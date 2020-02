Air New Zealand: l’assistente di volo canta e conquista tutto l’aereo

editato in: da

A volte, un viaggio aereo può rivelarsi davvero noioso, soprattutto quando per raggiungere la destinazione il tempo di volo è piuttosto lungo. Ma questo a quanto pare non accade per le tratte gestite dalla compagnia Air New Zealand.

Se è vero che una piacevole distrazione può consentire ai viaggiatori di affrontare meglio il tragitto in aereo, la conferma arriva proprio da questo episodio avvenuto su Air New Zealand, l’hostess presente in servizio infatti ha allietato tutti i presenti cantando.

Lei si chiama Cecilia ed è l’assistente di volo della compagnia aerea neozelandese ed è alla donna che va il merito di aver reso l’esperienza di volo, per tutti i passeggeri, davvero piacevole. L’hostess ha iniziato a lanciare i tradizionali annunci, attraverso il microfono con una particolare interpretazione.

Sulle note di una celebre canzone infatti Cecilia ha deciso così di effettuare le comunicazioni relative al volo a tutti i passeggeri. Dopo di lei, anche un suo collega ha seguito l’esempio e la compagnia aerea, orgogliosa dei suoi membri, ha pubblicato i video dell’esibizione sui suoi social network.

Siamo certi, vista la performance, che Cecilia e il suo collega siano degli astri nascenti nel mondo della musica. Quello che però ha davvero colpito è stato lo spirito di iniziativa che ha contribuito a rendere migliore l’esperienza di volo.

Non ci è voluto poi molto affinché i passeggeri si unissero all’hostess con un coro di supporto, applausi e risate finali, e non sono mancate le richieste di bis. Insomma, diciamolo, tutti vorremmo una Cecilia a bordo per allietare il nostro viaggio.

Del resto il volo aereo, si sa, a volte può diventare pesante e stressante soprattutto se la destinazione da raggiungere si trova dall’altro capo del mondo. Trascorrere molte ore seduto allo stesso posto, infatti, non offre molte varianti per passare il tempo.

Ma a quanto pare il personale di bordo di Air New Zealand ha trovato la soluzione migliore per rendere piacevole il volo di tutti i passeggeri, anche quelli più stressati. La compagnia stessa promette che gli assistenti di volo continueranno a cantare. Pronti per i prossimi concerti on air?

Video tratto dall’account Facebook di AirNewZealand.