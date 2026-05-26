Uno dei migliori viaggi in treno costieri d’Europa? Secondo il Guardian è in Italia

La meravigliosa Ferrovia Ionica in Calabria è entrata tra i viaggi ferroviari costieri più spettacolari d’Europa secondo il quotidiano britannico The Guardian

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Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Uno dei migliori viaggi in treno costieri d’Europa? Secondo il Guardian è in Italia
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Vista paesaggistica della costa meridionale della Calabria

C’è un tratto ferroviario nel Sud Italia che, secondo The Guardian, rientra tra i viaggi in treno costieri più belli d’Europa. Non si tratta di un convoglio di lusso né di una linea ad alta velocità, ma di una tratta locale che attraversa alcuni degli scenari più suggestivi della Calabria. Il quotidiano britannico ha inserito infatti la Ferrovia Ionica accanto a itinerari panoramici in Scozia, Irlanda, Germania e Spagna, premiando la capacità di questo percorso di restituire il fascino autentico del litorale.

Tra baie, promontori, piccoli centri affacciati sul mare e il profilo severo dell’Aspromonte sullo sfondo, il viaggio da Reggio Calabria a Soverato è un concentrato di paesaggi che cambiano continuamente. E proprio questa alternanza tra mare e montagna rende la linea una delle esperienze ferroviarie più sorprendenti d’Europa.

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