Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock La spiaggia di Oprna, immersa nella natura selvaggia dell'isola di Krk

Acque turchesi, natura selvaggia e un accesso che richiede un po’ di impegno, ma la meraviglia che si apre davanti agli occhi vale tutta la fatica: la spiaggia di Oprna è una delle calette più spettacolari e ancora relativamente autentiche della Croazia.

Spicca sulla costa dell’isola di Krk ed è una delle mete ideali per chi cerca un mare da cartolina e paesaggi in cui l’uomo non ha ancora stravolto l’equilibrio naturale. Un luogo tranquillo, soprattutto al mattino presto anche in piena estate, e lontano dalle spiagge più affollate dell’Adriatico.

Com’è la spiaggia di Oprna

Il contrasto tra il chiarore della ghiaia illuminata dal sole e il mare turchese e limpidissimo rendono la spiaggia di Oprna un vero spettacolo della natura, da vedere almeno una volta nella vita.

Fino a pochi anni fa era conosciuta quasi esclusivamente dagli abitanti dell’isola e per questo è uno di quei luoghi ancora “segreti” e lontani dai grandi flussi turistici della Croazia, nonostante la sua popolarità sia cresciuta sensibilmente anche grazie ai social e alle immagini che circolano sul web. Infatti, questa lingua di costa lunga circa 200 metri (e profonda 20 metri) conserva ancora un’atmosfera sorprendentemente autentica ed essenziale.

Oltre al contesto naturale in cui è inserita, tipico delle coste più selvagge dell’isola, è il mare il vero protagonista che la rende così apprezzata da chi la raggiunge: l’acqua è trasparente, mentre i fondali sono ricchi di pesci e in certi punti digradano dolcemente (in altri più velocemente, quindi è consigliabile fare molta attenzione). A seconda della luce e della posizione del sole, il mare sembra animarsi cambiando colore e sfumature, passando dal turchese al blu intenso nel corso delle ore.

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Oprna è servita con lettini e ombrelloni a pagamento, ma resta sempre disponibile una buona porzione di spiaggia libera. Nonostante il contesto naturale e selvaggio, inoltre, è presente un piccolo punto ristoro che offre bevande e servizi essenziali durante la stagione più calda.

Per vivere al meglio la spiaggia è consigliato arrivare presto al mattino, quando è più facile trovare parcheggio e scegliere la posizione migliore. Con il passare delle ore, infatti, tende a riempirsi rapidamente, soprattutto nei mesi estivi.

Dove si trova e come raggiungerla

La spiaggia di Oprna si trova nei pressi del piccolo borgo di Stara Baška, nella parte meridionale dell’isola di Krk (in italiano chiamata Veglia). Raggiungere questa meraviglia è parte dell’esperienza stessa: l’accesso avviene esclusivamente a piedi, attraverso un sentiero che parte dalla strada principale e richiede circa 15 minuti di camminata.

Il percorso è in alcuni punti ripido e scosceso, quindi è consigliato indossare scarpe comode o da trekking. Durante la discesa si aprono scorci panoramici molto suggestivi sulla costa, che anticipano la bellezza della cala: proprio per questo raggiungerla è già di per sé un’avventura imperdibile.

È importante sapere che il parcheggio si trova lungo la strada ed è piuttosto limitato e poco agevole, lungo le carreggiate strette. Per questo è fondamentale prestare attenzione sia alla sosta sia al traffico locale, poiché gli spazi sono ridotti e non sempre regolamentati in modo semplice.

Nei dintorni della spiaggia di Oprna spiccano altre piccole calette raggiungibili via mare, che permettono di esplorare ulteriormente questa parte della costa e godere di angoli ancora più isolati, selvaggi e incantevoli.