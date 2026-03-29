Dai tulipani di Sigurtà ai glicini di Alassio: cinque giardini e orti botanici nel settentrione del nostro Paese da visitare quando la primavera è al suo meglio

Dopo quattro continenti, diciassette paesi, quindici capitali ha scoperto che il più delle volte quello che cerchi non è poi così lontano da casa.

iStock Il parco botanico di Villa Taranto a Verbania

Aprile è il mese in cui l’Italia smette di promettere e comincia a mantenere. Le giornate si allungano, l’aria si scalda ma non opprime ancora, e nei giardini storici del Nord qualcosa di straordinario accade ogni anno con puntualità quasi commovente: la natura si rimette in moto, e lo fa in grande. Non c’è bisogno di volare a Kyoto per vedere i ciliegi o di attraversare i Paesi Bassi per trovare distese di tulipani. Basta sapere dove guardare.

La porzione settentrionale del nostro Paese, infatti, nasconde tra le pieghe del suo territorio una rete di parchi e giardini botanici che in primavera raggiungono il loro momento di massima espressione. Alcuni ospitano fioriture da record, altri custodiscono specie rarissime o storie centenarie. Tutti offrono tutto quanto di bello ci si può godere in questa stagione: profumi intensi, colori vivi e una natura che esplode di forza, da scoprire passo dopo passo.

Parco Giardino Sigurtà

Il Parco Giardino Sigurtà si estende per 60 ettari tra prati, viali alberati e laghetti a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Ad aprile diventa teatro dello spettacolo botanico forse più clamoroso d’Italia, la più grande fioritura di tulipani del Paese: ogni anno vengono piantati oltre un milione di bulbi, che al momento dello sbocciamento danno vita a un’esplosione di colori tra aiuole, prati e percorsi panoramici che attraversano questo parco botanico.

Più di trecento varietà diverse, come muscari, giacinti e narcisi, colorano il Parco sia nei boschi, in forma libera, sia in aiuole perfettamente disegnate.

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Oltre ai tulipani, il parco offre diciotto laghetti, pittoreschi specchi d’acqua attorno ai quali brilla una natura rigogliosa e curata, e un polirinto, il labirinto decorato da oltre millecinquecento piante di tasso, l’elegante conifera dalle bacche rosse, ideato dal proprietario Carlo Sigurtà.

La visita al Giardino Sigurtà richiede almeno mezza giornata. Nei fine settimana di aprile, per godere della imponente e caratteristica fioritura dei tulipani, l’afflusso di persone è elevato: se preferite un po’ di quiete e ne avete la possibilità privilegiate i giorni feriali.

Giardini di Castel Trauttmansdorff

Ai piedi delle Alpi, in una posizione che sovrasta la città termale di Merano, i Giardini di Castel Trauttmansdorff hanno una caratteristica che pochi altri luoghi in Italia possono vantare: grazie al microclima eccezionale della zona, qui la primavera arriva un po’ prima e dura un po’ di più. Già all’inizio di aprile, ad esempio, è possibile passeggiare sotto i ciliegi in fiore godendosi il tiepido sole primaverile.

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Numerose violette e tulipani danno il benvenuto alla stagione, tra cui anche la Tulipa Trauttmansdorff, il primo tulipano dell’Alto Adige. Ad aprile i Giardini di Castel Trauttmansdorff si animano con oltre 150mila tulipani variopinti dalle diverse forme, tra cui quelli a fiore di peonia e di giglio.

Il parco è caratterizzato inoltre dalla presenza di grandi magnolie, coloratissimi oleandri, salici piangenti, cipressi e ulivi, che beneficiano dello stupendo clima mediterraneo. Si estende su 12 ettari e ospita ottanta diversi ambienti botanici, suddivisi in quattro aree tematiche: i Boschi del Mondo, i Giardini del Sole, i Giardini Acquatici e Terrazzati e i Paesaggi dell’Alto Adige. Al centro sorge il grande castello, dove ha sede il Touriseum, il Museo Provinciale del Turismo. I giardini sono aperti dall’inizio di aprile.

Orto Botanico di Padova

L’Orto Botanico di Padova, fondato nel 1545, è il più antico del mondo ancora nella sua collocazione originaria: un luogo di scienza e bellezza, da secoli. Il suo disegno originale, di chiaro stampo rinascimentale e umanista, è costituito da una circonferenza centrale che simboleggia il mondo, circondata da un anello d’acqua, con un quadrato inscritto suddiviso in quattro unità da sentieri ortogonali orientati secondo i punti cardinali. Nel 1997 l’UNESCO lo ha riconosciuto Patrimonio dell’Umanità.

Ad aprile il giardino è aperto tutti i giorni e offre il momento ideale per scoprire i suoi più preziosi esemplari, come la Palma di Goethe, piantata nel 1585 e ancora viva, che ispirò il poeta tedesco a formulare la sua teoria sulla metamorfosi delle piante. O ancora: un albero di ginkgo del 1750 e una magnolia ritenuta la più antica d’Europa, risalente al 1786.

Da non perdere, inoltre, il Giardino della Biodiversità, inaugurato nel 2014: una teca di vetro lunga 100 metri e alta 18 che ospita oltre 1300 specie provenienti da ogni parte del mondo, organizzate per aree climatiche.

L’Orto Botanico si trova nel centro di Padova, a pochi passi dal Prato della Valle e dalla Basilica di Sant’Antonio, per cui la visita si presta facilmente ad essere abbinata a una giornata intera di visita alla città.

Villa della Pergola

Sulla collina che sovrasta Alassio, in Liguria, con il Golfo e l’isola Gallinara a fare da scenografia, i Giardini di Villa della Pergola custodiscono ogni aprile qualcosa di unico in Italia: la collezione di glicini più importante del Paese.

Oltre quaranta varietà diverse per forma e colore avvolgono pergole e percorsi in un trionfo di cascate viola, rosa e bianco che diffondono un profumo inebriante in tutto il parco.

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La storia di questi glicini è lunga e affascinante. Le famiglie inglesi e scozzesi che soggiornavano qui a cavallo tra il diciannovesimo e ventesimo secolo consideravano la fioritura un evento centrale della stagione, tanto da celebrarla con veri e propri Wisteria Party.

In primavera, oltre ai glicini, si possono ammirare anche le fioriture di rose e una quarantina di varietà di agrumi.

Giardini Botanici di Villa Taranto

Sulle sponde piemontesi del Lago Maggiore, a Pallanza, frazione di Verbania, si trova un giardino che deve la sua esistenza a un annuncio sul Times e alla curiosità impulsiva di uno scozzese: Neil Boyd McEacharn, figlio di una facoltosa famiglia di armatori e appassionato di botanica, acquistò nel 1931 la proprietà di Villa Taranto durante un viaggio da Venezia a Londra, dopo aver letto l’avviso di vendita sul giornale. Quello che ne conseguì fu uno dei progetti botanici privati più ambiziosi del Novecento italiano: un parco che oggi accoglie ogni anno migliaia di visitatori tra sentieri fioriti e rare specie provenienti da ogni angolo del mondo.

Anche qui, la grande attrazione è la Settimana del Tulipano: oltre 80mila bulbi in fiore, appartenenti a più di sessantacinque varietà diverse. Il cuore dello spettacolo è il Labirinto dei Tulipani: un sentiero serpeggiante di circa 400 metri che in primavera si trasforma in un tripudio di colori e profumi.

Non solo tulipani, però, ai Giardini di Villa Taranto: l’area dedicata alle magnolie spoglianti offre uno spettacolo altrettanto suggestivo tra fine marzo e inizio aprile, quando la fioritura trasforma il prato sottostante in un tappeto di petali. Nel parco, inoltre, crescono eucalipti, azalee, rododendri, camelie, aceri, numerose piante tropicali, distribuiti in zone tematiche.

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Attrazioni speciali nelle serre dedicate alle piante tropicali, dove prospera la Victoria cruziana, ninfea gigante sudamericana le cui foglie raggiungono i due metri di diametro, e dove si trova un esemplare di Emmenopterys henryi, che nel 1971 diede qui la prima fioritura in assoluto nel continente europeo.