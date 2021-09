Un dizionario gigante sta facendo il giro delle piazze d’Italia

Roma, Milano, Lecce, Padova, Torino e Forlì sono solo alcune delle città italiane che non smettono mai di stupire. Sono le stesse che sanno trasformare una semplice passeggiata in una vera e propria esperienza visiva e sensoriale. Perché è tra le strade, le piazze, i quartieri e le strade che sono nascoste le storie e i segreti del territorio.

Ma non è un caso se oggi abbiamo preso in considerazione proprio queste 6 città d’Italia, perché è in queste che prenderà vita un tour inedito e davvero molto particolare. Il punto di partenza è Milano, è qui che un’installazione tutta “da sfogliare” è apparsa davanti agli occhi dei cittadini del capoluogo lombardo.

Si tratta di un gigantesco Zingarelli che si prepara a fare il giro d’Italia a suon di #ComeCambialaLingua. Il progetto, che mira a far conoscere e celebrare la lingua italiana, si è concretizzato con la presenza di questa grande installazione che farà il giro delle piazze di 6 città d’Italia.

Cittadini e viaggiatori sono chiamati a interagire e a sfogliare il maxi dizionario per scoprire come sono cambiate le parole nel corso del tempo. Le persone potranno anche approfondire il vero significato delle stesse, non solo con la semplice spiegazione, ma anche con le sue interpretazioni antiche e moderne, proprio come succede quando sfogliamo le pagine del vocabolario. L’obiettivo è presto detto: sensibilizzare i cittadini nell’acquisizione di maggior consapevolezza rispetto alla meravigliosa lingua italiana.

Non è la prima volta, in realtà, che la Zanichelli è in prima linea per preservare e celebrare la lingua italiana (se non lei, chi altro?). Nel 2019, infatti, un vocabolario gigante aveva fatto il giro d’Italia per salvare le parole della nostra lingua che rischiavano di perdersi.

E ora quello stesso dizionario, nella sua versione più moderna, torna nelle sei piazze italiane. L’arrivo del grande vocabolario è previsto a Milano, prima tappa del tour, per poi proseguire a Padova, in piazzetta Garzeria fino al 7 ottobre, e a Torino, dal 14 al 18 ottobre. L’installazione giungerà poi Forlì, a Roma e a Lecce, dove il tour si concluderà in piazza Sant’Oronzo l’11 novembre.

Il vocabolario dalle grandi dimensioni, quattro metri per tre, è dotato di un monitor touch screen che invita le persone a scoprire la lingua italiana. In particolare verranno analizzate 50 parole, e la loro storia, per scoprire come è cambiato il loro significato nel corso di un secolo. Le tappe del tour si possono seguire anche sui social network attraverso l’hashtag #ComeCambialaLingua.