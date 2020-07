Si sale a piedi, si scende con lo scivolo. La torre sugli alberi fa impazzire anche i grandi

editato in: da

Si chiama Pohorje Treetop Walk, si trova a 1517 metri di altitudine, in cima al monte Rogla nel Pohorje, ed è una delle attrazioni della Slovenia più popolari del momento, ottava struttura di questa tipologia dell’intera Europa centrale. Si tratta di un cammino sopraelevato su enormi passerelle in legno, disposte proprio nel bel mezzo dei boschi, che include anche un’enorme torre di 37 metri di altezza. Una struttura eco-compatibile realizzata totalmente con materiali naturali, il legno è di origine certificata, e tecniche di edilizia sostenibile, che permette di osservare la natura circostante da una posizione privilegiata… e non solo.

Difatti è possibile scendere dalla meravigliosa torre, uno degli elementi più impressionanti del Pohorje Treetop Walk, realizzato dalla ditta ceca Zážitková Akademie (Zak), grazie a uno scivolo di 60 metri che permette ai coraggiosi turisti, sia grandi che piccoli, di sfrecciare ad alta velocità dalla cima degli alberi fino alle radici.

A proposito del percorso, esso è lungo circa 1 chilometro e strada facendo si possono sperimentare anche altre esperienze adrenaliniche, dall’abisso virtuale ai passaggi in corda.

Ma non solo divertimento, il percorso prevede anche soste educative con tante informazioni sull’habitat naturale del luogo, sull’importante funzione dei boschi, sugli animali che vivono in loco. Il percorso didattico-naturalistico, nello specifico, ha inizio in cima al monte Rogla per terminare nella maxi-torre. E vengono anche organizzate attività educative di vario genere, sempre a tema ambientale, destinate alle scuole. Difatti uno dei principali obiettivi dell’attrazione è promuovere il turismo eco-sostenibile.

Il progetto è stato riconosciuto come “iniziativa turistica creativa, inventiva e innovativa” dall’Organizzazione turistica nazionale slovena. E in effetti la conciliazione fra percorso-avventura e percorso educativo è senz’altro una formula vincente perché diverte e al tempo stesso educa. Quale modo migliore per attirare turisti in Slovenia e sensibilizzare le persone di tutte le età sull’importante tema ambientale.

Altro aspetto importante è quello dell’accessibilità, il percorso è infatti stato studiato per essere facilmente accessibile anche a persone anziane e con disabilità. Insomma, una destinazione davvero interessante, da visitare da soli o in famiglia per godere di panorami mozzafiato, avventure adrenaliniche e imparare tante cose nuove sulla natura.