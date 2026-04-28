Tra le alture della Wachau appare una fortezza ruvida e teatrale, scolpita nella roccia. Aggstein regala panorama, storie dure e fascino medievale autentico

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iStock Il Castello di Aggstein con il suo bellissimo paesaggio

Lungo la valle della Wachau scorre il Danubio creando un paesaggio sublime ma, quasi in maniera inaspettata, arriva un momento in cui il panorama smette di essere soltanto bello per diventare drammatico. Il fiume si fa spazio tra vigneti ordinati, piccoli borghi e boschi ripidi, poi lo sguardo sale verso una cresta di pietra. Lassù, a circa 300 metri sopra la riva destra del corso d’acqua, compare il Castello di Aggstein che, più che una rovina, sembra una dichiarazione di forza lanciata nel cielo.

La fortezza occupa infatti uno sperone roccioso stretto e allungato per circa 150 metri. Il terreno ha deciso la sua forma prima ancora degli uomini. Mura, torri, cortili e passaggi seguono il profilo della montagna con una logica severa, e guardandolo dal basso si capisce subito perché questo posto fosse prezioso: chi controllava Aggstein teneva d’occhio il traffico sul Danubio, una delle grandi vie commerciali dell’Europa medievale.

Ma il fascino, chiaramente, non si esaurisce con quanto appena detto perché attorno si distende una delle regioni più eleganti d’Austria, celebre per vini, albicocche e villaggi armoniosi. In più, Aggstein possiede un lato inquietante: tra i suoi angoli più noti c’è il famigerato Rosengärtlein, nome gentile attribuito a una prigione terribile.

Breve storia del Castello di Aggstein

Le origini di questo castello d’Austria risalgono all’inizio del XII secolo. La fondazione viene collegata a Manegold III di Aggsbach, nobile locale che volle proteggere e sorvegliare la rotta commerciale del Danubio. In seguito il complesso passò ai Kuenringer, potente famiglia ministeriale legata a numerosi possedimenti della Wachau tra XII e XIII secolo.

Durante quell’epoca Aggstein subì almeno 2 assedi vittoriosi e varie distruzioni. Del nucleo più antico, chiamato Bürgl, restano soltanto poche fondazioni, testimonianza concreta di secoli agitati. Una data importante è il 1256, anno della prima menzione documentaria indiretta con Perchtold von Achstein. Nel XIV secolo il castello entrò nella fase finale del dominio Kuenringer, conclusa con Leutold II tra 1348 e 1355. Dopo quel periodo iniziò un lento decadimento.

La pagina più celebre arrivò nel XV secolo con Jörg Scheck von Wald. Nel 1429 ricevette Aggstein dal duca Albrecht V e avviò una vasta ricostruzione. Gran parte di ciò che si osserva oggi nasce da quel cantiere, inclusi resti del palazzo residenziale, la cappella gotica e la torre femminile a 3 piani chiamata Frauenturm.

Scheck von Wald entrò nella leggenda per ragioni tutt’altro che nobili: stando alla tradizione, assaltava navi mercantili sul Danubio e terrorizzava la popolazione, tanto da meritarsi il soprannome di Schreckenwald, il bosco del terrore. La tradizione lega a lui il Rosengärtlein, piccolo spazio roccioso usato come carcere senza scampo.

Nel 1529, durante il primo assedio ottomano di Vienna, il castello venne incendiato da gruppi turchi. Seguì un nuovo restauro con aggiunta di feritoie difensive. Nel 1606 arrivò una proprietaria fuori dal comune, Anna von Polheim-Parz, prima donna alla guida di Aggstein, la quale promosse interventi in gusto rinascimentale e costruzioni anteriori al complesso.

Dal XVII secolo la struttura perse valore strategico a causa dei costi elevati, nuove tecniche militari e scarso interesse dei successori. Parte dei materiali finì persino riutilizzata altrove. Solo nel XIX secolo partirono misure di tutela, rafforzate nel 1930 dal conte Oswald von Seilern und Aspang. Dal 2003, infine, un ampio programma di valorizzazione ha reso la visita agevole e spettacolare (e oseremmo dire: per fortuna).

Cosa fare e vedere al Castello di Aggstein

Aggstein colpisce appena oltrepassato l’ingresso. Il merito è delle sue mura che arrivano fino a 5 metri di spessore in alcuni tratti e comunicano una sensazione di resistenza quasi fisica. La pietra locale, irregolare e severa, assorbe luce e umidità cambiando colore durante la giornata. Il percorso interno segue la dorsale rocciosa, al punto che si attraversano cortili, terrazze, scalinate, ambienti aperti al cielo e passaggi stretti che ricordano quanto contasse la difesa.

Tra gli spazi più interessanti c’è senza dubbio il Palas, cuore residenziale della fortezza. Restano pareti, aperture e volumi sufficienti per intuire sale di rappresentanza, stanze private e vita quotidiana dei signori locali. Accanto emergono le rovine della Frauenturm, torre elegante nel nome e robusta nella sostanza.

La cappella gotica regala un’atmosfera diversa, ovvero più raccolta e più intima perché stempera la durezza militare del complesso. Vi basti pensare che ancora oggi viene usata per matrimoni e battesimi. Poi arriva il Rosengärtlein, nome che per chi mastica un po’ di tedesco fa pensare a fiori e quiete. La verità, però, è ben più oscura: indica uno sperone chiuso di circa 4 per 10 metri legato a racconti feroci. Guardarlo da vicino produce un brivido, anche perché il panorama magnifico contrasta con la memoria cupa.

Molto riuscite sono le piattaforme panoramiche moderne inserite durante i restauri recenti, le quali consentono scorci amplissimi sul Danubio, sui filari della Wachau e sui boschi circostanti. Al tramonto la valle prende toni dorati e il fiume riflette luce liquida. Per chi ama soste lente, la taverna del castello offre cucina locale e vini della regione. Sedersi tra mura antiche con un bicchiere di Grüner Veltliner in mano mentre il vento sale dal fiume ha qualcosa di speciale.

Durante l’anno si tengono rievocazioni storiche, mercati medievali, concerti e visite tematiche. In quei giorni Aggstein cambia ritmo e sembra tornare alla sua stagione più rumorosa.

Dove si trova e come arrivare

Il castello sorge nella regione della Wachau, in Bassa Austria, tratto celebre del Danubio compreso tra Melk e Krems. L’area rientra tra i paesaggi culturali più belli del Paese, un mosaico di terrazze vitate, abbazie, borghi storici e pendii boscosi. Da Vienna il tragitto in auto richiede in media poco più di 1 ora seguendo l’autostrada A1 verso Melk e poi le strade panoramiche locali. Da Linz i tempi sono di poco più superiori, specialmente in base al punto di partenza.

Chi preferisce il treno può raggiungere Melk o Krems e proseguire con autobus regionali o taxi. Nei mesi più frequentati conviene controllare orari aggiornati prima della partenza. Per chi ama i sentieri, Aggstein si presta bene anche a un arrivo a piedi. A disposizone, infatti, ci sono diversi percorsi che partono da Aggsbach Markt, Schönbühel, Willendorf e Maria Laach. Alcuni sono brevi e diretti, altri più lunghi e scenografici tra boschi e vigne.

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Il consiglio migliore, però, è il seguente: dedicate tempo alla salita, fermatevi spesso e guardate il Danubio cambiare prospettiva. Aggstein premia chi rallenta, e quando finalmente si entra tra le sue mura si capisce subito che questa fortezza, più che visitata, va ascoltata.