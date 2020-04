Val d’Orcia, dove natura, storia e arte danno vita a un paesaggio unico

In Toscana, a pochi passi dal confine con l'Umbria, la splendida Val d'Orcia offre paesaggi naturali unici al mondo e bellissimi borghi tutti da scoprire. Siamo in provincia di Siena, all'ombra del monte Amiata, nell'ampia vallata in cui scorre il fiume Orcia che dà il nome a questo luogo magico. Verdi colline, vigneti e oliveti caratterizzano il panorama, costellato qua e là da antiche costruzioni e piccoli paesini dove il tempo sembra essersi fermato. Andiamo alla scoperta di alcune delle meraviglie della Val d'Orcia.