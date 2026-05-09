PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Congost de Mont-Rebei, un canyon adrenalinico

Immaginate una fenditura titanica incisa nelle viscere delle Pre-Pirenei, una ferita geologica che divide la provincia di Lleida da quella di Huesca, in Spagna. Lo avete fatto? Bene, ora metteteci anche un cielo spesso terso, il suono del battito d’ali di un grifone e una passerella scolpita dentro la pietra calcarea. Se state pensando che vi stia raccontando un quadro siete sulla strada sbagliata, perché queste iniziali parole vi stanno descrivendo il primo impatto con il Congost de Mont-Rebei.

Parliamo di una gola montana che sembra davvero uno squarcio nella Sierra del Montsec, una frattura gigantesca scavata durante millenni dal fiume Noguera Ribagorçana, corso d’acqua che segna il confine naturale tra Catalogna e Aragona. Un luogo in cui ci sono solo pietra, acqua, vento e una traccia umana arrivata tardi, plasmata nel 1982 lungo la parete per permettere il passaggio senza alterare davvero l’anima del luogo.

È quindi impossibile non percepire un’energia antica, quasi aliena rispetto alla frenesia urbana moderna.

Origine e formazione del Congost de Mont-Rebei

Il Mont-Rebei occupa uno dei tratti più spettacolari della catena del Montsec, massiccio pre-pirenaico formato soprattutto da rocce calcaree nate circa 100 milioni di anni fa, quando questa parte della penisola iberica giaceva sotto mari tropicali ricchi di sedimenti, conchiglie, organismi marini e depositi minerali.

Pressioni tettoniche, sollevamenti continentali, erosione atmosferica e il lavoro instancabile dell’acqua hanno trasformato quei fondali in una muraglia naturale che oggi domina il paesaggio con una presenza quasi intimidatoria. Contemporaneamente il Noguera Ribagorçana, fiume lungo circa 130 chilometri, ha inciso la montagna metro dopo metro, secolo dopo secolo, fino a creare un canyon profondo oltre 500 metri. Nel punto più stretto la distanza tra le due pareti sfiora appena i 30 metri, una misura che, osservata dal vivo, appare quasi impossibile.

Le superfici verticali mostrano tonalità che cambiano continuamente: all’alba prevalgono sfumature perlacee; con il sole alto emergono ocra, beige, cenere e rame chiaro; verso sera la pietra sembra incendiarsi. Alla base, le acque del bacino di Canelles aggiungono una tavolozza inattesa fatta di verde smeraldo e turchese, un colore quasi caraibico che crea un contrasto surreale con la severità minerale del paesaggio.

Tra le fessure del calcare trovano spazio specie rupicole adattate a condizioni estreme. Ginepri, timo selvatico, piccoli arbusti mediterranei e ciuffi d’erba tenace, mentre più in alto domina il regno dei rapaci con grifoni, capovaccai, aquile reali, falchi pellegrini e talvolta persino il gipeto, uno degli uccelli più emblematici d’Europa e riconoscibile grazie all’apertura alare che supera i 2,5 metri.

Come visitare e cosa vedere al Congost de Mont-Rebei

L’accesso più celebre a questo incredibile angolo di Spagna parte dalla Masieta, piccolo punto di partenza nella provincia di Lleida, sul lato catalano. Da qui il percorso conduce verso la gola seguendo una traccia progressiva, inizialmente morbida, che è un pullulare di prati secchi, boscaglia mediterranea e qualche pannello informativo. Ma (e sì, è meglio saperlo sin da subito) l’impressione iniziale inganna.

Dopo poco più di 1 chilometro, infatti, compare il Ponte di Sant Jaume, struttura sospesa sul burrone omonimo. Pochi minuti ancora e arriva il tratto in grado di trasformare un’escursione in un’esperienza che resta impressa per anni: il sentiero scavato nella parete.

Realizzato direttamente nel calcare, segue fedelmente la geometria naturale della montagna. Il visitatore prova quindi l’emozione di ritrovarsi immerso in un posto in cui ci sono soltanto pietra e vuoto. O meglio, sopra la testa incombono pareti immense, mentre sotto, circa 50 metri più in basso (anche se l’altezza varia), il bacino riflette la luce con giochi cromatici esaltanti.

Il tratto classico, andata e ritorno, raggiunge più o meno 10 chilometri complessivi. Famiglie ben allenate affrontano questa versione senza grandi difficoltà tecniche. Chi desidera una giornata completa può proseguire fino al Ponte del Seguer, struttura oscillante che collega Catalogna e Aragona dopo decenni di separazione fisica dovuta al riempimento del bacino.

Da quel punto inizia la parte più teatrale, quella del versante aragonese che si caratterizza per pendii marcati, passerelle metalliche ancorate alla parete, scale verticali con dislivelli fino a 50 metri, curve strette e magnifiche visuali infinite.

L’intero itinerario raggiunge i 16,8 chilometri tra andata e ritorno, con circa 800 metri di dislivello cumulato e un tempo medio vicino alle 4 ore e 30 minuti (pause escluse) per essere completato. Lungo il percorso capita spesso di incrociare kayak nelle acque sottostanti, cordate di arrampicatori sulle pareti laterali, fotografi immobili per minuti interi e quasi incapaci di premere il pulsante. Capita anche una cosa molto curiosa: più si procede, meno si parla.

Dove si trova e come arrivare

Il primordiale (ma bellissimo) Congost de Mont-Rebei si trova nel cuore dei Pre-Pirenei spagnoli, tra la comarca del Pallars Jussà, la Noguera catalana e la Ribagorza aragonese. Il centro abitato di riferimento sul lato catalano coincide con Pont de Montanyana, piccolo borgo in pietra chiara che sembra rimasto fedele alla sua struttura medievale. Barcellona dista circa 200 chilometri, mentre Lleida più o meno 90.

Dalla Capitale della Catalogna il tragitto richiede mediamente 2 ore e 45 minuti lungo AP-2, A-2 e successivamente C-13, fino all’ultimo tratto che conduce alla riserva naturale. Chi arriva da Saragozza affronta invece quasi 3 ore di viaggio. L’accesso più utilizzato è il parcheggio della Masieta, punto regolamentato soprattutto durante l’alta stagione. Primavera e autunno rappresentano i periodi ideali grazie a temperature più equilibrate, luce radente e attività faunistica particolarmente intensa.

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Sul lato aragonese l’ingresso alternativo parte da Viacamp, attraverso una pista di circa 15 chilometri che conduce verso Montfalcó, antico villaggio recuperato con attenzione filologica, oggi base strategica per escursionisti e osservatori naturalistici. Poco distante, chi possiede ancora energia può spingersi fino a Finestres, luogo conosciuto con un soprannome che racconta già tutto: la Muraglia Cinese d’Aragona, una cresta rocciosa incredibilmente lineare che completa un viaggio già difficile da dimenticare.