Non si sa se siano più divi loro, Brad Pitt e compagnia, oppure i nostri paesaggi: dal Lago di Garda al Lago d'Iseo, ecco i laghi italiani che fanno impazzire Hollywood

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

ANSA/iStock Brad Pitt con Sirmione sullo sfondo

L’Italia da sempre sembra essere una calamita per i divi Hollywood. Dalla Capitale ai paesaggi della Costiera Amalfitana, i divi americani si innamorano soprattutto del Nord del Paese, dove i laghi diventano scenografie naturali che sembrano costruite apposta per il cinema. Paesaggi dipinti tra acqua e montagne, borghi storici, ville nascoste e una cultura gastronomica che completa l’appeal: è questo il mix che da anni attrae registi, attori e celebrity internazionali.

Se il lago di Lago di Como resta il simbolo assoluto (tra matrimoni vip, ville sontuose e residenze davvero hollywoodiane) oggi l’attenzione si sta allargando sempre più anche ad altri specchi d’acqua italiani, meno saturi ma altrettanto magnetici.

Il Lago di Garda conquista Brad Pitt (e non solo)

Ultima apparizione in ordine di tempo, è quella di Brad Pitt sul lago di Lago di Garda. L’attore americano è stato avvistato a Sirmione, arrivando via lago e fermandosi per alcune ore alla nautica Bisoli, in compagnia di amici, prima di ripartire nel pomeriggio. Sereno, rilassato, quasi invisibile nel suo look essenziale (pantaloncini e t-shirt chiara) Pitt ha cercato soprattutto quiete. Secondo le testimonianze locali, l’attore avrebbe voluto semplicemente “osservare il lago” e recuperare energie dopo un lungo tour europeo legato al film The Riders, tra Amsterdam, Atene e Parigi.

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Il passaggio a Sirmione non è stato casuale. Tra le tappe, anche le Grotte di Catullo e il Castello Scaligero, due luoghi simbolo che raccontano il lato più storico e cinematografico del Garda. Non è la sua prima volta: Pitt aveva già visitato il lago nel 2012 insieme ad Angelina Jolie.

Ma il fascino del lago di Lago di Garda va ben oltre Hollywood, tanto che negli anni ha costruito una vera e propria geografia del lusso. Tra i nomi più noti c’è Leonardo DiCaprio, avvistato a Gardone e al Vittoriale, spesso legato anche a soggiorni privati sul territorio. George Clooney, storicamente legato al Lago di Como, ha comunque frequentazioni anche sul versante bresciano del Garda. Inoltre, tra i visitatori ricorrenti si citano anche figure della politica internazionale come Theresa May e sportivi di livello mondiale.

Il lago è diventato dunque un punto d’incontro trasversale: da Vasco Rossi, habitué dell’Alto Garda, fino a campioni come Kimi Räikkönen ed Emerson Fittipaldi, che hanno scelto la zona come una sorta di rifugio personale. Anche il mondo automobilistico di lusso ha lasciato il segno: la famiglia Porsche ha investito e legato il proprio nome a ville e proprietà storiche della zona di Gardone Riviera.

I Vip scoprono il Lago d’Iseo

Se il Garda è il grande palcoscenico, il lago di Lago d’Iseo è il suo lato più intimo e cinematografico. Qui le presenze hollywoodiane sono più rare, ma sempre più significative. Zoe Saldana e Matthew McConaughey sono stati recentemente avvistati durante le riprese del film Positano, prodotto Netflix, tra Montisola e le sponde del Sebino. Le riprese hanno coinvolto location come Montisola e Villa Solitudine a Siviano, trasformando il lago in un set naturale a cielo aperto.

Tra ciak e motoscafo, le star si sono mosse in un contesto quasi sospeso, lontano dal caos mediatico. Il lago d’Iseo sta emergendo come alternativa più riservata e “autoriale” rispetto agli altri grandi laghi: meno turismo di massa, più autenticità, e soprattutto una forte identità cinematografica. Non a caso, anche eventi come “The Floating Piers” hanno già mostrato al mondo il suo potenziale visivo e narrativo anche in passato.