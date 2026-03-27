Un gioiello nascosto tra vette possenti e pascoli rigogliosi, che regala serenità assoluta e avventure autentiche nel cuore delle montagne svizzere

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Veduta dall'alto del bellissimo Seealpsee

Il cuore dell’Appenzello Interno, in Svizzera, è un vero e proprio gioiello prezioso custodito tra creste calcaree e vallate erbose. In questa zona a dominare è il massiccio dell’Alpstein, una catena montuosa compatta e frastagliata fatta di guglie, pareti verticali e valloni glaciali modellati nel corso dei millenni. E in tale contesto, a circa 1.143 metri di altitudine, giace incastonato in una conca verdissima il Seealpsee, un lago dai colori brillanti e mutevoli che appare senza preavviso.

E quando ci si arriva non si può non notare che questa placida distesa d’acqua riflette il cielo con una precisione quasi millimetrica. Una superficie immobile, sulla quale ogni tanto scivola una barca a remi che lascia increspature leggere.

La sua fama però va ben oltre la bellezza, perché la sua stessa immagine con il profilo del Monte Säntis sullo sfondo è stata scelta dal birrificio Locher Brewery per rappresentare la propria birra Appenzeller. Un simbolo visivo diventato icona nazionale, segno che questo paesaggio ha qualcosa di profondamente identitario.

Le caratteristiche del Seealpsee

Il colore delle acque del Seealpsee non è, per così dire, facilmente identificabile: mostra una tonalità che oscilla tra il verde smeraldo e il blu profondo, una variazione cromatica legata alla luce, alla profondità e alla purezza del lago stesso. Quel che è certo è l’acqua è freddissima e limpida fino al punto da sembrare finta. Il fondale resta visibile anche a diversi metri di profondità, mentre la forma è allungata e incorniciata da versanti ripidi che salgono il più possibile su nel cielo.

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Il silenzio è uno degli elementi distintivi, anche se non è raro (ma piacevole) udire il suono dei campanacci, il vento che attraversa l’erba alta e qualche leggera voce lontana. Tutto ciò accade anche nei periodi più frequentati, tanto che che l’atmosfera, quasi per magia, resta meravigliosamente raccolta.

In estate ci si può persino nuotare, ma occorre essere a conoscenza che la temperatura dell’acqua è bassa anche in questa stagione. Il freddo punge dunque subito, ma allo stesso tempo lascia una sensazione di potente energia.

A definire l’unico segno stabile di presenza umana sono due locande affacciate sulla riva, con le loro strutture in legno, l’architettura alpina tradizionale, tetti spioventi e terrazze panoramiche.

Cosa fare ed escursioni

Le parole sopra hanno già detto abbastanza, ma è bene sottolineare che visitare questo bacino della Svizzera permette di scegliere tra il relax assoluto e l’adrenalina delle ascese più impervie. Ogni tratto riserva sorprese, come possibili incontri con animali selvatici o scorci improvvisi sulle valli sottostanti.

Giro del lago

Un anello breve ma sorprendentemente vario. Si parte lungo la riva occidentale, con prati aperti e viste ampie, per poi passare a tratti più ombreggiati vicino al bosco. Il paesaggio muta a ogni curva, e il fatto più interessante è che non risulta mai ripetitivo.

Noleggio barche a remi

Una prospettiva diversa che cambia completamente il rapporto con il Seealpsee. Le barche si affittano presso la locanda principale, ma solo per brevi intervalli. Remare al centro dello specchio d’acqua permette di osservare il riflesso delle montagne senza ostacoli, vivendo una sensazione quasi ipnotica, che inevitabilmente viene amplificata dal silenzio.

Caseificio alpino e degustazione

All’estremità del lago, durante i mesi estivi, è disponibile un piccolo caseificio che produce formaggi direttamente dal latte delle mandrie locali. I sapori sono intensi, con varianti che spaziano dal delicato allo speziato. L’esperienza va oltre il semplice assaggio, in quanto si percepisce una continuità tra paesaggio e prodotto (che, va detto, è senza filtri industriali).

Bagno nel lago

Chi decide di entrare affronta acqua fredda, spesso sotto i 10-15 gradi anche nei giorni più caldi. Il contatto iniziale è brusco, poi il corpo reagisce e arriva una sensazione di puro godimento.

Cappella di Bruder Klaus

Dietro la locanda principale si trova una piccola costruzione religiosa, dedicata a Nicola di Flüe, figura mistica e patrono della Svizzera. Si tratta di un edificio semplice, costruito nel 1967, con linee essenziali e un’atmosfera raccolta. Per chi raggiunge il Seealpsee rappresenta un punto di pausa assolutamente piacevole.

Escursione verso Ebenalp e Aescher

A disposizione dei visitatori c’è un percorso più impegnativo che collega il lago alla zona dell’Ebenalp. Lungo il tragitto si incontra la celebre Aescher Wildkirchli (una locanda di montagna), costruita direttamente nella parete rocciosa, tanto da essere spesso fotografata per la sua posizione estrema.

Il sentiero include anche le Grotte del Wildkirchli, utilizzate in passato da eremiti e frequentate in epoche preistoriche. Il tratto qui è tecnico e richiede attenzione (soprattutto in discesa).

Ulteriori percorsi verso il Säntis e circuiti alpini

Altre rotte portano verso la vetta del Säntis che domina l’intera catena montuosa con la sua altezza imponente. Il sentiero sale tra pascoli e rocce accompagnato da panorami a 360 gradi sulle Alpi. Sono tracciati che variano in durata e difficoltà, ma che in alcune circostanze richiedono buona preparazione fisica ed esperienza escursionistica.

Dove si trova e come arrivare

Il Seealpsee si trova nel cantone di Appenzell Innerrhoden (Appenzello Interno), una delle regioni più tradizionali della Svizzera: è un’area caratterizzata da villaggi compatti, case dipinte e una forte identità culturale. Il punto di partenza più comune è il villaggio di Wasserauen, raggiungibile in treno tramite collegamenti da Zurigo con cambio a Gossau e Appenzell. La linea ferroviaria locale scorre lungo paesaggi rurali, offrendo un primo contatto con l’ambiente.

Dal paese inizia il sentiero principale di circa 3 chilometri, ma con salita costante lungo una strada asfaltata oppure tramite un tracciato più naturale che passa tra boschi e ruscelli. Il dislivello è moderato ma continuo, adatto anche a chi ha poca esperienza con l’escursionismo (a patto di avere un minimo di resistenza).

Chi preferisce un approccio diverso può utilizzare la funivia verso Ebenalp e scendere successivamente in direzione del lago. È certamente un’opzione più spettacolare, ma tecnicamente più impegnativa. In auto, Wasserauen dista circa un’ora e mezza da Zurigo. Le strade sono curate e il traffico scorrevole.

Seealpsee è indubbiamente uno di quei luoghi che funzionano senza bisogno di effetti speciali. Acqua, montagne, pascoli e tradizioni bastano a costruire un’esperienza che resta impressa: qui non serve davvero altro.