Tra pareti nate dal ghiaccio, sentieri scavati nella roccia e vapori che avvolgono il bosco, Peričnik regala una scena rara e potente nel cuore alpino della Slovenia

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La maestosità della Cascata di Peričnik

Si è ancora lontano dalla meta, eppure si avverte un rombo cupo che filtra tra faggi, larici e abeti. Non è l’inizio di un racconto, ma quello che avviene quando la propria destinazione è la Cascata di Peričnik, una meraviglia nel nord-ovest della Slovenia, dentro il territorio protetto del Triglav National Park. Per la precisione parliamo della Valle di Vrata, zona che si stringe tra pareti monumentali, pascoli estivi, torrenti glaciali e foreste che sembrano custodire qualcosa di primordiale.

E Peričnik, in questo scenario, è una delle immagini più riconoscibili dell’intero Paese, un simbolo naturale protetto, celebrato da fotografi, alpinisti, geologi e viaggiatori. La sua massa d’acqua precipita da ben 52 metri e rimbalza sulla pietra, per poi frantumarsi in milioni di gocce. Contemporaneamente, riempie l’aria di una nebbia sottile che resta sulla pelle. Poi arriva il dettaglio che cambia tutto: Peričnik si lascia attraversare, perché dietro il getto principale corre un passaggio naturale modellato da secoli di erosione.

Da una parte roccia umida, fredda e ruvida sotto le dita, mentre dall’altra una cortina liquida che cade davanti al viso con la forza di un sipario. Alla luce di tutto ciò, non sorprende sapere che tra guide locali e frequentatori abituali della zona, Peričnik viene spesso chiamata la cascata che si guarda “dal lato segreto“.

Caratteristiche, geologia e formazione di Peričnik

La Cascata di Peričnik, in Slovenia, nasce dal torrente omonimo, un corso d’acqua alpino che scende dai rilievi superiori della valle e raggiunge il torrente Triglavska Bistrica poco più in basso. La sua presenza attuale racconta una storia iniziata durante l’ultima era glaciale, quando enormi masse di ghiaccio modellarono questo settore delle Alpi Giulie.

Il ghiacciaio scavò profondamente la valle principale di Vrata, lasciando più in alto una valle laterale pensile. Quando il ghiaccio si ritirò, l’acqua iniziò a precipitare lungo tale dislivello naturale, incidendo la parete rocciosa con una pazienza secolare. Oggi Peričnik appare divisa in 2 salti distinti:

Il salto inferiore : misura 52 metri, tra i più alti dell’intera Slovenia.

: misura 52 metri, tra i più alti dell’intera Slovenia. Una seconda cascata: meno nota, alta all’incirca 16 metri e chiamata Gornji Peričnik, vale a dire “Peričnik superiore”.

La parete sulla quale scorre l’acqua è composta da conglomerato pleistocenico, una roccia sedimentaria formata da ciottoli compressi e cementati nel tempo. Sotto questa massa compatta compaiono strati più friabili di breccia, molto più vulnerabili all’erosione. Ed è qui che avviene una sorta di magia, perché l’acqua colpisce continuamente la base, consuma gli strati più teneri, scava nicchie, gallerie naturali, cavità e rientranze. Poco alla volta il bordo superiore resta sporgente, un’erosione differenziale che ha dato vita a un corridoio che permette il passaggio dietro il getto.

Vecchie incisioni fossili nella parete mostrano, tra le altre cose, che nel corso dei secoli il flusso ha cambiato direzione più volte. Alcuni blocchi giganteschi di conglomerato, precipitati alla base, testimoniano il lento arretramento della fronte rocciosa. In sostanza, ancora oggi la cascata sta modificando se stessa, al punto che qui il processo geologico è ancora in corso.

Come visitare la Cascata di Peričnik

Dal parcheggio, un breve sentiero sale tra un bosco alpino che pullula di faggi, abeti rossi, larici e pini silvestri. Passo dopo passo ci si rende conto che il terreno profuma di resina, muschio e corteccia bagnata. Piano piano il rombo aumenta, fino a essere l’unico vero suono realmente udibile. È lì che compare la Cascata di Peričnik, per la precisione il getto inferiore nascosto tra gli alberi con una potenza quasi brutale.

Passare dietro il salto principale, però, è senza dubbio il momento che definisce l’intera visita: il sentiero scavato nella pietra fu sistemato oltre 100 anni fa da Jakob Aljaž, figura leggendaria dell’alpinismo sloveno, sacerdote, compositore, costruttore di rifugi e grande promotore della cultura alpina nazionale. Per qualche secondo resta soltanto una parete liquida davanti al volto e una vibrazione continua nel petto.

Chi prosegue verso l’alto raggiunge la seconda cascata, molto meno frequentata e quasi una replica in miniatura del salto principale (sì, c’è la stessa possibilità di passare dietro al flusso).

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E non è di certo finita, perché questa magnifica valle regala molto altro. A pochi minuti lungo la strada sterrata, per esempio, c’è il rifugio Aljažev dom, punto storico per escursionisti e alpinisti. Ancora oltre, il paesaggio si apre verso la parete nord del Mount Triglav con i suoi più di 3 chilometri di larghezza e circa 1000 metri di altezza media.

Nei mesi freddi, Peričnik cambia volto ancora una volta: si formano lunghe colonne di ghiaccio, stalattiti trasparenti, lame cristalline e sculture naturali che rendono la parete una sorta di cattedrale alpina. Gli alpinisti locali arrivano con piccozze e ramponi, minuscoli davanti alla massa ghiacciata. La primavera, dal canto suo, rappresenta il periodo più spettacolare grazie allo scioglimento della neve che alimenta il torrente e amplifica la portata.

Dove si trova e come arrivare

La fragorosa Cascata di Peričnik si trova nella Valle di Vrata, nei pressi del villaggio di Mojstrana (regione storica della Gorenjska, tra il Lago di Bled e la località alpina di Kranjska Gora). Da Bled la distanza è di circa 30 km, mentre da Lubiana è di più o meno 80 km. La strada per raggiungerla attraversa piccoli villaggi montani, prati falciati, cappelle in legno, case tradizionali con balconi scolpiti e tetti inclinati pensati per la neve.

Superata Mojstrana, una strada di montagna penetra nella valle fino al rifugio Koča pri Peričniku. Da qui occorrono approssimativamente 10 minuti per raggiungere il salto principale. Durante l’estate (ma solo in alcuni periodi), è disponibile un servizio di navetta gratuito che collega Mojstrana alla valle. Chi preferisce una giornata più lenta può invece partire direttamente dallo Slovenian Alpine Museum, seguendo il corso del Triglavska Bistrica tra bosco, massi glaciali e radure.

Sappiate, inoltre, che vale la pena arrivare presto perché all’alba la foresta resta quasi silenziosa, mentre la luce attraversa i vapori della cascata in diagonale. In questa fase della giornata, per qualche minuto Peričnik sembra appartenere soltanto a chi ha scelto di raggiungerla prima del resto del mondo.