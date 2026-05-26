Tra baie, promontori, piccoli centri affacciati sul mare e il profilo severo dell’Aspromonte sullo sfondo, il viaggio da Reggio Calabria a Soverato è un concentrato di paesaggi che cambiano continuamente. E proprio questa alternanza tra mare e montagna rende la linea una delle esperienze ferroviarie più sorprendenti d’Europa.

C’è un tratto ferroviario nel Sud Italia che, secondo The Guardian , rientra tra i viaggi in treno costieri più belli d’Europa. Non si tratta di un convoglio di lusso né di una linea ad alta velocità, ma di una tratta locale che attraversa alcuni degli scenari più suggestivi della Calabria . Il quotidiano britannico ha inserito infatti la Ferrovia Ionica accanto a itinerari panoramici in Scozia, Irlanda, Germania e Spagna, premiando la capacità di questo percorso di restituire il fascino autentico del litorale.

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La Ferrovia Ionica in Calabria conquista il Guardian

Il percorso segnalato dal quotidiano inglese segue la costa ionica della Calabria per circa 160 chilometri, regalando ai viaggiatori un panorama quasi continuo sul mare. Secondo il The Guardian, poche linee ferroviarie europee riescono a mantenere un contatto così costante con il litorale come questa tratta del Sud Italia.

Il viaggio parte da Reggio Calabria, città affacciata sullo Stretto di Messina, e prosegue verso nord-est attraversando spiagge, insenature e tratti di costa ancora lontani dal turismo di massa. Sul lato opposto scorrono invece le montagne dell’Aspromonte, creando un contrasto spettacolare tra il blu del mare e il verde intenso delle colline.

Uno degli aspetti più apprezzati è proprio il ritmo lento del tragitto. Qui il treno non è soltanto un mezzo di trasporto, ma diventa parte integrante dell’esperienza di viaggio. I passeggeri possono osservare uliveti, oleandri e piccoli borghi marittimi mentre il convoglio segue fedelmente il profilo della costa calabrese.

La linea fa parte di un percorso ferroviario ancora più lungo che collega la Calabria alla Puglia fino a Taranto, ma il tratto tra Reggio Calabria e Soverato è considerato uno dei più scenografici. Inoltre, grazie ai collegamenti con i Frecciarossa provenienti dal Nord Italia e da Roma, la tratta è facilmente raggiungibile anche da chi arriva da altre regioni. Durante questo tragitto (2 ore e 20 minuti), con frequenza ogni 1-2 ore, è consigliato sedersi a destra. Il biglietto Trenitalia di sola andata costa 11,90 euro.

Gli altri viaggi ferroviari costieri più belli d’Europa

Nella selezione del Guardian compaiono anche altri itinerari spettacolari distribuiti in diverse parti d’Europa. In Scozia viene premiata la linea tra Inverness e Kyle of Lochalsh di ScotRail, celebre per i panorami sulle Highlands e sui fiordi della costa occidentale.

In Irlanda, invece, il quotidiano britannico consiglia il tragitto da Dublino Connolly ad Arklow, una ferrovia che corre tra il mare e le colline della contea di Wicklow offrendo scorci particolarmente suggestivi specialmente se ci si siede a sinistra.

Tra le tratte più insolite compare poi quella tedesca verso l’isola di Sylt, raggiunta attraverso una lunga strada rialzata sul Mare dei Wadden, mentre in Spagna viene segnalato il percorso di 91 miglia tra Ribadeo e Ferrol, lungo la frastagliata costa della Galizia.