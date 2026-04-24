Nel nord della Germania c’è un luogo in cui il mare incontra pareti di gesso alte oltre 100 metri, faggete secolari e sentieri che profumano di resina e salsedine

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iStock Gli incredibili colori del Parco Nazionale di Jasmund

Sulla costa nordorientale dell’Isola di Rügen, nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il Parco Nazionale di Jasmund custodisce uno dei paesaggi più sorprendenti d’Europa. Pur essendo il più piccolo parco nazionale tedesco (appena 3.100 ettari), infatti, racchiude una concentrazione rara di scenari potenti: pareti candide modellate dal vento, boschi vetusti riconosciuti dall’UNESCO, torbiere silenziose, laghetti nascosti tra i tronchi e un tratto di Mar Baltico che cambia colore con lo scorrere della giornata.

Qui il gesso ha circa 70 milioni di anni. Strati marini antichissimi, emersi e scolpiti nei millenni, formano le celebri scogliere della penisola mettendo in scena un contrasto emozionante per via del bianco acceso della roccia, il verde fitto dei faggi e il blu freddo dell’acqua. La sua fama iniziò però solo nei primi decenni dell’800, quando il pittore romantico Caspar David Friedrich trasformò queste coste in immagini simbolo del sublime nordico.

Oggi Jasmund sa essere grandioso e raccolto nello stesso momento, perché bastano pochi passi oltre le aree più frequentate per sentire soltanto vento tra le foglie, richiami degli uccelli e il frangersi delle onde sotto le rupi.

Cosa vedere nel Parco Nazionale di Jasmund

Il sottosuolo di questo angolo di Germania contiene fossili perfettamente conservati di creature marine preistoriche, piccoli tesori che le mareggiate depositano talvolta sul bagnasciuga sottostante le scogliere.

Inoltre, questo è uno dei posti per eccellenza del Paese in cui il fascino sta nei dettagli, come radici contorte sul bordo della falesia, nebbie improvvise tra i tronchi, schegge di selce sulla spiaggia e rapide variazioni di luce.

Königsstuhl, la “Sedia del Re”

Königsstuhl è il nome simbolo del parco ed una scogliera che raggiunge circa 118 metri di altezza sul Baltico. La traduzione significa Sedia del Re e attorno a essa circolano leggende antiche legate a sovrani e prove di coraggio. La parete di gesso cade quasi verticale verso il mare, mentre regala un panorama che permette allo sguardo di correre lungo la costa bianca e sulle acque marine, spesso tinte di verde giada

Dal 2023 l’area panoramica è arricchita da uno skywalk moderno, una passerella protesa verso il vuoto che dona una prospettiva spettacolare sulle rupi.

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Victoria-Sicht

Molti puntano dritti al punto più famoso e ripartono. Un errore classico, anche perché poco oltre si trova Victoria-Sicht, un bevedere dedicato alla regina Vittoria dopo una visita reale nel XIX secolo.

Da qui il colpo d’occhio sulla Königsstuhl è magnifico, forse il migliore dell’intera penisola. Si osserva la scogliera frontalmente, incorniciata dal bosco e dal mare.

Stubbenkammer

Nella parte settentrionale del parco si apre la zona della Stubbenkammer, una successione di rupi frastagliate e terrazze naturali che colpirono profondamente Caspar David Friedrich. Il terreno alterna bosco fitto e improvvise aperture verso il mare.

Foresta dello Stubnitz

La Foresta dello Stubnitz è la più vasta faggeta continua della costa baltica ed è puntellata di tronchi slanciati, sorgenti, piccoli avvallamenti e valli scavate dall’acqua. Com’è possibile intuire, i faggi dominano il paesaggio con una presenza quasi monumentale. In certe stagioni il sottobosco si accende di verde tenero o di rame intenso. Alcuni alberi caduti restano a terra e alimentano nuova vita, scelta precisa di tutela ecologica.

Herthasee

Nascosto tra gli alberi appare il lago Hertha, piccolo specchio d’acqua legato a tradizioni germaniche e racconti sacri. Vi basti sapere che secondo la leggenda quest’area fu sede di antichi culti. Anche senza credere ai miti, il luogo possiede una calma particolare.

Wissower Klinken

Wissower Klinken sono delle affascinanti scogliere che furono a lungo uno dei soggetti più noti di Friedrich. Parte delle formazioni originarie è crollata in tempi recenti, evento naturale tipico di una costa in continua trasformazione. Resta però un settore di enorme interesse paesaggistico, utile anche per capire che Jasmund cambia davvero anno dopo anno.

Nationalpark-Zentrum Königsstuhl

Infine il Nationalpark-Zentrum Königsstuhl, centro visitatori moderno e ben progettato. Mostre multimediali raccontano geologia, fauna, formazione delle rupi durante le glaciazioni e storia del territorio. È una tappa preziosa soprattutto all’inizio della visita, in quanto fornisce chiavi di lettura che poi rendono sentieri e panorami molto più intensi.

Cosa fare al Parco Nazionale di Jasmund

Oltre alla contemplazione dei panorami, la penisola offre opportunità attive per comprendere le dinamiche erosive che ridisegnano i confini del Paese ogni singolo anno. Tra le migliori attività ci sono:

Percorrere il sentiero Hochufer : tracciato costiero tra i più belli della Germania settentrionale. Corre sopra le falesie e alterna scorci improvvisi a tratti nel bosco.

: tracciato costiero tra i più belli della Germania settentrionale. Corre sopra le falesie e alterna scorci improvvisi a tratti nel bosco. Partire da Sassnitz a piedi : un trekking di circa 10 km che regala un ingresso graduale nel parco. Porto, costa, foresta e rupi entrano in scena uno dopo l’altro.

: un trekking di circa 10 km che regala un ingresso graduale nel parco. Porto, costa, foresta e rupi entrano in scena uno dopo l’altro. Salire su una barca panoramica : dal mare le scogliere mostrano la loro imponenza reale. Da Sassnitz, Binz e Sellin partono escursioni stagionali lungo la costa calcarea.

: dal mare le scogliere mostrano la loro imponenza reale. Da Sassnitz, Binz e Sellin partono escursioni stagionali lungo la costa calcarea. Osservare fauna e flora : tra prati e foreste vivono numerose specie di insetti, rapaci e piante rare. Con un po’ di fortuna si può avvistare persino l’aquila di mare.

: tra prati e foreste vivono numerose specie di insetti, rapaci e piante rare. Con un po’ di fortuna si può avvistare persino l’aquila di mare. Visitare in autunno : foglie dorate, luce bassa e aria tersa trasformano il parco in un teatro naturale di grande eleganza.

: foglie dorate, luce bassa e aria tersa trasformano il parco in un teatro naturale di grande eleganza. Entrare presto al mattino: le prime ore del giorno equivalgono a sentieri quieti, umidità nel bosco e colori morbidi sulle pareti bianche.

Dove si trova e come arrivare

Il Parco Nazionale di Jasmund occupa la penisola omonima nel nordest di Rügen, la maggiore isola tedesca. A sud si trova Sassnitz, principale porta d’accesso. A nord, invece, il piccolo centro di Lohme. Dalla terraferma si raggiunge Rügen tramite collegamenti stradali e ferroviari che passano nell’area di Stralsund. Da lì il tragitto prosegue verso Bergen auf Rügen e Sassnitz.

Chi viaggia in treno trova in Sassnitz la base più pratica, mentre autobus locali collegano Sassnitz e altri centri dell’isola con il Nationalpark-Zentrum Königsstuhl (nei mesi più frequentati rappresentano spesso la scelta più intelligente). Se si arriva in auto si lascia il veicolo nell’area parcheggio di Hagen, per poi proseguire con navetta oppure lungo il percorso di circa 2,5 km vicino all’Herthasee.

Per una prospettiva entusiasmante conviene scegliere la via del mare: le gite in battello mostrano Jasmund nel suo lato più teatrale, con pareti bianche immense, foresta sopra la linea di roccia e Baltico con le sue mille sfumature aperto davanti. In quel momento si capisce perché questo angolo di Germania resti impresso così a lungo.