Croix

Una serie di strade ondulate tra colline chiare, querce basse e profumo di timo selvatico conduce al cospetto di una distesa d’acqua enorme che accende il paesaggio con riflessi turchesi. Di primo impatto sembra un mare interno incastonato fra altipiani e gole, invece si tratta del più celebre bacino del Verdon, nel sud della Francia, al confine fra il dipartimento del Var e quello delle Alpes-de-Haute-Provence: il Lago di Sainte-Croix.

Se c’è una cosa che accade davvero a tutti coloro che ci arrivano, è rimanere incantati dal suo colore. Che poi, se si ha più tempo a disposizione, ci si accorge che cambia durante la giornata, passando da un celeste lattiginoso al verde chiaro, fino a tonalità quasi smeraldo nelle ore serene. Merito dei fondali chiari e argillosi, della limpidezza dell’acqua, dei sedimenti minerali e della luce provenzale, famosa per nitidezza e intensità.

Ma non è solo questo a conquistare: da una parte c’è l’origine artificiale, frutto della diga costruita negli anni ’70 sul corso del fiume Verdon, dall’altra emerge un’armonia talmente perfetta da far pensare a un lago antico, modellato nei secoli dal vento e dalle stagioni. Intorno si alternano spiagge chiare, rive boscose, promontori silenziosi e paesi arroccati che osservano il bacino dall’alto.

Caratteristiche e formazione del Lago di Sainte-Croix

Il Lago di Sainte-Croix, in Provenza, occupa circa 22 chilometri quadrati, pari a 2.200 ettari, con una capacità idrica che supera i 700 milioni di metri cubi (sì, è impressionante). La sua formazione avvenne tra il 1973 e il 1974, periodo in cui la Francia investì in opere idrauliche destinate alla produzione energetica, alla distribuzione dell’acqua e alla gestione delle risorse regionali.

La diga di Sainte-Croix sbarrò il Verdon creando questo enorme serbatoio, tanto che oggi il muro raggiunge circa 95 metri d’altezza e rappresenta una presenza tecnica notevole, benché il visitatore resti catturato soprattutto dal paesaggio. La creazione del lago trasformò profondamente il territorio. L’antico villaggio di Les Salles-sur-Verdon venne sacrificato per l’invaso e successivamente ricostruito più in alto.

Camminando nel paese attuale, infatti, si percepisce una storia fatta di perdita, adattamento ma pure rinascita. Il fiume Verdon alimenta il lago entrando dalle celebri gole attraverso il Pont du Galetas, uno dei punti scenografici più fotografati della regione. Da lì l’acqua prosegue verso il grande bacino, rallenta, si allarga e cambia carattere: la furia del canyon lascia spazio a una calma ampia.

Un altro tratto distintivo riguarda la tutela ambientale. Sul lago la navigazione con motori termici è fortemente regolamentata e molto limitata, mentre prevalgono mezzi elettrici e senza motore. Si tratta di una scelta che protegge qualità dell’acqua, fauna locale e atmosfera sonora. Al posto del rombo dei motori si sentono remi, vento, richiami degli uccelli e voci lontane.

Cosa vedere e cosa fare nei pressi del Lago di Sainte-Croix

Chi sogna il contatto diretto con il lago sceglie pedalò, kayak, canoa, paddle board oppure piccole barche elettriche. Grazie a questi mezzi può navigare verso l’imbocco delle Gole del Verdon che sì, sono uno di quei viaggi da fare assolutamente una volta nella vita. Da queste parti, infatti, ci sono pareti calcaree sempre più vicine, acqua trasparente e temperatura che cambia fra sole e ombra. Il Pont du Galetas segna la porta monumentale di questo percorso.

iStock

Per la balneazione ci sono diverse spiagge particolarmente apprezzate dai viaggiatori. Bauduen offre un’atmosfera raccolta con ciottoli chiari e case provenzali adagiate sul pendio; Sainte-Croix-du-Verdon possiede arenili comodi e ampi, molto richiesti nella bella stagione; Les Salles-sur-Verdon alterna piccoli tratti riparati e scorci aperti sull’Isola di Costebelle; La Cadeno, nei pressi di Moustiers-Sainte-Marie, piace a chi desidera vegetazione e un tono più discreto.

Fuori dall’acqua iniziano i borghi, vera seconda anima del lago. Tra quelli da non perdere ci sono:

Moustiers-Sainte-Marie: figura tra i villaggi più belli di Francia. Sorge fra pareti rocciose, con una stella dorata appesa in alto tra le falesie. Vicoli stretti, fontane, scalinate e botteghe sono testimoni di una lunga tradizione di ceramica e maiolica celebre fin dai secoli del Re Sole.

Aiguines : domina l’area con posizione panoramica. Il castello dalle torri cilindriche cattura subito lo sguardo. Nel centro storico appaiono fontane, passaggi antichi e tracce dell’artigianato del tornio su legno, attività storicamente importante.

: domina l’area con posizione panoramica. Il castello dalle torri cilindriche cattura subito lo sguardo. Nel centro storico appaiono fontane, passaggi antichi e tracce dell’artigianato del tornio su legno, attività storicamente importante. Bauduen : ha un carattere marinaro pur essendo lontano dal mare. Colpisce per le sue facciate chiare, il porticciolo, i mercati estivi e le tavole ricche di olive, formaggi, salumi e miele locale.

: ha un carattere marinaro pur essendo lontano dal mare. Colpisce per le sue facciate chiare, il porticciolo, i mercati estivi e le tavole ricche di olive, formaggi, salumi e miele locale. Sainte-Croix-du-Verdon: è il borgo che presta il nome al lago e vive su un pendio affacciato sull’acqua. Al tramonto il panorama è di quelli che sono in grado di emozionare.

Per chi ama sentieri e panorami, il perimetro del lago propone tracciati tra pini, querce e macchia profumata. In giugno e luglio l’Altopiano di Valensole, poco distante, si veste di lavanda. Unire lago e campi viola nella stessa giornata crea uno dei classici itinerari provenzali. Anche la pesca richiama appassionati grazie alla presenza di lucci, trote lacustri, persici e altre specie.

Dove si trova e come arrivare

Il magnifico Lago di Sainte-Croix si trova nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, nell’entroterra del sud-est francese. Geograficamente occupa una posizione strategica tra la Costa Azzurra, il Luberon, le Alpi del Sud e la Provenza più rurale. Per questo viene spesso inserito in itinerari ampi che comprendono mare, montagna e villaggi storici.

L’auto rappresenta la soluzione più pratica: da Nizza servono circa due ore e mezza, da Marsiglia poco più di due ore e da Aix-en-Provence tempi simili, variabili secondo stagione e traffico. Le strade finali sono panoramiche, ricche di curve e belvedere memorabili. Chi arriva in treno può invece puntare su Aix-en-Provence TGV, Draguignan oppure Manosque, proseguendo poi con auto a noleggio. Il trasporto pubblico è presente ma meno semplice rispetto al mezzo privato, specialmente per visitare più borghi nella stessa giornata.

Il periodo migliore va da maggio a settembre. Giugno unisce luce splendida, lavanda in fioritura e affluenza ancora gestibile. Luglio e agosto garantiscono piena stagione balneare, con maggior movimento. Settembre, dal canto suo, riporta calma e temperature spesso gradevolissime.

Sainte-Croix lascia addosso una sensazione straordinaria: nato da una diga, vive oggi come paesaggio naturale perfetto. Tecnica umana all’origine, poesia pura all’arrivo. E, se dobbiamo essere onesti, sono davvero pochi i luoghi che riescono in una metamorfosi tanto convincente.