PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Il Cervino che si specchia sul Riffelsee

Piccolino, ma con la forza scenica dei luoghi enormi, il Riffelsee è un lago svizzero situato nel Canton Vallese, sopra Zermatt, nell’area del Gornergrat, una dorsale alpina celebre per la vista su enormi ghiacciai. Il nome sembrerebbe derivare da Riffel, termine legato alla morfologia aspra della zona, fatta di creste, pietra e pendii segnati dal gelo.

Ciò che lascia senza parole e che lo rende famoso a livello internazionale, è che qui avviene un vero e proprio prodigio: quando l’aria resta quieta e la superficie si tende in una lastra perfetta, il Cervino si rovescia nell’acqua con una precisione quasi irreale. Nasce così il celebre Cervino capovolto, immagine cercata da fotografi, escursionisti, viaggiatori romantici e appassionati di vette.

Attorno si apre il teatro delle grandi quote svizzere. Da un lato il Matterhorn, nome tedesco del Cervino, piramide isolata che domina l’orizzonte. Più in là la catena del Monte Rosa, gruppo immenso che custodisce la Punta Dufour, vetta massima della Svizzera. Sotto, valloni scavati dal ghiaccio, morene e prati brevi che l’estate colora per poche settimane.

Caratteristiche e formazione del Riffelsee

L’affascinante Riffelsee occupa una conca d’alta quota (2.757 metri di altitudine) modellata dai ghiacciai che per millenni hanno inciso l’intera regione. Gran parte del paesaggio del Gornergrat nasce infatti dall’azione del gelo e del disgelo, dallo scorrere delle masse glaciali e dal trasporto di detriti enormi poi lasciati ai margini delle antiche lingue di ghiaccio. Il lago appare dunque figlio diretto dell’ultima grande stagione glaciale (e no, non è affatto poco).

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Le misure sono contenute, ovvero circa 100 metri di lunghezza e una cinquantina di larghezza secondo le indicazioni più diffuse. Ma, forse, è proprio questa scala raccolta a aumentarne il fascino: nulla distrae lo sguardo. Acqua, pietra, cielo e una montagna leggendaria compongono la scena con equilibrio perfetto.

L’altitudine impone condizioni severe. L’inverno ricopre l’area di neve e ghiaccio, spesso cancellando il bacino alla vista. L’estate, invece, arriva tardi e dura poco. I mesi di massimo splendore, infatti, sono quelli che vanno da giugno a ottobre, mentre il resto dell’anno è la montagna a dettare le regole (dure).

Nei prati vicini compaiono specie alpine pregiate. Chi osserva con attenzione può incontrare eriofori dal ciuffo candido, sassifraghe, genziane e piccole fioriture adattate al vento, suolo magro e agli sbalzi termici. Un patrimonio botanico che rende la zona preziosa anche per naturalisti e appassionati di flora.

Per quanto riguarda l’architettura umana, è quasi assente. L’unica vera protagonista di questo tipo è la ferrovia del Gornergrat, inaugurata nel XIX secolo e considerata una delle grandi opere turistiche delle Alpi. Binari, stazioni e pendenze affrontate con sistema a cremagliera raccontano una stagione pionieristica in cui la montagna iniziò ad aprirsi ai viaggiatori moderni.

Cosa vedere e cosa fare al Riffelsee

Il primo (e impossibile da evitare) rito riguarda il riflesso del Cervino. Conviene puntare alle prime ore del giorno oppure alla luce bassa del tardo pomeriggio. In quei momenti il vento spesso rallenta e l’acqua si trasforma in vetro. Quando accade, la montagna appare doppia, una in cielo e una nel lago, regalando un’emozione di profodonda intensità.

La fotografia qui trova terreno ideale: grandangolo per includere lago e catena del Monte Rosa, teleobiettivo per isolare la cima e scatti ravvicinati per cogliere fili d’erba mossi dalla brezza. Ma la verità è che persino uno smartphone restituisce immagini sorprendenti se la luce collabora.

Chi ama i sentieri può proseguire verso Riffelberg oppure salire dal Gornergrat lungo percorsi segnati. Il tracciato numero 21, noto come Riffelseeweg, attraversa un ambiente spettacolare pieno di rocce rossastre, prati alpini e scorci continui sulla piramide del Cervino. Alcuni tratti presentano fondo sassoso, dunque scarponcini solidi risultano scelta saggia.

Vicino al lago si stacca anche l’accesso al Riffelhorn, cima di 2.928 metri apprezzata dagli arrampicatori. La parete sud ospita vie storiche e itinerari scuola frequentati da cordate che cercano roccia e panorama. Vedere questi movimenti verticali aggiunge energia a un quadro già intenso.

Molti visitatori scelgono semplicemente una sosta in riva. Pane, formaggio vallese, acqua fresca e giacca addosso persino in agosto. A questa quota il sole scalda e l’aria punge nello stesso istante. Durante l’estate alcune partenze speciali permettono di assistere all’alba sul Gornergrat con colazione in quota. Dopo il primo chiarore, raggiungere Riffelsee significa trovare il Cervino tinto d’arancio che si specchia in acqua blu scura.

Dove si trova e come arrivare

Il Riffelsee sorge sopra Zermatt, celebre località del Canton Vallese nel sud della Svizzera, vicina al confine italiano. Zermatt ha una particolarità rara nelle Alpi moderne: il centro limita il traffico privato e mantiene un’atmosfera pulita, fatta di navette elettriche, chalet in legno, strade raccolte e aria sorprendentemente limpida.

Chi viaggia in auto lascia il mezzo a Täsch, paese posto più a valle con grandi parcheggi dedicati. Da lì parte una navetta ferroviaria rapida verso Zermatt. Una volta arrivati in stazione, basta attraversare la piazza per trovare la partenza della Gornergrat Bahn, treno rosso a cremagliera simbolo della regione.

La salita vale già il viaggio, grazie ai vagoni che risalgono boschi di larici, radure e terrazze panoramiche, per poi entrare in scenari minerali sempre più alti. Molti scelgono Rotenboden, fermata strategica per Riffelsee, da dove inizia un sentiero in lieve discesa che conduce alla riva in pochi minuti.

Altri preferiscono salire fino al Gornergrat, quota superiore ai 3.000 metri, visitare il grande belvedere su ghiacciai e vette, poi scendere a piedi verso il lago. Si tratta di una soluzione magnifica per chi desidera una giornata più ricca e ama i percorsi in discesa.

Il periodo ideale va da luglio a settembre, con finestre ottime anche a giugno e ottobre secondo neve residua e meteo. Conviene controllare visibilità e vento prima della partenza, perché cielo terso e aria calma fanno la differenza tra una bella gita e uno di quei momenti che restano impressi per anni.

Riffelsee, in fondo, possiede il talento raro dei posti autentici: piccolo, severo, facilissimo da raggiungere eppure capace di far sentire minuscoli davanti alla montagna più iconica d’Europa. Un lago breve nelle misure, ma immenso nella memoria.