Segrete, solitarie e bellissime: queste spiagge vicino alla Capitale ti faranno sognare

Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

iStock Chiaia di Luna, la meravigliosa spiaggia di Ponza raggiungibile solo via mare

Di sole, spiagge dorate e acque cristalline sono fatte le estati degli italiani, e di tutti i viaggiatori che ogni anno scelgono di raggiungere proprio il Bel Paese per trascorrere vacanze all’insegna del relax e della grande bellezza. Le destinazioni sono tantissime e non c’è che l’imbarazzo della scelta. Quello che è certo che, lista di spiagge alla mano, lo Stivale non ha nulla a che invidiare ai posti esotici e tropicali più blasonati.

Baie, calette, insenature e lingue di sabbia dorata: da nord a sud del territorio, la lista delle spiagge più belle d’Italia è davvero infinita. Ma oltre ai luoghi più battuti dal turismo di massa, che sono diventati simbolo e orgoglio del tricolore nel mondo, ci sono altre destinazioni meno conosciute, ma non per questo meno belle, come quelle che puntellano la costa laziale.

Non lontano da Roma, infatti, esistono alcune spiagge segrete, e non troppo affollate, che permettono di perdersi e immergersi in un mare da sogno. Noi ne abbiamo individuate 5, più una speciale che nessuno si aspetta. Scopriamole insieme.

La spiaggia Chiaia di Luna: il paradiso all’improvviso

Bella, suggestiva e magica, la spiaggia Chiaia di Luna è una delle più belle del nostro Paese. Un angolo incantato che regala una visione da cartolina. È il nome stesso a suggerirci cos’ha di speciale questa lingua di spiaggia sabbiosa: la sua perfetta forma di falce di Luna enfatizzata ancora di più dalle alte falesie di tufo che la circondano.

La spiaggia di Chiaia di Luna si trova sull‘isola di Ponza, in provincia di Latina, e viste le sue dimensioni è l’insenatura più grande del territorio. La sua storia è millenaria: qui, infatti, è presente una galleria romana scavata nel tufo, in età augustea, che in antichità collegava la spiaggia al porto.

A causa della chiusura del tunnel, però, la spiaggia non è più accessibile via terra. È possibile ammirarla dall’alto, grazie alla presenza di una struttura ricettiva che sorge proprio sulle falesie, o in alternativa raggiungerla via mare con un taxi boat o barche private che sostano a circa 200 metri dalla baia e che consentono ai viaggiatori di tuffarsi in acque limpide e cristalline davanti alla “Luna”.

Cala del Prigioniero: la caletta delle meraviglie sul promontorio del Circeo

Restiamo in provincia di Latina, ma ci spostiamo verso uno dei territorio più affascinanti del Lazio, terra di sirene e leggende. Siamo al cospetto del Promontorio del Circeo, all’interno dell’omonimo Parco Nazionale situato sulla costa meridionale della regione. È qui che troviamo la Spiaggia del Prigionerio, una caletta affascinante e suggestiva che non tutti conoscono.

Il nome non è scelto a caso, ma fa riferimento alla sua storia. A quanto pare, infatti, durante la Seconda Guerra Mondiale la caletta fu scoperta da un prigioniero che la usò come nascondiglio segreto approfittando anche della presenza di una grotta a due piani situata proprio sulla spiaggia.

Perché questa caletta merita una vista è presto detto. Silenziosa, suggestiva e selvaggia, la spiaggia vanta un fondale che pullula di rocce e grotte sommerse e che l’ha fatta diventare un vero e proprio paradiso per gli amanti delle immersioni subacquee e dello snorkeling. Attenzione però, la Cala del Prigioniero è raggiungibile solo via mare, in barca o in canoa, e non è fornita da alcun servizio.

Torre Astura: la spiaggia sorvegliata dalla torre solitaria

Non lontano da Latina, e dalle sue chilometriche spiagge dorate, troviamo una destinazione da sogno che sembra essere uscita da una fiaba. Stiamo parlando di Torre Astura, una spiaggia incantata situata sulla costa laziale e appartenente alla città di Nettuno.

Cosa la rende speciale è presto detto. Caratterizzata da una sabbia dorata che si estende per 11 chilometri, e circondata da una pineta caratterizzata da una fitta vegetazione, la spiaggia offre una visione unica: una torre antica e selvaggia che sorveglia l’intera area.

Questa antica fortezza medievale che si staglia tra cielo e mare offre un paesaggio da sogno. Ma non è tutto perché questo tratto di costa può vantare anche un mare straordinariamente limpido e cristallino, al punto tale che non è raro avvistare i pesci che abitano queste acque durante una nuotata. La pineta lussureggiante che si snoda tutto intorno, poi, rende questa spiaggia perfetta anche per pic-nic e pause rinfrescanti.

iStock

Lido dei Gigli: dove le dune incontrano il mare

Anche la città di Anzio, già meta rinomata delle vacanze estive, conserva una spiaggia ancora poco battuta dal turismo di massa. La sua particolarità? Le dune di sabbia dorata che la circondano e che trasportano in posti lontani.

L’acqua azzurra e cristallina la rende una meta perfetta per chi, partendo da Roma, vuole trovare un po’ di refrigerio. Ma c’è anche un altro motivo per visitarla e ha a che fare direttamente con la leggenda che aleggia sul territorio. La storia narra, infatti, che qui Enea raccolse il più bel mazzo di giglio per donarlo alla principessa Lavinia.

Il Lido dei Gigli, insieme all’adiacente Lido dei Pini, fa parte del Parco Regionale nato per salvaguardare la natura. Tutto intorno alla spiaggia, infatti, si estende una fitta macchia di vegetazione, che ricopre un’area di 56 ettari, che ospita numerosi esemplari di Liliaceae, anche conosciute come gigli di mare.

Spiaggia delle Follece: un angolo di paradiso nel basso Lazio

Situata sulla strada litoranea che collega Gaeta a Sperlonga, due tr ale località estive più frequentate dai viaggiatori, troviamo una splendida spiaggia che è ancora fuori dai radar turistici. Il suo nome è Spiaggia delle Follece, ed è una suggestiva baia protetta da alte scogliere alla stregua di un tesoro prezioso.

Accarezzata da acque turchesi e cristalline, questa spiaggia è molto amata da chi pratica snorkeling. Per raggiungerla è necessario affrontare un sentiero sconnesso ma breve che ripaga di tutta la fatica. La spiaggia non è attrezzata, ma questo contribuisce a preservare la sua natura selvaggia.

Lago del Turano: la spiaggia bagnata dall’azzurro

Non solo da acque salate sono bagnate le spiagge d’Italia, ma anche da specchi dolci e azzurri che diventano destinazioni perfette per chi è in cerca di natura e di relax. nella lista delle spiagge segrete del Lazio, infatti, non mancano quelle che circondano il Lago del Turano, un lago, appunto, che ha rubato i colori dal mare.

iStock

Caratterizzato da acque dalle mille sfumature di blu, questo lago situato in provincia di Rieti è caratterizzato da tutta una serie di spiagge che puntellano le sue sponde. Ci sono quelle libere, e quelle attrezzate con lettini sdraio che offrono anche la possibilità di noleggiare pedalò e canoe per esplorare le meraviglie di questo specchio d’acqua.

Insomma queste spiagge, così come quelle della costa laziale che abbiamo visto, sono perfette per chi cerca relax, spensieratezza e bellezza a pochi chilometri dalla Capitale.