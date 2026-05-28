Tra acqua trasparente, montagne altissime e villaggi dal ritmo lento, Klopeiner See regala giornate luminose, silenzi verdi e un'inaspettata anima balneare

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il meraviglioso Klopeiner See visto dall'alto

Certe località alpine parlano la lingua delle vette, delle rocce severe e degli inverni lunghi. Klopeiner See, invece, sceglie tutt’altra direzione: qui l’Austria alleggerisce l’aria e lascia spazio a una luce morbida che ricorda certi paesaggi adriatici. Nel sud della Carinzia, a pochi chilometri dal confine sloveno, c’è un lago dal colore turchese conosciuto come “Il lago balneabile più caldo d’Europa“. Una definizione che potrebbe sembrare esagerata, ma solo finché gli occhi incontrano davvero quell’acqua limpida che riesce a raggiungere 28°C durante l’estate.

Raccolto, elegante e quasi perfettamente disegnato, attorno alle sue rive si alternano moli in legno, piccoli stabilimenti balneari, prati curatissimi e pensioni familiari nate durante il grande sviluppo turistico del ‘900. Sullo sfondo emergono invece le Caravanche, catena montuosa che segna il confine meridionale del Paese, mentre tutt’attorno si sviluppa una Carinzia sorprendentemente luminosa.

Ma, se dobbiamo raccontarvela proprio tutta, è l’acqua a restare il vero fulcro del paesaggio: trasparente fino a diversi metri di profondità, potabile secondo gli standard ambientali austriaci e con sfumature verdi e azzurre che cambiano continuamente durante il giorno.

Origini e caratteristiche del Klopeiner See

Il Klopeiner See appartiene al gruppo dei laghi della Carinzia meridionale e occupa una posizione privilegiata dal punto di vista climatico. La regione riceve infatti il maggior numero di ore di sole dell’Austria: quel clima mite, insieme alla modesta profondità del bacino, favorisce temperature dell’acqua eccezionalmente elevate già dalla primavera. Vi basti pensare che solo a maggio il lago raggiunge circa 22°C, valore rarissimo per l’Europa centrale.

Dal punto di vista geografico, il bacino si sviluppa in una conca originata durante l’ultima era glaciale. Il ritiro dei ghiacciai modellò la zona lasciando depressioni naturali successivamente riempite dall’acqua. Attorno al Klopeiner See si estende un territorio geologicamente molto interessante che culmina nel Geoparco UNESCO delle Caravanche, pieno di miniere storiche, grotte di stalattiti e antiche formazioni rocciose che sono testimoni di milioni di anni di trasformazioni terrestri.

Anche il paesaggio antropico conserva elementi particolari. Molti villaggi del territorio, infatti, sfoggiano ancora la doppia anima culturale carinziano-slovena attraverso toponimi, tradizioni popolari e architetture religiose. Chiese fortificate, cappelle isolate e fattorie con grandi tetti spioventi punteggiano le vallate che scendono verso il lago.

Il turismo balneare e le attività sportive hanno trasformato Klopeiner See soprattutto dalla seconda metà del XX secolo. Famiglie austriache e tedesche iniziarono a frequentare il posto attratte dall’idea insolita di una vacanza lacustre alpina con temperature quasi mediterranee. Ancora oggi (e per fortuna) conserva dimensioni umane. È inoltre presente un anello ciclabile lungo circa 5 km grazie a cui osservare scorci differenti (ma senza fretta), passando da aree animate a piccoli tratti silenziosi nascosti tra gli alberi.

Cosa fare e vedere al Klopeiner See

Per conoscere al meglio il Klopeiner See bisogna dedicarsi al tempo lento. La visita migliore parte proprio dalla passeggiata lungolago, con il legno chiaro dei pontili, il profumo di resina, l’acqua limpidissima e la vegetazione curata che insieme costruiscono un paesaggio estremamente ordinato. Vari accessi conducono agli Strandbad, stabilimenti balneari tipici della cultura lacustre austriaca. Alcuni appartengono agli hotel storici, altri restano pubblici. Prati all’inglese, cabine in legno e piattaforme affacciate sull’acqua definiscono l’estetica del posto.

Sport acquatici e relax convivono perfettamente. Stand up paddle, pedalò, nuoto e immersioni trovano spazio grazie alla qualità eccezionale dell’acqua dolce. La mattina presto il lago assume un’atmosfera quasi irreale, per via della nebbia sottile sulle rive, il silenzio assoluto e le prime luci sulle Caravanche.

Chi ama la bicicletta trova uno dei territori più interessanti dell’intera Austria meridionale. Ben oltre 2.000 km di percorsi collegano laghi, villaggi e vallate. La ciclabile della Drava attraversa ambienti verdissimi, mentre itinerari culturali conducono verso Bleiburg e Völkermarkt. Numerosi ciclisti raggiungono il lago proprio pedalando da Klagenfurt attraverso il Rosental.

Per un’esperienza diversa vale la pena dirigersi verso il massiccio del Petzen. Qui si sviluppa il celebre Flow Country Trail, considerato fra i percorsi downhill più lunghi d’Europa con quasi 12 km di tracciato. Ancora più particolare appare lo Stollenbike, itinerario sotterraneo in mountain bike all’interno delle antiche gallerie minerarie del Geoparco delle Caravanche.

Fra le escursioni naturalistiche merita una menzione la cascata Wildenstein, con il suo salto d’acqua alto 54 metri che è considerato fra i più imponenti del continente europeo nella categoria delle cascate a caduta libera. La zona è ricca anche di angoli spirituali e sorgenti storiche, fra cui la sorgente Rosalia sul monte Hemmaberg, meta legata a tradizioni locali e racconti popolari.

Arte e cultura trovano spazio soprattutto nei centri abitati della regione. Il Museo Werner Berg a Bleiburg custodisce opere dedicate ai paesaggi carinziani e alla vita rurale. Wolfsberg, nella valle Lavanttal, racconta invece il lato storico e agricolo della Carinzia meridionale attraverso mercati contadini, edifici storici e musei territoriali.

Da non perdere è anche St. Kanzian am Klopeiner See, ovvero il centro principale del territorio lacustre. Il paese mantiene un’atmosfera rilassata, con alberghi bassi, balconi fioriti e ristoranti dedicati alla cucina carinziana.

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Dove si trova e come arrivare

Questa meraviglia della natura si trova nella Carinzia del sud, regione meridionale dell’Austria confinante con Slovenia e Italia. Il lago appartiene al comune di St. Kanzian am Klopeiner See e dista circa 25 km da Klagenfurt, capoluogo carinziano. Arrivare in automobile risulta semplice grazie alla rete autostradale austriaca. Da Klagenfurt bastano circa 30 minuti seguendo la direzione sud-est. Chi parte dall’Italia attraversa spesso Tarvisio e Villach prima di proseguire verso la Carinzia meridionale.

Treno e bicicletta formano una combinazione molto diffusa: la stazione di Kühnsdorf-Klopeiner See collega la zona alla linea ferroviaria regionale della S-Bahn carinziana. Dalla stazione al lago servono pochi chilometri lungo piste ciclabili pianeggianti. Il periodo ideale è compreso fra maggio e settembre. Giugno e luglio offrono temperature perfette per sport acquatici e percorsi outdoor, mentre il nono mese dall’anno regala colori più morbidi, meno affollamento e una luce calda che esalta ancora di più il verde intenso della Carinzia.

Klopeiner See resta uno di quei posti in grado di sorprendere proprio perché sfugge all’immagine classica dell’Austria alpina: acqua quasi caraibica, cultura di confine, montagne severe all’orizzonte e silenzio lacustre che convivono armoniosamente nello stesso spazio.