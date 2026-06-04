Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa Tornano le Infiorate di Spello nel cuore del borgo umbro

Nel cuore dell’Umbria, adagiato sulle pendici del Monte Subasio, il borgo di Spello è pronto a vivere uno dei momenti più attesi e spettacolari dell’anno: le artistiche Infiorate del Corpus Domini, che quest’anno si tengono nel weekend del 6 e 7 giugno.

Fiordalisi, rose, garofani, iris, ginestre, orchidee e tanti altri fiori appartenenti a 65 specie diverse trasformano uno dei borghi più belli d’Italia in un museo a cielo aperto dalle mille sfumature per una notte: nel cuore storico spiccano tappeti e quadri floreali realizzati esclusivamente con elementi naturali, tutti da ammirare prima che vengano calpestati dalla processione, un gesto che ne esalta il valore simbolico e spirituale. Ecco cosa non perdere nell’Infiorata di Spello 2026, la più estesa che si conosca.

L’edizione 2026 delle Infiorate di Spello

Il lavoro degli infioratori di Spello ha una tradizione antica tramandata di generazione in generazione a partire dal Seicento: il loro lavoro inizia in primavera, quando con pazienza raccolgono i fiori sul Subasio e nelle campagne umbre, selezionando petali, foglie ed essenze vegetali che verranno poi separati ed essiccati per realizzare le opere d’arte effimere dell’Infiorata.

La suggestiva Notte dei Fiori 2026, tra sabato e domenica, accoglierà più di 2mila persone che lavoreranno per dare vita al percorso floreale di quasi 2 km che si snoda tra le piazzette e lungo le vie del centro storico, da Porta Consolare fino al belvedere.

Ufficio Stampa

Camminando lungo il tragitto, si possono ammirare circa 70 infiorate, spettacolari quadri variopinti con superfici che variano dai 25 ai 70 metri quadrati e tanti tappeti floreali di almeno 12 metri quadrati, cui all’alba si aggiungono anche opere estemporanee: a comporle sono più di 1,5 milioni di fiori raccolti durante l’anno per un totale di circa 90 tonalità di colore diverse.

Ad accompagnare questa esplosione di colori e di profumi non mancano musica, spettacoli, mostre, ristoranti e negozi aperti tutta la notte. Uno spettacolo imperdibile che non si esaurisce nell’osservazione delle Infiorate: i turisti e visitatori possono contribuire alla realizzazione delle meravigliose opere floreali insieme ai maestri infioratori!

Ufficio Stampa

Come da tradizione, poi, entro le 8:00 di domenica mattina, le opere vengono completate e sottoposte alla valutazione di una giuria di esperti. Per concludere l’evento, la solenne processione del Corpus Domini, guidata dal vescovo, attraversa i tappeti floreali, evocando il senso effimero di questa straordinaria bellezza e chiudendo un’esperienza di profondo valore artistico, spirituale e umano.

Cosa fare a Spello durante l’Infiorata

L’immersione in questo spettacolo fatto d’arte, natura e tradizioni secolari, è accompagnata da numerosi eventi collaterali e iniziative adatte a tutti anche nei giorni precedenti. Ecco cosa si può fare a Spello durante le giornate dedicate all’Infiorata:

Partecipare a un corso di cucina floreale con lo chef Riccardo Foglietti, imparando a utilizzare i fiori edibili in ricette raffinate abbinate ai vini umbri;

con lo chef Riccardo Foglietti, imparando a utilizzare i fiori edibili in ricette raffinate abbinate ai vini umbri; Assaggiare lo street food floreale , tra specialità regionali, proposte originali ispirate ai fiori, musica e spettacoli dal vivo;

, tra specialità regionali, proposte originali ispirate ai fiori, musica e spettacoli dal vivo; Diventare infioratore per una notte , contribuendo alla realizzazione dei celebri tappeti floreali insieme ai gruppi che lavorano alle Infiorate;

, contribuendo alla realizzazione dei celebri tappeti floreali insieme ai gruppi che lavorano alle Infiorate; Ottenere l’annullo filatelico speciale dell’edizione 2026 delle Infiorate di Spello su una cartolina celebrativa a tiratura limitata;

speciale dell’edizione 2026 delle Infiorate di Spello su una cartolina celebrativa a tiratura limitata; Scoprire la storia delle Infiorate visitando il museo dedicato , tra bozzetti originali, fotografie, video e installazioni interattive;

, tra bozzetti originali, fotografie, video e installazioni interattive; Ammirare mostre fotografiche e storiche che raccontano l’evoluzione delle Infiorate dagli anni Cinquanta a oggi;

che raccontano l’evoluzione delle Infiorate dagli anni Cinquanta a oggi; Passeggiare tra piante, fiori e artigianato nella mostra mercato che anima i giardini pubblici ai piedi del borgo;

che anima i giardini pubblici ai piedi del borgo; Assistere a spettacoli itineranti e performance artistiche che animano le strade di Spello fino alla Notte dei Fiori;

e performance artistiche che animano le strade di Spello fino alla Notte dei Fiori; Godersi concerti e intrattenimento dal vivo , tra musica pop, jazz, repertori tradizionali e spettacoli serali;

, tra musica pop, jazz, repertori tradizionali e spettacoli serali; Vivere un weekend a misura di famiglia, con aree gioco, gonfiabili e spettacoli pensati anche per i più piccoli.

Ufficio Stampa

Info utili

Ogni anno, Spello registra tra le 40 e le 50mila presenze nella Notte dei Fiori e durante la processione del Corpus Domini. Viste le decine di migliaia di persone attese nel fine settimana delle infiorate è vivamente consigliata la prenotazione online dei parcheggi che si trovano nelle vicinanze del centro storico (recandosi sul sito ufficiale Infiorate di Spello). Per ogni informazione sugli eventi e sui luoghi da visitare a Spello, saranno posizionati alcuni infopoint nel centro storico a disposizione dei turisti.