PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Un tratto dell'Orrido dello Slizza visto dall'alto

A pochi minuti da Tarvisio (provincia di Udine), là dove Italia, Austria e Slovenia quasi si sfiorano, l’asfalto lascia spazio al silenzio del bosco. Contemporaneamente, il traffico si dissolve nel fruscio degli abeti e nel suono costante dell’acqua. Siamo in un vero e proprio angolo di confine, in cui si apre però un capolavoro della natura: l’Orrido dello Slizza, una fenditura nella montagna che sorprende fin dal primo sguardo (tanto da rendere il termine “orrido” quasi ironico). Più che inquietante, infatti, appare magnetico, pieno di vita e scolpito con una pazienza millenaria.

L’accesso avviene nei pressi di un monumento dedicato a un soldato austro-ungarico, figura immobile che osserva un paesaggio plasmato anche dalla storia. Qui si avverte subito un cambio di atmosfera con l’aria che si fa più fresca, mentre la luce filtra tra rami fitti e il terreno accompagna verso il basso con una serie di gradoni che introducono a un ambiente quasi primitivo. Sotto, il torrente Slizza scorre con decisione, scavando la roccia e disegnando un percorso fatto di curve, salti e pozze profonde dai riflessi verdi.

Non serve molto tempo per completare l’anello, circa 60 minuti, eppure l’impressione è quella di aver attraversato un luogo remoto, distante dalle coordinate abituali.

Caratteristiche e formazione dell’Orrido di Slizza

L’Orrido dello Slizza nasce dall’azione costante dell’acqua su substrati rocciosi composti prevalentemente da calcari e dolomie. Il torrente, alimentato da sorgenti alpine e dallo scioglimento delle nevi, ha inciso nel corso dei millenni una gola stretta e profonda, mettendo al mondo un ambiente dinamico che continua a mutare. Le pareti mostrano segni evidenti di erosione, con superfici levigate alternate a sporgenze irregolari che raccontano diverse fasi geologiche.

La presenza dell’acqua modella anche il microclima: temperature più basse rispetto all’esterno, umidità elevata e vegetazione rigogliosa. Muschi, felci e licheni colonizzano ogni superficie disponibile, mentre sopra si sviluppa un bosco misto dominato da abeti rossi e pini. Questa combinazione favorisce una biodiversità significativa, rara per un’area di dimensioni contenute come questa.

Un elemento distintivo riguarda le strutture costruite per rendere accessibile il percorso. Passerelle in legno e acciaio seguono il profilo della gola, agganciate alla roccia con precisione. Alcuni tratti attraversano gallerie scavate manualmente nella seconda metà dell’800, testimonianza di un intervento umano che ha saputo adattarsi al contesto senza snaturarlo. Le travi, consumate dal tempo, raccontano una lunga convivenza tra uomo e natura.

Il risultato è un equilibrio particolare: da una parte c’è la forza geologica che continua a plasmare il paesaggio, dall’altra una presenza discreta che consente di osservare tutto da molto vicino.

Come funziona la visita e cosa vedere all’Orrido dello Slizza

Il percorso per visitare questa meraviglia (quasi) segreta d’Italia inizia con una discesa decisa. Gradoni in pietra guidano verso il fondovalle, con una staccionata che accompagna il movimento e offre sicurezza nei tratti più ripidi. Dopo pochi minuti è il suono dell’acqua a dominare la scena, con il torrente che appare tra gli alberi per poi rivelarsi completamente con il suo colore intenso: varia tra verde smeraldo e blu profondo a seconda della luce.

Subito colpiscono le piccole spiagge di ciottoli. Superfici chiare, modellate dalla corrente, che creano punti di sosta naturali. Alcuni si fermano qui per una pausa, altri scelgono di avvicinarsi all’acqua. Si può fare, sì, ma occorre essere consapevoli che la temperatura resta bassa anche in estate, un dettaglio che sorprende e rinfresca nelle giornate più torride.

Proseguendo lungo le passerelle, il percorso entra nel cuore della gola. Qui la distanza tra le pareti si riduce, la luce si attenua e il senso di profondità aumenta. Ponti di legno collegano i vari tratti, mentre sotto il torrente scorre con maggiore energia.

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Una delle sezioni più suggestive coincide con una galleria scavata nella roccia al cui interno sono conservate tracce evidenti del lavoro manuale, con superfici irregolari e segni di utensili. All’uscita, la vista può spaziare su un tratto più ampio della gola, con rocce levigate e acqua più calma.

Lungo il tragitto si incontra anche una pietra dedicata a Karl Zinneberg, figura legata alla realizzazione del percorso. La seconda parte dell’anello conduce verso un vecchio ponte ferroviario, oggi integrato nella ciclovia Alpe Adria. Si tratta di una struttura imponente in ferro che attraversa il canyon, regalando un punto di osservazione elevato. Da qui il paesaggio assume una nuova prospettiva, più ampia e quasi panoramica.

Chi percorre l’itinerario spesso si concede piccole deviazioni, come una sosta su una roccia per ascoltare l’acqua, un momento di quiete tra gli alberi oppure un picnic improvvisato. Alcuni portano con sé anche il cane, che trova ristoro nel torrente e che da queste parti è il benvenuto. Per visitare l’Orrido dello Slizza non si deve fare quindi un’escursione tecnica, ma nonostante questo c’è bisogno di prestare attenzione. Il fondo, infatti, può risultare scivoloso, soprattutto dopo piogge recenti. Per questo motivo le scarpe da trekking fanno la differenza tra una visita piacevole e una poco stabile.

Dove si trova e come arrivare

L’Orrido dello Slizza si trova nel territorio di Tarvisio, in provincia di Udine, a breve distanza dal confine con Austria e Slovenia. La zona è facilmente raggiungibile in auto seguendo la strada che conduce verso Fusine in Valromana. Superato il centro abitato, si incontra un bivio segnalato sulla sinistra con indicazioni per l’orrido. La strada, Via Bamberga, conduce a un piccolo parcheggio nei pressi della pista ciclabile da cui parte il percorso.

Il punto di riferimento principale è il monumento al soldato austro-ungarico, situato su un’altura boscosa tra la vecchia stazione ferroviaria e quella più recente di Tarvisio Boscoverde. Dalla statua il sentiero scende rapidamente verso la gola. L’anello complessivo misura circa 2 km, con un dislivello contenuto attorno ai 50 metri, mentre l’altitudine varia tra 700 e 800 metri.

Durante l’inverno o in presenza di ghiaccio il percorso può risultare poco sicuro. Nei mesi più caldi, invece, rappresenta una delle escursioni più apprezzate della zona, grazie al microclima fresco e alla varietà del paesaggio. Chi arriva in bicicletta può sfruttare la ciclovia Alpe Adria, che passa nelle vicinanze e collega diverse regioni europee. Un’ora basta per completare il percorso, ma molto di più resta nella memoria.