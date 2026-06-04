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iStock Come partire sul treno Przemyśl Francoforte

Sta per partire un nuovo treno con una delle rotte più lunghe e affascinanti d’Europa: dal 25 giugno Leo Express opera la nuova tratta Przemyśl – Francoforte per oltre 1.3000 km e 18 ore di viaggio… le fermate intermedie? Cracovia, Praga, Dresda e Lipsia. Un progetto ambizioso che promette di ravvivare l’estate con un viaggio che tocca ben 3 Paesi.

Le tappe del treno con le rotte più lunghe d’Europa

La tratta completa tocca cinque città distribuite su quattro Paesi. Si parte da Przemyśl, in Polonia orientale, con fermata a Cracovia prima di entrare in Repubblica Ceca e raggiungere Praga. Da lì il treno attraversa il confine tedesco, con soste a Dresda e Lipsia, prima del capolinea a Francoforte.

Non è un tragitto da fare in fretta. Servono 18 ore, e il collegamento in direzione ovest-est è quello che costringe a qualche flessibilità logistica: la partenza da Francoforte è alle 8:27 del mattino, con arrivo a Przemyśl alle 2:23 di notte. Forse non un orario propriamente comodo. Nel senso opposto va meglio: si lascia Przemyśl alle 13:31 e si arriva a Francoforte alle 7:53 del mattino successivo, giusto in tempo per una colazione.

Il servizio è gestito dalla compagnia ferroviaria Leo Express che punta a collegare l’Europa centrale e occidentale senza costringere a cambi intermedi.

Il CEO Peter Köhler, quando aveva annunciato il progetto a dicembre 2025, aveva parlato di “barriera simbolica” tra est e ovest. Un’espressione un po’ enfatica, forse, ma non del tutto fuori luogo.

La scelta del punto di partenza non è casuale ma strettamente collegato alla situazione di tensione politica causata dalla guerra in Ucraina; questa località è tra gli snodi più trafficati della Polonia anche perché rappresenta un passaggio obbligato tra chi entra e chi esce dal territorio.

Informazioni utili

Il treno partirà ufficialmente il 25 giugno 2026 alle 13:31 da Przemyśl e prevede l’arrivo a Francoforte alle 7:53 del giorno successivo. La tratta inversa, invece, partirà da Francoforte alle 8:27 con arrivo a Przemyśl alle 2:23 di notte. Sono previste le fermate intermedie di Cracovia, Praga, Dresda e Lipsia.

I prezzi non sono ancora stati comunicati ufficialmente ma saranno acquistabili sul sito ufficiale della compagnia leoexpress.com. Vale la pena monitorare il portale nelle prossime settimane: le tariffe di lancio tendono ad esaurirsi in fretta, soprattutto su tratte nuove che attirano l’attenzione dei fan dei viaggi in treno.

L’attività debutterà ufficialmente nell’estate 2026 coprendo oltre 1.300 chilometri di percorso tra vari Paesi. Tra i servizi attivi durante il viaggio ci sono comfort come l’aria condizionata, la presenza di snack e bevande e il wi-fi gratuito.

Siamo ufficialmente alla terza espansione della rete di Rail Europe solo da inizio 2026, dopo aver integrato il BritRail e European Sleeper. Il CEO di Rail Europe Björn Bender ha commentato la notizia così: “Il trasporto ferroviario europeo è ancora troppo frammentato e troppo complesso da utilizzare oltre i confini nazionali. Il nostro compito in Rail Europe è renderlo più semplice. Ogni nuova integrazione amplia l’accesso alla rete ferroviaria e riduce le complessità per viaggiatori e partner. Leo Express rappresenta un ulteriore passo importante per collegare una parte sempre maggiore dell’Europa attraverso il treno.”